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Новости Помощь Украине
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Польша отменит часть выплат для беженцев из Украины

Українські біженці у Польщі

Совет министров Польши 30 апреля принял законопроект о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории страны, в котором предусматривается дальнейшее сокращение ряда льгот. Также предусмотрена возможность изменения статуса пребывания украинцев в Польше: с нынешней временной защиты на временное пребывание до трех лет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Законопроект предусматривает отмену единовременной социальной помощи в Польше для украинского военного беженца в размере 300 злотых, а также отмену денежной компенсации для владельцев частного жилья, которые предоставляли проживание и питание военным беженцам из Украины.

Социальная помощь в размере 800 злотых на ребенка будет доступна для тех семей, в которых дети ходят в польские школы и это будет официально подтверждено.

Другим важным нововведением в законопроекте о помощи украинцам является возможность изменения статуса пребывания украинцев в Польше: с нынешней временной защиты на временное пребывание до трех лет. Для этого надо будет актуализировать свои данные в базе PESEL UKR (польская идентификационная система, UKR - предназначена для украинцев), подать соответствующее прошение в электронном виде к воеводе по месту жительства, а также соответствовать требованию наличия PESEL UKR по состоянию на 4 марта 2024 года.

В то же время этот закон вводит новое правило подтверждения личности гражданина Украины, претендующего на получение номера PESEL в Польше. В частности, единственным способом подтверждения личности будет считаться предъявление действительного проездного документа гражданина Украины.

Читайте также: Правительство Польши планирует продлить срок временной защиты для беженцев из Украины до 30 сентября 2025 года

Правительственный законопроект должен еще быть утвержден в обеих палатах польского парламента и подписан президентом. Он должен вступить в силу до 1 июля этого года.

Автор: 

беженцы (1637) выплаты (642) Польша (8398)


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Топ комментарии
+10
Та є багато країн з кращими умовами й з/п ніж Польща. Навіщо люди взагалі там осідали, не вистачило розуму з'ясувати інформацію? Чи побоялися далі їхати?
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30.04.2024 22:09
+10
Істінна правда. Сама чула від сусідського пана собаки тещиного зятя. Ось вам хрест.
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30.04.2024 22:11
+9
Особливо насміхаюсь з прохання польського пана почистити за коровою чи що там у нього було. Взамін за житло та харчі для родини. Якби ця запоріжська пані окрім ку я в руці ще щось тримала, то розуміла би що це абсолютно нормально. А в запоріжськіq області хіба селянські діти коров не доять, чи вишні не збирають з дерев, чи картоплю не копають, чи за козою не вигрібають?
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30.04.2024 22:31
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Правила форума Совет форумчан
Вони це робили з самого початку. Навіть неповнолітніх часто заставляли працювати звичайно не на повний робочий день, але поляки економні.
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30.04.2024 21:39 Ответить
ты тролль думаешь что самый умный тут...?\тебя ****** Админ через время на этом нике деактивирует...!\
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01.05.2024 01:09 Ответить
ты тролль сцыкливый ******** - ты даже ссышся написать свой ник\под которым тебя здесь знали раньше...\ всё новенькие клепаешь...!!!
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01.05.2024 06:54 Ответить
а чого він должен приглашать? вони можуть підняться і виїхати. їх ніхто на цеп не садив.
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30.04.2024 22:55 Ответить
хахаха, ти сам на троля тягнеш. шо дурний то точно. ти коли кацапам пишеш, спецом тупим стаєш?
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01.05.2024 08:52 Ответить
просвіщу тебе: ти знаходишся на форуі, тут усім дозволено усім відповідати. рота заткнути може лише бан., але він не в твоїй силі. якщо ти не готовий почути те, як ти тупо ляпаєш, то не вилазь у форум, бережи свою недоклепану психіку.
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01.05.2024 08:55 Ответить
Істінна правда. Сама чула від сусідського пана собаки тещиного зятя. Ось вам хрест.
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30.04.2024 22:11 Ответить
Особливо насміхаюсь з прохання польського пана почистити за коровою чи що там у нього було. Взамін за житло та харчі для родини. Якби ця запоріжська пані окрім ку я в руці ще щось тримала, то розуміла би що це абсолютно нормально. А в запоріжськіq області хіба селянські діти коров не доять, чи вишні не збирають з дерев, чи картоплю не копають, чи за козою не вигрібають?
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30.04.2024 22:31 Ответить
А без програми в Україні слабо? В нашому будинку 30 відсотків не власники, а орендарі. Можливо більше. З Херсонської, Запоріжської, Донецької області. Здебільшого жінки з дітьми. Є й повні родини. Працюють, живуть. Коров, правда, тут немає. Так що десь працюють у міських умовах.Чесно кажучи, маю сумнів що їм компенсують житло.
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30.04.2024 23:05 Ответить
А у вашій дійсності мають житло та харчі. Де різниця?
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30.04.2024 23:09 Ответить
а моя сусідка, з шістьма дітьми в собачій буді, теж регулярно отримувала - псячі ковбаски!! Так шо, нема трагедіі - ковбаса, яблука і все - НАШАРУ!!!!
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30.04.2024 23:15 Ответить
зараз скрізь таке https://www.youtube.com/shorts/om522NMprs0 https://www.youtube.com/shorts/om522NMprs0

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01.05.2024 08:58 Ответить
Сама чула від сусідського пана

"Корнет, вы женщина?"
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01.05.2024 05:56 Ответить
попередній дописувач тобі вже відписав
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30.04.2024 22:17 Ответить
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30.04.2024 22:19 Ответить
Пи з тим далі, папір, тобто монітор, стерпить.
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30.04.2024 22:33 Ответить
Скільки за сьогодні ти вже прокляв?
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30.04.2024 23:11 Ответить
Житню чи Виборову сьогодні зкуштував?
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30.04.2024 23:19 Ответить
На жаль, хвороб достатньо. Так що і без твоїх проклять помру.
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30.04.2024 23:33 Ответить
Але не прямо зараз.
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30.04.2024 23:34 Ответить
Хіба?
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30.04.2024 23:39 Ответить
тимчасовий захист - то хоча б 40+ до кінця війни, а тимчасове перебування - без будь-якої допомоги, та не довше трьох років
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30.04.2024 21:42 Ответить
то вертайся... ні? ти політичний біженець?
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30.04.2024 21:46 Ответить
)))))))
Цирк, смішний прикол)))
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30.04.2024 21:48 Ответить
вкуда? ти мене приймеш жити? п'ятизвьоздочний інвалід (п'ять смертельних діагнозів)
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30.04.2024 21:52 Ответить
Судячи з того, що 3 роки вам мало, то не такі ж вони і смертельні. У вас же на расеї медицина одного!
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30.04.2024 22:01 Ответить
Та є багато країн з кращими умовами й з/п ніж Польща. Навіщо люди взагалі там осідали, не вистачило розуму з'ясувати інформацію? Чи побоялися далі їхати?
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30.04.2024 22:09 Ответить
офкоз
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30.04.2024 22:13 Ответить
Анатолій я не конкретно про Вас писав. Й якщо доїхали до Польщі то до Німеччини там вже зовсім недалеко - можна добратися.
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30.04.2024 22:34 Ответить
Зараз заженуть ухилянтів збирати полуницю за харчі
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30.04.2024 22:11 Ответить
Зараз відрижки совка покочують далі по світу,а в кінці посваряться з пінгвінами,за те що ті їм не платять допомогу по безробіттю і не хочуть утримувати їх 7-х псів.
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30.04.2024 22:11 Ответить
Схоже,щурі-совки навчилися гонору у своїх польських панів?Нагай польського пана не вивітрив з тебе гонору? А те,що коли ти чистиш туалети та свинарники,твій польський пан милостиво приймає у своїй опочивальні твою бабу,теж не вивітрив? Ну-ну....
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30.04.2024 22:32 Ответить
Коротше,уродзоні заставляють "наших" біженців та квіточок-ухтлянтів-втікачів,залишатися у Польской надовго і працювати на пана-рольніка з 4 га землі,бо він блокує укркордон,чекає на дотації скупих дядь з Брюсселя,а тим часом,його свині без догляду. Польські свині чекають на вас у своїх хлівах!
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30.04.2024 22:16 Ответить
сцикуняра-ухилянт, кидай свою бойову клавіатуру, киздуй - в ТЦК!!!! НА ФРОНТ!!!!!
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30.04.2024 22:21 Ответить
Втік з України 24.02.22,а з 26.02. вже на Цензорі? Може досить підмивати польських свиней та вигрібати гній з-під них? Ти для єщєпольсканєзгінєлих завжди будеш бидлом всходнім,невже приниження він гонорових але бідненьких панов варті отримуваних тобою злотих? Згадай що ти чоловік,українець,нащадок славних предків-вертайся в Україну,йди в ТЦК,звільняй Батьківщину! Тільки,враховуючи,що ти вже 2 роки був справжнім бидлом на фермах,громадських туалетах та свинарниках Польщі....про всяк випадок,візьми з собою в ТЦК та на фронт чисті труси,памперси та прокладки...
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30.04.2024 22:28 Ответить
сцикуняра-ухилянт КИЗДУЙ В ТЦК!!
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30.04.2024 22:36 Ответить
Чи ти не підеш захищати Україну? Ще не всі свинарники почистив? Народжений чистити у свиней та лизати чобіт пана-рольніка,воювати не буде? Свинопас ніколи не буде воїном і лицарем?
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30.04.2024 22:35 Ответить
воєн-лицарь(сцикуняра-ухилянт) - КИЗДУЙ НА ФРОНТ!!!!!
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30.04.2024 22:37 Ответить
Досить підмивати польських свиней та вигрібати гній з-під них! Ти для єщєпольсканєзгінєлих завжди будеш лайдаком і бидлом всходнім,невже приниження він гонорових але бідненьких панов варті отримуваних тобою злотих? Згадай що ти чоловік,українець,нащадок славних предків-вертайся в Україну,йди в ТЦК,звільняй Батьківщину! Тільки,враховуючи,що ти вже 2 роки був справжнім бидлом на фермах,громадських туалетах та свинарниках Польщі....про всяк випадок,візьми з собою в ТЦК та на фронт чисті труси,памперси та прокладки...
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01.05.2024 18:26 Ответить
Це зебидлобот, ще й тупий, баньте його
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30.04.2024 22:37 Ответить
Ну в принципе можно и внимательнее читать
....Другим важным нововведением в законопроекте о помощи украинцам является возможность изменения статуса пребывания украинцев в Польше: с нынешней временной защиты на временное пребывание до трех лет....
Karta czasоwego pоbytu - возможность временного пребывания (срок до 3-х лет). потом , Karta stałego pobytu - возможность постоянного нахождения в стране. Присваивается бессрочно, но сам документ нужно обменивать каждые 10 лет.
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30.04.2024 23:11 Ответить
они давно этим занимаются
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30.04.2024 23:12 Ответить
так я о другом, им работоспособные нужны
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30.04.2024 23:19 Ответить
И все кто будет соответствовать, будут иметь возможность получить вид на жительство, временный, пока что
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30.04.2024 23:20 Ответить
смею предположить, что все остальные занимаются тем же самым, кто явно, кто нет
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30.04.2024 23:53 Ответить
без Гитлера и газовой камеры конечно
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01.05.2024 00:07 Ответить
Україні громадяни не потрібні, Зе за 5 років нічого не зробив для добробуту та підвищення рівня життя людей
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01.05.2024 06:57 Ответить
Ось вона ,морда польської шляхти...Їм потрібні кріпаки(які б запєрдовулювали по 12-14 год.за100 долярів),а не біженці
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01.05.2024 07:01 Ответить
 
 