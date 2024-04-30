Польша отменит часть выплат для беженцев из Украины

Совет министров Польши 30 апреля принял законопроект о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории страны, в котором предусматривается дальнейшее сокращение ряда льгот. Также предусмотрена возможность изменения статуса пребывания украинцев в Польше: с нынешней временной защиты на временное пребывание до трех лет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Законопроект предусматривает отмену единовременной социальной помощи в Польше для украинского военного беженца в размере 300 злотых, а также отмену денежной компенсации для владельцев частного жилья, которые предоставляли проживание и питание военным беженцам из Украины.

Социальная помощь в размере 800 злотых на ребенка будет доступна для тех семей, в которых дети ходят в польские школы и это будет официально подтверждено.

Другим важным нововведением в законопроекте о помощи украинцам является возможность изменения статуса пребывания украинцев в Польше: с нынешней временной защиты на временное пребывание до трех лет. Для этого надо будет актуализировать свои данные в базе PESEL UKR (польская идентификационная система, UKR - предназначена для украинцев), подать соответствующее прошение в электронном виде к воеводе по месту жительства, а также соответствовать требованию наличия PESEL UKR по состоянию на 4 марта 2024 года.

В то же время этот закон вводит новое правило подтверждения личности гражданина Украины, претендующего на получение номера PESEL в Польше. В частности, единственным способом подтверждения личности будет считаться предъявление действительного проездного документа гражданина Украины.

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Правительственный законопроект должен еще быть утвержден в обеих палатах польского парламента и подписан президентом. Он должен вступить в силу до 1 июля этого года.