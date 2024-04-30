Правительство Польши планирует продлить срок временной защиты для беженцев из Украины до 30 сентября 2025 года

30 апреля правительство Польши приняло проект изменений в закон "О помощи гражданам Украины". Он предусматривает привязку выплат на детей к обязательному школьному образованию, а также продление временной защиты для украинцев, которые бегут от войны, до 30 сентября 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Проект предусматривает, среди прочего, привязку выплат помощи "800 плюс" и помощи "Добрый старт" к обязательному школьному обучению. Согласно предложению, эти выплаты будут предоставляться лицам, проживающим с ребенком на территории Республики Польша, в случае, если ребенок выполняет, соответственно, обязанность дошкольной подготовки или обязанность обучения, за исключением случаев, когда ребенок не достиг возраста, когда эти обязанности на него не распространяются или были отсрочены.

"В законе мы вносим изменения в действующие положения, особенно в сфере образования. (...) Очень много людей сообщают о случаях, когда берутся льготы и происходит немедленный выезд в Украину. Мы усиливаем систему, делаем ее более прозрачной. Мы будем поддерживать граждан Украины, которые вынуждены были бежать от войны и нашли убежище в Польше, но мы также ожидаем четких и понятных правил. Все это есть в законе, который мы сегодня приняли в правительстве", - сказал вице-премьер-министр, глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Читайте также: Польша предоставит временную защиту украинским беженцам без паспортов. Их никто не выдаст Украине, - глава МВД Кервинский

Предложенная поправка к закону "О помощи гражданам Украины" расширяет временную защиту для украинцев, которые бегут от войны. Проект предусматривает, что проживание граждан Украины, которые получили номер PESEL UKR, будет легальным до 30 сентября 2025 года.

Закон, за исключением некоторых положений, вступит в силу 1 июля 2024 года.