Уряд Польщі планує продовжити термін тимчасового захисту для біженців з України до 30 вересня 2025 року

30 квітня уряд Польщі ухвалив проект змін до закону "Про допомогу громадянам України". Він передбачає прив’язку виплат на дітей до обов’язкової шкільної освіти, а також продовження тимчасового захисту для українців, які тікають від війни, до 30 вересня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Проект передбачає, серед іншого, прив'язку виплат допомоги "800 плюс" та допомоги "Добрий старт" до обов'язкового шкільного навчання. Згідно з пропозицією, ці виплати будуть надаватися особам, які проживають з дитиною на території Республіки Польща, у випадку, якщо дитина виконує, відповідно, обов'язок дошкільної підготовки або обов'язок навчання, за винятком випадків, коли дитина не досягла віку, коли ці обов'язки на неї не поширюються або були відтерміновані.

"У законі ми вносимо зміни до чинних положень, особливо у сфері освіти. (...) Дуже багато людей повідомляють про випадки, коли беруться пільги та відбувається негайний виїзд в Україну. Ми посилюємо систему, робимо її більш прозорою. Ми будемо підтримувати громадян України, які змушені були тікати від війни та знайшли притулок у Польщі, але ми також очікуємо чітких і зрозумілих правил. Все це є в законі, який ми сьогодні прийняли в уряді", – сказав віцепрем'єр-міністр, голова Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш.

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Запропонована поправка до закону "Про допомогу громадянам України" розширює тимчасовий захист для українців, які тікають від війни. Проект передбачає, що проживання громадян України, які отримали номер PESEL UKR, буде легальним до 30 вересня 2025 року.

Закон, за винятком деяких положень, набуде чинності 1 липня 2024 року.

Нагадуємо, країни-члени ЄС в жовтні 2023 року домовилися продовжити тимчасовий захист для біженців з України з 4 березня 2024 до 4 березня 2025 року. Кількість біженців з України в Польщі - приблизно 950 тис. осіб