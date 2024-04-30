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Уряд Польщі планує продовжити термін тимчасового захисту для біженців з України до 30 вересня 2025 року

Біженці з України в Польщі

30 квітня уряд Польщі ухвалив проект змін до закону "Про допомогу громадянам України". Він передбачає прив’язку виплат на дітей до обов’язкової шкільної освіти, а також продовження тимчасового захисту для українців, які тікають від війни, до 30 вересня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Проект передбачає, серед іншого, прив'язку виплат допомоги "800 плюс" та допомоги "Добрий старт" до обов'язкового шкільного навчання. Згідно з пропозицією, ці виплати будуть надаватися особам, які проживають з дитиною на території Республіки Польща, у випадку, якщо дитина виконує, відповідно, обов'язок дошкільної підготовки або обов'язок навчання, за винятком випадків, коли дитина не досягла віку, коли ці обов'язки на неї не поширюються або були відтерміновані.

"У законі ми вносимо зміни до чинних положень, особливо у сфері освіти. (...) Дуже багато людей повідомляють про випадки, коли беруться пільги та відбувається негайний виїзд в Україну. Ми посилюємо систему, робимо її більш прозорою. Ми будемо підтримувати громадян України, які змушені були тікати від війни та знайшли притулок у Польщі, але ми також очікуємо чітких і зрозумілих правил. Все це є в законі, який ми сьогодні прийняли в уряді", – сказав віцепрем'єр-міністр, голова Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща надасть тимчасовий захист українським біженцям без паспортів. Їх ніхто не видасть Україні, - глава МВС Кєрвінський

Запропонована поправка до закону "Про допомогу громадянам України" розширює тимчасовий захист для українців, які тікають від війни. Проект передбачає, що проживання громадян України, які отримали номер PESEL UKR, буде легальним до 30 вересня 2025 року.

Закон, за винятком деяких положень, набуде чинності 1 липня 2024 року.

Нагадуємо, країни-члени ЄС в жовтні 2023 року домовилися продовжити тимчасовий захист для біженців з України з 4 березня 2024 до 4 березня 2025 року. Кількість біженців з України в Польщі -  приблизно 950 тис. осіб

Автор: 

біженці (1858) Польща (8478)


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Топ коментарі
+5
якщо поляки наполягають вивчати їх мову це буде добре для усіх і ніякого ополяченя я тут не бачу а в дописах бачу хіба ненависть люту заздрість до своїх же людей
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30.04.2024 20:28
+4
допомогу залишили лише дітям, які будуть ополячуватися, а всім іншим - інвалідам, пенсіонерам, хворим та немічним - дзуськи! До цього часу діяла програма "40+" - це коли поляк отримував на кожного бєшєнця, якого він приютив, щоденно 40 злутих. Але при цьому примушував українців батрачити на нього, маючи подвійний зиск. Та виявилося, шо де-які "хитрі" українці приймали своїх родичів за цією програмою.. поляки розцінили це як лютий цинізм, хоча яка їм різниця - людина прийняла біженця - його ж тра' годувати та умови надавати.. Карочє, скупішого народу ніж пшеки ніде в світі нема
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30.04.2024 18:32
+3
шо ж тут гуд? по суті виганяють тих, кому найбільше потрібен притулок, а молоді та крепкі влаштуються на роботу, то житимуть краще ніж на пособіє
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30.04.2024 18:34
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30.04.2024 18:27 Відповісти
шо ж тут гуд? по суті виганяють тих, кому найбільше потрібен притулок, а молоді та крепкі влаштуються на роботу, то житимуть краще ніж на пособіє
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30.04.2024 18:34 Відповісти
допомогу залишили лише дітям, які будуть ополячуватися, а всім іншим - інвалідам, пенсіонерам, хворим та немічним - дзуськи! До цього часу діяла програма "40+" - це коли поляк отримував на кожного бєшєнця, якого він приютив, щоденно 40 злутих. Але при цьому примушував українців батрачити на нього, маючи подвійний зиск. Та виявилося, шо де-які "хитрі" українці приймали своїх родичів за цією програмою.. поляки розцінили це як лютий цинізм, хоча яка їм різниця - людина прийняла біженця - його ж тра' годувати та умови надавати.. Карочє, скупішого народу ніж пшеки ніде в світі нема
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30.04.2024 18:32 Відповісти
якого дідька приймають пенсіонерів за кордоном ?

у Германії дають житло та ще 800 євро пособія.
на паловину цих грошей в Україні пенси можуть жити королями
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30.04.2024 19:16 Відповісти
Шось тхне від тебе нехарашо - хочешь поляків обісрати и протиставити нас.
І ось чім тхне:
1. Якщо ти на милицях і з кисневим балоном то чого ж ти не звернувся в пшиходню і не виписав собі рецепт на всі ліки необхідні, які тут справжні і кращі за наші навіть справжні. І дешевші, деякі в рази, а деяки мені після 70 років взагалі безоплатні. Лікар прям так і виписує рецепт з оплатою в 0 злотих.
2. Лікування в лікарні, якщо направляє лікар, або забирає швидка повністю безплатне і негайне - за декілька годин зроблять всі аналізи і дослідження. Моїй жінці вже зробили операцію, заплановану. Ти не повіриш, але їм навіть куркою і біфштексами годували. І давали запивати апельсиновим соком.
3. Про 40 злотих на житло. Ми живемо в окремій квартирі, з побутовою технікою Бош, якої я раніше і не бачив, 45 м. кв., в огороженому оседлі з паркінгом, де все літо косять газони, щоб не було комарів. Тому напрягають тільки газонокосилки. І я віддаю наші 80 злотих за житло і за всі послуги ЖКХ в тому числі і газонокосилку. А наші дві пенсії живемо - на харчі вистачає.
А тебе бідного інваліда прямо на милицях примушують батрачити? Ким батрачити? Тут прохачів милостині немає. Тому ті або зовсім, вибачаюсь, розумово недієздатний, або твою фамілія Мюнхаузен і працюєш ти на телемархвойді!
4. Звідкіля в тебе гроші на інтернет? Тобто вийти в інтернет на милицях ти зміг, а зробити візит до польского лікаря в найближчу пшиходню розуму не вистачило?
Ого, бачу ти тут самій активній інвалід, у тебе ще куча висеру.

Тому пересижувати війну тобі треба було на унітазі в туалеті на Мукачівському вокзалі - там затишно, там своїм гівном пахне, радімим.
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30.04.2024 20:01 Відповісти
ого, навалив.. будемо розгрібати по пунктах..
1. якщо я на милицях ледве по кімнаті ковиляю і задихаюся, то цілком природньо та логічно, що добратися до пшиходні не в змозі. Я навіть не зміг добитися від пана де та пшиходня знаходиться. Більше того, пан заявив шо в нього правило для українців-бєшєнців: ніяких таксувок. Сказав, якшо побаче мене на таксувці, то на ній я поїду додому.
Але якось ще взимку приходив якийсь, буцім, дохтор. За моєю оцінкою - фелшер. Або ж фелшер, тіко по худобі. Ветеринар тобто. Бо мав такий вигляд, ніби зі свиноферми. Щупав тьоток в їдальні, де всіх зібрали. А до мене, таки, зайшов у покуй. І шо воно мені допоможе з моєю миготливою аритмією, коксартрозом четвертої степені з остеофітами розміром в 4 см, жахливим варікозом, ускладненим трофічними виразками, рожистим запаленням, що за сорок років щорічних рецедивів перетворила мої ноги на дрова, а ще хронічним бронхітом та тиском в 220 (атмосфер, а не вольт)??? Показую йому вавку на нозі і кажу шо то не мікоз, бо витратив перед цим два тюбики клотррімазолу безрезультатно. І воно мені виписує... клотримазол, який в аптеці коштує шість злотих, а пан приніс і сказав шо заплатив 39злотих, але затребував перевести на конто (банківський рахунок) йому 200 злотих - за візит того дохтура!
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30.04.2024 20:27 Відповісти
Аж у Скабеевої челюсть відвисла - який цінний кадр у Польщі загибається!
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30.04.2024 20:58 Відповісти
а шо? про повну блокаду на кордоні та державне ембарго на українські товари під час війни - то люди брешуть?
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30.04.2024 21:01 Відповісти
Такі як ти і брешуть! Немає ембарго - таможня все пропускає. А от фури з зерном зупиняють, але вже розлючені фермери, які не знають куди своє дівати.
А військова допомога іде без зупинок і під охороною - за спробу її зупинити одразу кайданки.
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30.04.2024 22:35 Відповісти
Мдааа, а почему же ты сидишь в ненавистной тебе Польше? Возвращайся домой. Поляки тебе абсолютно ничего не должны. И никто тебе ничего не должен.
Да и врешь ты поскорее всего.
Ума зарегиться и срать на форуме тебе "старику" хватило, а вбить в гугл : "пшеходня адресс" - у тебя лапки. Ну-ну.
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30.04.2024 22:21 Відповісти
У нього таки справжній песел і посвідчення - тому він все отримав для своїх 60 років. Але в нього вдача хренова - чоловік якому весь світ не такий. За своєю бідою він ладен всім насрати і ніжку підставити.
Схоже йому до психіатра треба!
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30.04.2024 22:38 Відповісти
в середині березня важко захворів - запалилися вени - розбухли, затверділи, боліло як вогнем пекло. Першим ділом пішов до пана - кажу, що потребую лікаря шоп діагноз встановив. А шоп не бути голослівним написав польською симптоми. Пан каже: розбирайся сам - в мене грошей на лікування та ліки нема. Пішов розбиратися. Написав українцям, які тут давно. Вони відправили мене на сайт міністерства охорони здоров'я, і я в лихоманці розбирався в теоретичних засадах польської системи охорони здоров'я. Вийшов на СОР - це як наша швидка, але не зовсім, бо тільки для екстренних викликів: аварія, отруєння, кровотеча.. а в мене не екстренне, але, відчуваю, що до вечора можу здохнути. Таки, приїхали. До речі, я вже мав з ними спілкування, коли мого сусіда - інваліда з дитинства трахнув гіпертонічний криз. Тоді я кілька разів намагався викликати швидку, але даремно. А потім збагнув та звернувся до оператора не ломаною польською, а досить непоганою агліцькою. Спрацювало - приїхали швиденько, але коли побачили українського біженця, то ніякої допомоги не було. Тоді мій сусід зібрався і наступного дня виїхав в Україну на лікування. Так там і залишився.
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30.04.2024 20:40 Відповісти
і цього разу повторилося те ж саме: на виклик приїхали, бо викликав агліцькою. Але на місці вони зрозуміли з ким мають справу. Тому зробили загальні дослідження: тиск, насиченність, навіть кардіограму зняли.. але нічого не стали діяти. На прощання порадили звернутися до лікаря!!! Ну, так як я і звертався - через пана. От тільки пан повністю саботував процес..
мабуть, ми з вами в різних польщах живемо
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30.04.2024 20:43 Відповісти
по пункту третьому.. як ви там живете - то не моє, а от шо таке батрачити. За визначенням це робота за харч. Батрачити - це саме те, чим тут займаються українські біженці. В перший же день як тільки я сюди добрався, пан розкрив пащеку та волав: ти ходити не можеш? але ж руки маєш - то йди до півніци гусей та качок скубти. Довелося скубти. Гуси всі в гавні, смердять огидно, їх ше розпарюють в окропі.. ото цілий день скуб. І ше кілька тьоток немічних зі мною. Бо здорові тьотки - на свинофермі, чи в корівнику, або в курниках та як це де коні? в конюшнях
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30.04.2024 20:49 Відповісти
Брешеш ти, як Соловьйов!
У мене пенсія, дякуючи нашим українським чиновникам лихварям - 2650 гривень. Зараз це становить приблизно 270 злотих. Жінці поталанило, вона в радянській армії не служила і в неї пенсія більша - десь 4000, або 400 злотих. Українська пенсійна картка Приватбанку працює в Бедронці - от ми на такі гроші харчуємось, та ще й на ліки вистачає.
Навіть англійський знаєш, а мізків піти від свого пана не вистачає.
Але я не буду далі твою брехню коментувати! Або ж якщо це правда, то ти - самій тупий холоп у світі. Від твого пана навіть би свині зі своїми поросятами повтікали б!
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30.04.2024 21:06 Відповісти
так повтікали. Рік тому було більше сотні бєшєнців, а зараз дишилося з десяток. Більшість втекло в німецькі єрманії. Але я не можу. Якби ти не пирскало, а слухало, то я вже казав - я нетранспортабельний. За сьогодні один раз вийшов до їдальні (це в шести метрах від мого покуя) з допомогою ходунків, а сніданок та обід пропустив - не зміг добратися так ноги боліли.
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30.04.2024 21:11 Відповісти
а в мене мінімалка - 2725 грн, але моя карточка під арештом. Для зняття арешту потрібно особисто з'явитися у рідне відділеня банку, шо, зрозуміло, я вчинити не в змозі
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30.04.2024 21:13 Відповісти
Брешеш! Маєш Інтернет то можеш перевести отримання своєї пенсії прямо з Пенсійного фонду України до польского пенсійного фонду. Ти жнавіть знаеш в совершенстве англійський алфавіт схоже...
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30.04.2024 22:04 Відповісти
Куди звертався? Ти можешь вільно обирати собі місце проживання по всій Польщі і орендувати житло з використанням 40+ до 30 червня 2024 року.
Зайшов в інтернет і пошукав оренду житла по польским містам. Якщо не окрему квартиру, то кімнату. А ти схоже надибав собі якийсь готель у селі - проживання та харчування за 40 злотих в екологічній місцевості. Але за 40 злотих за ніч у Польщі зараз не знайдеш навіть ліжка в хостелі, тому даремно чогось вимагати в свого хазяїна - він просто вже не може тебе здихатися, щоб не втратити стабільний заробіток нічого не роблячі.
Так, видно не козак ти не разу, хоча з тих місць де Матінка Січ стояла і Батько Великий Луг розкинувся. Тільки ти, або твої батьки скоріш за все понаїхали в свій на заводи. Тому ти й не можеш своєму панові дорогу в дупу показати! Правда життя така, що шконку в камері кожен вибирає собі сам - смотрящий тільки галочку ставить на твоєму виборі.
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30.04.2024 22:57 Відповісти
а можна поточнити - де конкретно я брешу??? бо коли ось так огульно, то як аргуентувати??? Тоді це не дискусія, а просто ваші безпідставні емоції
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30.04.2024 21:15 Відповісти
до речі, ті пернаті були на продаж клієнтам. Нас він годує пюрем із зємлякув. Старожили кажуть, шо те пюре від початку було, бо я лише рік тут і можу свідчити лише за останній рік. Якшо недоїдаємо те пюре в обід, то нам його підігрівають на коляцію. І так кілька днів, поки ті земляки не посиніють..
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30.04.2024 21:08 Відповісти
У тебе вьоска не Освенцім називається? То може ти здуру попав на квест для зажратих інтуристів?
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30.04.2024 22:06 Відповісти
шо ти там ше пихтіло та піною бризкало? а про інтернет. Так в інтернет ходять не на милицях, недолуге. І коштує воно майже нічого. В мене пакет від ЛайкаМобайл на рік з 500 ГБ щомісячного трафіка - навіть кіно можна дивитися в ХД якості
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30.04.2024 20:54 Відповісти
до речі, я відразу тут оформив LON еуропейського зразка - непелносправносц значного ступеню (наща перша група), бо мені казали що будуть знижки в аптеках. Але нічого подібного. Жоден лікар чи аптекар не звертав на той ЛОН увагу, а ліки коштують як в Україні. Лише у нас це число в гривнях, а тут - у злотих. А це на порядок дорожче
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30.04.2024 20:58 Відповісти
І знову брешеш! Щоб отримати LON треба обовязково пройти медичну комісію в Польщі - наші документи не розглядаються! А направити на комісію може тільки твій польский лікар, який тебе лікував, виписував тобі скеровання на рентгени, консультації фахівців, заповнював би твою медичну картка, і це б зайняло кілька місяців.
А в тебе бідолаги не має навіть змоги рецепта виписати.
Це вже знайома пісня: "Ой дядечку, дайте папіроску і вашого сірника прикурити бо я такий голодний шо аж переночувати ніде!"
Брешеш ти не гірше Прізідента нашого!
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30.04.2024 21:45 Відповісти
Ух ти! Та тобі тільки 21 лютого виповнилось 60 рочків? LON ти отримав, а тому не тринди, про хренову польску медицину! Ти її пройшов від А до Я і не гони тюльку на Керчь про неможливість отримати рецепт, або визвати скору по мобільному телефону. Або ж замовити таксі. Я зі своїм поломаним хребтом, двома грижами і протрузіями мало не в кожному хребці в свої 70 років не зміг навіть направлення на українську комісію отримати. Тільки за 7000 баксів ладні були почати говорити. А так тільки купуй корсет, милиці і ось тобі діклофенак розбодяжений.
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30.04.2024 22:29 Відповісти
ЛОН нічого не дає - тільки засвідчує що ти маєш обмежені можливості. ВСе інше треба звертится в МОПС, ужонди і просити пільги. Але ЛОН тільки може паркінгову карту дати.
А пільгові ліки дає лікар в рецепті, де вказую скільки % ціни ти повинен сплатити. Тому у самого лікаря треба просити виписати рецепт з пільгами від NFZ. Бо лікарі в усьому світі такі ж падлюки, як і ми з тобою і теж хочуть отримати свій % від фармацевтів, бо в них всі рецепти зберігаются в компьютерах МОЗ.
Тому запамятай - все треба робити через лікаря в твоїй пшиходні, яку ти сам обираєш, або ту де ближче, або ту де краще. Але то твій вибір!
По лікам. Зайди на сайт https://www.doz.pl/
Зареєструйся і там побачиш всі ліки, які є в Польщі - і по рецепту, і без без, і їх аналоги, описи, інструкції, там можна буде замовляти, може і їх курєр доставити.
Пізнавай, читай сторінки за допоогою Гугля перекладача, бо тільки він перекладає одразу всю сторінку з таких мов як полська і чешська. І буде тобі те, шо заробиш своїми зусиллями в пізнанні навколишнього світу!
Колись був командиром взводу розвідки і проходив спеціальні курси виживання. Багато нового пізнав і багато за це заплатив власним здоров'ям - бесплатно тільки сир у мишоловці!
І не панікуй сильно - життя така дупа, з якої ніхто живим не вийде!
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01.05.2024 09:31 Відповісти
мда... вести дискусію, коли мої коментарі з аргументами знищують... нема смисла
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30.04.2024 20:59 Відповісти
ти сам зрозумів що ти висрав?
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30.04.2024 20:13 Відповісти
до ......dust...
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30.04.2024 20:14 Відповісти
Та згідно його дописів він по життю з гівна не вилазить - і в Україні у нього картку пенсійну заблокували (а мені Приват через кур'єром Нової Пошти за чотири дні в Польщу прислав нову картку), і в Польщі попав у статус паном опущенного...
Хоча інтернет має і може навіть фільми дивитися...
Але до нього одне питання - чий він? Подоляки чі Соловьйова? Чі многостаночник-стахановец - ще й у Сімон'ян побирається?
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30.04.2024 21:52 Відповісти
поляки піднасрали бо нема кому на полях писдячити
тож тепер думають вже за врожай 2025го
юо не на рік а до кінця збору яблок
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30.04.2024 20:20 Відповісти
"..випадки, коли беруться пільги та відбувається негайний виїзд в Україну .." - так людям тра' закрити справи дома, а грошей нема. Ото як отримають якісь пєньондзи, то на них їдуть і рішають.. а рішати багато чого потрібно. У кого банківська карта кончилася, а кому ліки забрати, бо в польщі навіть дитяча присипка за рецептом
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30.04.2024 18:40 Відповісти
Поляки українців залишать собі. Робітні і більшість - законопослушні. Хайпонули за паяца, побачили, що наробили, і втекли - розумні.
Чкурнули, аж ся закурило. Ви їх не чекайте.
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30.04.2024 18:40 Відповісти
якщо поляки наполягають вивчати їх мову це буде добре для усіх і ніякого ополяченя я тут не бачу а в дописах бачу хіба ненависть люту заздрість до своїх же людей
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30.04.2024 20:28 Відповісти
тобі повилазило? українських дітей примушують до польської безальтернативно і економічно перконливо 800+ злутих цомісячно. Хто встоїть?
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30.04.2024 21:26 Відповісти
Идиот. Дети ОБЯЗАНЫ ходить в школу. Это касается всех детей в Польше. А язык дети учат за пол года -год.
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30.04.2024 22:45 Відповісти
Естественно. И это нормально.
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30.04.2024 22:50 Відповісти
а в Швеції вчать шведську мову і шо далі
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30.04.2024 23:13 Відповісти
Польша лучшая на свете страна))
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30.04.2024 19:06 Відповісти
Бздура! Польща ежегодно вносит свой взнос в фонд ЕС в размере 4 млрд. евро и получает от ЕС помощь в размере 12 млрд. евро, но это в виде оплаченных услуг по постройке дорог от итальянских строительних компаний или немецких станков и оборудования. Но не деньгами. Поэтому чистая помощь для Польши составляет 7-8 млрд. евро, в то время как годовой ВВП Польши составляет 586 млрд. долларов США.
Иногда лучше молчать - меньше на стоматолога расходов будет. А то вообще можешь повторить судьбу Ивана Сусанина, который ввел добрых людей в заблуждение, типо тебя!
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30.04.2024 20:50 Відповісти
Конешно! Соскам свыше дана способность понять сосательное! Каждая мыслит в меру собственной распущенности и в рамках прейскуранта!
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01.05.2024 08:40 Відповісти
для пулякув, таки, так
як ізраїль для гебреїв та вірменія для вірмен, бо, по-суті, національні держави. Інородцям там нічого не світить. Хіба шо ізідам вірменських овець пасти, та українцям польські дупи мити
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30.04.2024 21:23 Відповісти
Акцент на дітей, подовжено додаткові курси з польскої мови в школах для українців до 36 місяців, допомога 800+ тільки якщо дитина ходить до школи…загалом добре, можливість для людей заробити на житло якщо втратили в Україні, та і 800 злотих кожного місяця до 18 років це не 860 грн до 3х років в Україні. Треба визнати що заклики Зе про повернення українців додому виявилися марними. Третій рік триває війна і скільки ще не відомо..
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30.04.2024 19:59 Відповісти
Поляки два рази в історії втрачали свою державність і три рази здобували її знову власною кров'ю! Тому вони виховані цінити свою країну понад усе з дитинства.
Подаю приблизний переклад катухізи польскогої дитини, хлопчика
- Хто ти?
- Малий поляк.
-Який твій знак?
- Білий орел.
- Де ти живеш?
- Між своїми.
- В якій країні?
- В польській землі.
- Що це за земля?
- Моя батьківщина.
- Як її здобули?
- Кров і шрамами.
-Ти її кохаєш?
- Щиро люблю.
-В що ти віриш?
- Вірю в Польщу.
- Хто ти для неї?
- Вдячна дитина.
- Що ти їй винен?
- Своє життя.
І цим поляки відрізняються від ******** німців, темношкірих французів, голландців і від половини моїх співвітчізників, яким по приколу і всьо равно.
Тому для поляків всі, хто не може, але не хоче вивчити їх мову (дуже тяжку для досконалого вивчення) хоча б для побутового спілкування і з жахливим акцентом, будуть або туристи, або прохачі притулку. Їм знайдуть перекладача, або щось скажуть у відповідь по аглійські і підуть далі по своїх справах. Друзів серед них таким людям майже неможливо знайти - на крайняк можуть скласти компанію до випивки.
Але якщо ти отримаєш поляка друга, то важко знайти кращих! Мені пощастило, і я таких маю з дитинства.
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30.04.2024 20:32 Відповісти
українців за таке вони називають бандерівцями та нацистами
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30.04.2024 21:24 Відповісти
Завдяки таким українцям як ти і таким як ти дебілам-полякам ще довго буде шум, особливо після горілки.
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30.04.2024 21:57 Відповісти
акцент на вигоду. Ополячені діти та їхні батьки - працююча молодь. Старі, хворі, інваліди - нах
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30.04.2024 21:20 Відповісти
Слухай, завів ти мене вчора своїми звинувачаннями не конкретніх людей а вкупі і усіх! Прям як Карл Маркс, який все життя прожив на гроші фабриканта Енгельса, а прокляв усіх буржуїв разом узятих, як класс. В тому числі і Енгельса - руку годуючу!
ТЬак і ти, зіткнувся зі своїм і місцевими чіновниками, а насрав на всю націю разом - в тому числі і на тих, хто допоміг тобі інвалідність твою легалізувати і на моїх друзів - всіх як Маркс, чі Путін в одну кучу! Нацики, торгаші... Розлютив ти мене!
Але зараз хочу вибачитись, бо я тобі теж насрав у душу, тобто сам оскотинився! А тому вибач - я зрозумів, що мені не гірше всіх і гріх жалітись! Тобі можу тільки співчувати, бо ти залишився с життям сам на сам, а це тяжко - воювати наодинці.
Можу тільки спробувати порадити.
Спробуй взяти своє життя в свої руки наскільки можеш. Треба їхати у великі міста, наприклад у Варшаву, де працюють великі міжнародні фонди типу Карітас, Армія Спасіння, католицькі шпиталі і т.п. Вони отримують фінансування і підтримку і поміч злиденному -і хворому то їх головна праця. На відміну від твого пана, який погано рахує і мало чого може.
Ну і Польща не така багата як Німеччина, чі Швейцарія, де ти б міг отримати і житло і гроші в руки. Тому спробуй напрягтися і доїхати до Німеччини і радій що ти одразу виїхав не в Молдавію чі в Болгарію. А в Польщі на 40 злотих можно прожити тільки якщо отримав ліжко у гуртожитку за 20 злотих, маєш загальну кухню і купуєш на двох з кимось продукти в Бедронці по акціям і сам готуєш. Тоді буде краще ніж панські земячки.
Ще раз вибач і не тримай зла! Бо бачиш яке воно - бумерангом завжди тобі повернеться!
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01.05.2024 09:06 Відповісти
Польша лучшая в мире страна
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01.05.2024 09:30 Відповісти
 
 