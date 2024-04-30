Уряд Польщі планує продовжити термін тимчасового захисту для біженців з України до 30 вересня 2025 року
30 квітня уряд Польщі ухвалив проект змін до закону "Про допомогу громадянам України". Він передбачає прив’язку виплат на дітей до обов’язкової шкільної освіти, а також продовження тимчасового захисту для українців, які тікають від війни, до 30 вересня 2025 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.
Проект передбачає, серед іншого, прив'язку виплат допомоги "800 плюс" та допомоги "Добрий старт" до обов'язкового шкільного навчання. Згідно з пропозицією, ці виплати будуть надаватися особам, які проживають з дитиною на території Республіки Польща, у випадку, якщо дитина виконує, відповідно, обов'язок дошкільної підготовки або обов'язок навчання, за винятком випадків, коли дитина не досягла віку, коли ці обов'язки на неї не поширюються або були відтерміновані.
"У законі ми вносимо зміни до чинних положень, особливо у сфері освіти. (...) Дуже багато людей повідомляють про випадки, коли беруться пільги та відбувається негайний виїзд в Україну. Ми посилюємо систему, робимо її більш прозорою. Ми будемо підтримувати громадян України, які змушені були тікати від війни та знайшли притулок у Польщі, але ми також очікуємо чітких і зрозумілих правил. Все це є в законі, який ми сьогодні прийняли в уряді", – сказав віцепрем'єр-міністр, голова Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш.
Запропонована поправка до закону "Про допомогу громадянам України" розширює тимчасовий захист для українців, які тікають від війни. Проект передбачає, що проживання громадян України, які отримали номер PESEL UKR, буде легальним до 30 вересня 2025 року.
Закон, за винятком деяких положень, набуде чинності 1 липня 2024 року.
Нагадуємо, країни-члени ЄС в жовтні 2023 року домовилися продовжити тимчасовий захист для біженців з України з 4 березня 2024 до 4 березня 2025 року. Кількість біженців з України в Польщі - приблизно 950 тис. осіб
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у Германії дають житло та ще 800 євро пособія.
на паловину цих грошей в Україні пенси можуть жити королями
І ось чім тхне:
1. Якщо ти на милицях і з кисневим балоном то чого ж ти не звернувся в пшиходню і не виписав собі рецепт на всі ліки необхідні, які тут справжні і кращі за наші навіть справжні. І дешевші, деякі в рази, а деяки мені після 70 років взагалі безоплатні. Лікар прям так і виписує рецепт з оплатою в 0 злотих.
2. Лікування в лікарні, якщо направляє лікар, або забирає швидка повністю безплатне і негайне - за декілька годин зроблять всі аналізи і дослідження. Моїй жінці вже зробили операцію, заплановану. Ти не повіриш, але їм навіть куркою і біфштексами годували. І давали запивати апельсиновим соком.
3. Про 40 злотих на житло. Ми живемо в окремій квартирі, з побутовою технікою Бош, якої я раніше і не бачив, 45 м. кв., в огороженому оседлі з паркінгом, де все літо косять газони, щоб не було комарів. Тому напрягають тільки газонокосилки. І я віддаю наші 80 злотих за житло і за всі послуги ЖКХ в тому числі і газонокосилку. А наші дві пенсії живемо - на харчі вистачає.
А тебе бідного інваліда прямо на милицях примушують батрачити? Ким батрачити? Тут прохачів милостині немає. Тому ті або зовсім, вибачаюсь, розумово недієздатний, або твою фамілія Мюнхаузен і працюєш ти на телемархвойді!
4. Звідкіля в тебе гроші на інтернет? Тобто вийти в інтернет на милицях ти зміг, а зробити візит до польского лікаря в найближчу пшиходню розуму не вистачило?
Ого, бачу ти тут самій активній інвалід, у тебе ще куча висеру.
Тому пересижувати війну тобі треба було на унітазі в туалеті на Мукачівському вокзалі - там затишно, там своїм гівном пахне, радімим.
1. якщо я на милицях ледве по кімнаті ковиляю і задихаюся, то цілком природньо та логічно, що добратися до пшиходні не в змозі. Я навіть не зміг добитися від пана де та пшиходня знаходиться. Більше того, пан заявив шо в нього правило для українців-бєшєнців: ніяких таксувок. Сказав, якшо побаче мене на таксувці, то на ній я поїду додому.
Але якось ще взимку приходив якийсь, буцім, дохтор. За моєю оцінкою - фелшер. Або ж фелшер, тіко по худобі. Ветеринар тобто. Бо мав такий вигляд, ніби зі свиноферми. Щупав тьоток в їдальні, де всіх зібрали. А до мене, таки, зайшов у покуй. І шо воно мені допоможе з моєю миготливою аритмією, коксартрозом четвертої степені з остеофітами розміром в 4 см, жахливим варікозом, ускладненим трофічними виразками, рожистим запаленням, що за сорок років щорічних рецедивів перетворила мої ноги на дрова, а ще хронічним бронхітом та тиском в 220 (атмосфер, а не вольт)??? Показую йому вавку на нозі і кажу шо то не мікоз, бо витратив перед цим два тюбики клотррімазолу безрезультатно. І воно мені виписує... клотримазол, який в аптеці коштує шість злотих, а пан приніс і сказав шо заплатив 39злотих, але затребував перевести на конто (банківський рахунок) йому 200 злотих - за візит того дохтура!
А військова допомога іде без зупинок і під охороною - за спробу її зупинити одразу кайданки.
Да и врешь ты поскорее всего.
Ума зарегиться и срать на форуме тебе "старику" хватило, а вбить в гугл : "пшеходня адресс" - у тебя лапки. Ну-ну.
Схоже йому до психіатра треба!
мабуть, ми з вами в різних польщах живемо
У мене пенсія, дякуючи нашим українським чиновникам лихварям - 2650 гривень. Зараз це становить приблизно 270 злотих. Жінці поталанило, вона в радянській армії не служила і в неї пенсія більша - десь 4000, або 400 злотих. Українська пенсійна картка Приватбанку працює в Бедронці - от ми на такі гроші харчуємось, та ще й на ліки вистачає.
Навіть англійський знаєш, а мізків піти від свого пана не вистачає.
Але я не буду далі твою брехню коментувати! Або ж якщо це правда, то ти - самій тупий холоп у світі. Від твого пана навіть би свині зі своїми поросятами повтікали б!
Зайшов в інтернет і пошукав оренду житла по польским містам. Якщо не окрему квартиру, то кімнату. А ти схоже надибав собі якийсь готель у селі - проживання та харчування за 40 злотих в екологічній місцевості. Але за 40 злотих за ніч у Польщі зараз не знайдеш навіть ліжка в хостелі, тому даремно чогось вимагати в свого хазяїна - він просто вже не може тебе здихатися, щоб не втратити стабільний заробіток нічого не роблячі.
Так, видно не козак ти не разу, хоча з тих місць де Матінка Січ стояла і Батько Великий Луг розкинувся. Тільки ти, або твої батьки скоріш за все понаїхали в свій на заводи. Тому ти й не можеш своєму панові дорогу в дупу показати! Правда життя така, що шконку в камері кожен вибирає собі сам - смотрящий тільки галочку ставить на твоєму виборі.
А в тебе бідолаги не має навіть змоги рецепта виписати.
Це вже знайома пісня: "Ой дядечку, дайте папіроску і вашого сірника прикурити бо я такий голодний шо аж переночувати ніде!"
Брешеш ти не гірше Прізідента нашого!
А пільгові ліки дає лікар в рецепті, де вказую скільки % ціни ти повинен сплатити. Тому у самого лікаря треба просити виписати рецепт з пільгами від NFZ. Бо лікарі в усьому світі такі ж падлюки, як і ми з тобою і теж хочуть отримати свій % від фармацевтів, бо в них всі рецепти зберігаются в компьютерах МОЗ.
Тому запамятай - все треба робити через лікаря в твоїй пшиходні, яку ти сам обираєш, або ту де ближче, або ту де краще. Але то твій вибір!
По лікам. Зайди на сайт https://www.doz.pl/
Зареєструйся і там побачиш всі ліки, які є в Польщі - і по рецепту, і без без, і їх аналоги, описи, інструкції, там можна буде замовляти, може і їх курєр доставити.
Пізнавай, читай сторінки за допоогою Гугля перекладача, бо тільки він перекладає одразу всю сторінку з таких мов як полська і чешська. І буде тобі те, шо заробиш своїми зусиллями в пізнанні навколишнього світу!
Колись був командиром взводу розвідки і проходив спеціальні курси виживання. Багато нового пізнав і багато за це заплатив власним здоров'ям - бесплатно тільки сир у мишоловці!
І не панікуй сильно - життя така дупа, з якої ніхто живим не вийде!
Хоча інтернет має і може навіть фільми дивитися...
Але до нього одне питання - чий він? Подоляки чі Соловьйова? Чі многостаночник-стахановец - ще й у Сімон'ян побирається?
тож тепер думають вже за врожай 2025го
юо не на рік а до кінця збору яблок
Чкурнули, аж ся закурило. Ви їх не чекайте.
Иногда лучше молчать - меньше на стоматолога расходов будет. А то вообще можешь повторить судьбу Ивана Сусанина, который ввел добрых людей в заблуждение, типо тебя!
як ізраїль для гебреїв та вірменія для вірмен, бо, по-суті, національні держави. Інородцям там нічого не світить. Хіба шо ізідам вірменських овець пасти, та українцям польські дупи мити
Подаю приблизний переклад катухізи польскогої дитини, хлопчика
- Хто ти?
- Малий поляк.
-Який твій знак?
- Білий орел.
- Де ти живеш?
- Між своїми.
- В якій країні?
- В польській землі.
- Що це за земля?
- Моя батьківщина.
- Як її здобули?
- Кров і шрамами.
-Ти її кохаєш?
- Щиро люблю.
-В що ти віриш?
- Вірю в Польщу.
- Хто ти для неї?
- Вдячна дитина.
- Що ти їй винен?
- Своє життя.
І цим поляки відрізняються від ******** німців, темношкірих французів, голландців і від половини моїх співвітчізників, яким по приколу і всьо равно.
Тому для поляків всі, хто не може, але не хоче вивчити їх мову (дуже тяжку для досконалого вивчення) хоча б для побутового спілкування і з жахливим акцентом, будуть або туристи, або прохачі притулку. Їм знайдуть перекладача, або щось скажуть у відповідь по аглійські і підуть далі по своїх справах. Друзів серед них таким людям майже неможливо знайти - на крайняк можуть скласти компанію до випивки.
Але якщо ти отримаєш поляка друга, то важко знайти кращих! Мені пощастило, і я таких маю з дитинства.
ТЬак і ти, зіткнувся зі своїм і місцевими чіновниками, а насрав на всю націю разом - в тому числі і на тих, хто допоміг тобі інвалідність твою легалізувати і на моїх друзів - всіх як Маркс, чі Путін в одну кучу! Нацики, торгаші... Розлютив ти мене!
Але зараз хочу вибачитись, бо я тобі теж насрав у душу, тобто сам оскотинився! А тому вибач - я зрозумів, що мені не гірше всіх і гріх жалітись! Тобі можу тільки співчувати, бо ти залишився с життям сам на сам, а це тяжко - воювати наодинці.
Можу тільки спробувати порадити.
Спробуй взяти своє життя в свої руки наскільки можеш. Треба їхати у великі міста, наприклад у Варшаву, де працюють великі міжнародні фонди типу Карітас, Армія Спасіння, католицькі шпиталі і т.п. Вони отримують фінансування і підтримку і поміч злиденному -і хворому то їх головна праця. На відміну від твого пана, який погано рахує і мало чого може.
Ну і Польща не така багата як Німеччина, чі Швейцарія, де ти б міг отримати і житло і гроші в руки. Тому спробуй напрягтися і доїхати до Німеччини і радій що ти одразу виїхав не в Молдавію чі в Болгарію. А в Польщі на 40 злотих можно прожити тільки якщо отримав ліжко у гуртожитку за 20 злотих, маєш загальну кухню і купуєш на двох з кимось продукти в Бедронці по акціям і сам готуєш. Тоді буде краще ніж панські земячки.
Ще раз вибач і не тримай зла! Бо бачиш яке воно - бумерангом завжди тобі повернеться!