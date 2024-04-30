Польща скасує частину виплат для біженців з України
Рада міністрів Польщі 30 квітня ухвалила законопроєкт про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країни, у якому передбачається подальше скорочення низки пільг. Також передбачена можливість зміни статусу перебування українців в Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Законопроєкт передбачає скасування одноразової соціальної допомоги в Польщі для українського воєнного біженця в розмірі 300 злотих, а також скасування грошової компенсації для власників приватного житла, які надавали проживання та харчування воєнним біженцям з України.
Соціальна допомога у розмірі 800 злотих на дитину буде доступною для тих сімей, в яких діти ходять до польських шкіл і це буде офіційно підтверджено.
Іншим важливим нововведенням у законопроєкті є можливість зміни статусу перебування українців в Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років. Для цього треба буде актуалізувати свої дані у базі PESEL UKR (польська ідентифікаційна система, UKR – призначена для українців), подати відповідне прохання в електронному вигляді до воєводи за місцем проживання, а також відповідати вимозі наявності PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року.
Водночас цей закон запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, що претендує на отримання номера PESEL в Польщі. Зокрема, єдиним способом підтвердження особи вважатиметься пред’явлення дійсного проїзного документа громадянина України.
Урядовий законопроєкт має ще бути затверджений в обох палатах польського парламенту і підписаний президентом. Він має набути чинності до 1 липня цього року.
Нагадуємо, країни-члени ЄС в жовтні 2023 року домовилися продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 4 березня 2025 року. Кількість біженців з України в Польщі - біля 950 тис. осіб.
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Цирк, смішний прикол)))
....Другим важным нововведением в законопроекте о помощи украинцам является возможность изменения статуса пребывания украинцев в Польше: с нынешней временной защиты на временное пребывание до трех лет....
Karta czasоwego pоbytu - возможность временного пребывания (срок до 3-х лет). потом , Karta stałego pobytu - возможность постоянного нахождения в стране. Присваивается бессрочно, но сам документ нужно обменивать каждые 10 лет.