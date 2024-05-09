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Президент Чехии Павел: Россия сама стала агрессором, а Германия стремится к миру - это исторический парадокс

Петр Павел

Президент Чехии Петр Павел считает парадоксом то, что Россия, которая боролась с фашизмом во времена Второй мировой войны, сейчас сама является агрессором, тогда как Германия защищает мир.

Об этом он сказал во время торжеств в Витковой горе (Прага) 9 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Советский Союз был неотъемлемой частью союзнической коалиции в борьбе с агрессией, а теперь Россия сама стала агрессором и развязала на европейском континенте войну - это исторический парадокс", - сказал Павел.

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При этом он отметил, что побежденная 79 лет назад нацистская Германия после глубоких размышлений стала демократическим государством, которое поддерживает мир и стабильность в Европе и за ее пределами.

Во время Второй мировой войны из-за искаженной идеологии расового превосходства были уничтожены миллионы гражданских жизней и нанесен невероятный материальный ущерб, напомнил Павел во вступлении. По его словам, благодаря тем, кто активно противостоял злу, будущие поколения могли прожить свою жизнь спокойно.

Президент заявил, что гордится тем, что Чехия сейчас мощно помогает Украине, на которую напала Россия.

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Бывший генерал одобрительно высказался об увеличении инвестиции в оборону и безопасность самой Чехии. "К сожалению, мы не живем в мире, который был бы безопасным, и поэтому важно, чтобы мы рассматривали эти расходы, даже если они не малы, как инвестицию в нашу безопасность и безопасность наших детей", - сказал президент и верховный главнокомандующий вооруженными силами Чешской Республики.

Памятное мероприятие в Виткове началось военным парадом. В мероприятии приняли участие руководители всех ветвей власти и представители оппозиции, военные, ветераны, церковные деятели, а также зрители. Над Витковом летали военные истребители и вертолеты, армия впервые показала свои два новых вертолета Venom и Viper.

Ранее Владимир Путин заявил, что считает, что "поляки заставили Гитлера напасть на себя".

Автор: 

Вторая мировая война (417) Павел Петр (121)


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Топ комментарии
+25
Який там парадокс. Кацапія постійно була агресором. Все своє існування.
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09.05.2024 21:38
+12
"Радянський Союз був невід'ємною частиною союзницької коаліції в боротьбі з агресією..." Джерело:

А також був одним з тих, хто розпочав Другу Світову.
Єдина відмінність в тому, що нацизм та фашизм засудили у Нюрнебрзі, а комунізм - ні. Навіть після розвалу "совка" не засудили! Ось і вигрібає світ своє поблажливе ставлення до диктатури... На жаль, життями українців...
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09.05.2024 21:40
+12
Росія була такою ж самою фашистською державою як і Німеччина. Більше того вона розпочала спільно з Німеччиною 2 світову з розділу Польщі. Завдяки лендлізу СРСР опинилась в таборі переможців і комуністів не судили на Нюрнберзькому процесі за ті злочини які вони скоювали під час 2 світової. Суд над фашизмом відбувся, а над комунізмом ні.
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09.05.2024 21:40
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Росія сама стала агресором, а Німеччина прагне миру - це історичний парадокс

Порнодокс...
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09.05.2024 21:34 Ответить
пан Президент Павел є відставним Генералом.
відчувається військова виправка і чіткість формулювань, чого не скажеш про гундосого чотирижди Дезертира
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09.05.2024 21:51 Ответить
Колись два диктатори - комуністичний диктатор Сталін та націонал-соціалістичний,фашистський диктатор - Гітлер домовилися спільно захопити та поділити Польщу і розпочали другу світову війну...
Шукаємо історичну аналогію у ********* світі ...
Зараз рашистський нащадок Гітлера шукає собі у спільники когось схожого на комуніста-диктатора Сталіна для розвʼязування третьої світової війни...
Чи знайдеться комуніст -диктатор, здатний стати для путіна тим, ким став сталін для гітлера у 1939 році?
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09.05.2024 23:51 Ответить
Який там парадокс. Кацапія постійно була агресором. Все своє існування.
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09.05.2024 21:38 Ответить
Був час і в неї нехило так вторгалися.
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09.05.2024 22:25 Ответить
весь час
законними правителями рашки э не буйло, а нащадки польського короля Владислава Вазы

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09.05.2024 22:50 Ответить
Кацапи агресори з часу їхньої з'яви. І для них усі фашисти хто не поділяє їхньої думки
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09.05.2024 21:39 Ответить
"Радянський Союз був невід'ємною частиною союзницької коаліції в боротьбі з агресією..." Джерело:

А також був одним з тих, хто розпочав Другу Світову.
Єдина відмінність в тому, що нацизм та фашизм засудили у Нюрнебрзі, а комунізм - ні. Навіть після розвалу "совка" не засудили! Ось і вигрібає світ своє поблажливе ставлення до диктатури... На жаль, життями українців...
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09.05.2024 21:40 Ответить
Не хотілося б, щоб комуністичний Китай перетворився на диктатуру, схожу на сталінську і почав діяти разом рашистським диктатором путіним, так, як гітлер із сталіним у 1939...
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09.05.2024 23:57 Ответить
Росія була такою ж самою фашистською державою як і Німеччина. Більше того вона розпочала спільно з Німеччиною 2 світову з розділу Польщі. Завдяки лендлізу СРСР опинилась в таборі переможців і комуністів не судили на Нюрнберзькому процесі за ті злочини які вони скоювали під час 2 світової. Суд над фашизмом відбувся, а над комунізмом ні.
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09.05.2024 21:40 Ответить
Ніякого парадоксу немає.У другій світовій війні була перемога над Гітлером.а німецький фашизм втік в 3,14дерацію і куйло народив німецького мутанта фашизму,котрий називається"рашизм"
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09.05.2024 21:41 Ответить
нікуди він не тікав. на срасії був і є свій фашизм - імперський шовінізм, комунізм, комінтерн.
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09.05.2024 22:07 Ответить
это не парадокс, это выродки и дикари на 1/6, в ссср их хоть немного цивилизации разбавляли... а сейчас просто фашиствующие выродки с ядерной дубиной....
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09.05.2024 21:41 Ответить
1/9
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09.05.2024 22:01 Ответить
Погано Павел вчив історію в школі. А, можливо, вчив її по "краткому курсу".

Бо лаптєстан завжди, з свого зпоконвіку (ХІV століття) був агресором. Так що в тридцятих+сорокових роках ХХ століття агресорами були і Німеччина, і сересер. Просто вони готувались і до війни одне з одним, і зі своїми сусідами... ну, і Адольф чуть випередив Йоську і в 1941-му отримав перевагу власної техніки над м'ясом....
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09.05.2024 21:42 Ответить
А немає ніякого парадоксу, я просто дивуюся європейцям, невже їхня класична освіта не вивчала тему українського голодомору ,сталінських репресій і багато інших злочинів скоєних москвою ще до початку 2 с.в . ?
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09.05.2024 21:48 Ответить
Ага, кацапи так боролись з фашизмом, що аж вторгнулись в Польщу у вересні 1939 року. І ті 40 тисяч польських офіцерів, розстріляних в Катині, теж напевно були фашистами.
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09.05.2024 21:52 Ответить
А где тут парадокс ? Помнится СССР с другом Адольфом по братски поделили Европу . По братски напали на Польшу , и развязали вторую мировую войну.
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09.05.2024 21:53 Ответить
Drang nach Osten....... або Zerg rush.....
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09.05.2024 21:55 Ответить
Парадокс для тих, хто прискіпливо не вивчав Історію паРаши.
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09.05.2024 22:05 Ответить
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09.05.2024 22:11 Ответить
Петер Павел дипломатично лукавить. Це може лише здатися "парадоксом" при поверхневому погляді.
1 Улус Джучі/Біла Орда/московія/всеросійська імперія/совок/параша ЗАВЖДИ були загарбниками та агресорами, і лише через це недоімперія орків досягла таких розмірів. А в імперії нема іншої мети, як нові завоювання.
2 сралін розпочав Другу світову РАЗОМ з гітлером в якості союзника, але зміг вчасно переметнутися до "англосаксів".
3 Зараз "Німеччина захищає мир", бо гітлерівський нацизм був засуджений в Німеччині, німці 60 років виплачували репарації постраждалим від нацизму народам, уся нація визнала свою відповідальність за злочини нацизму і покаялася.
Більшовизм НЕ був засуджений ані на рф, ані в світі. Навпаки: за правління путлера повертають пам,ятники сталіну та дзержинському і відновлюють їхні методи та порядки. Тож нічим іншим, як рашистським рейхом це не могло завершитися.
4 Розумні люди все це передбачали. "Фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами", "1984" Оруела.
параша використовує передбачення світлих розумів не як попередження, а як керівництво до дії.
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09.05.2024 22:16 Ответить
По ходу історію Павел вчив в МГУ.
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09.05.2024 22:38 Ответить
Певний, що це просто спосіб зайвий раз дипломатично присоромити рашистів: "Ми же вас вважали людьми, а ви виявилися орками-андрофагами!"
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10.05.2024 11:17 Ответить
Треба було вчасно у одного плєд забрати, у другого сигару та коньяк... Хфуражка третього, нажаль, фєтішь ПТНПНХа
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09.05.2024 22:39 Ответить
Пора називати речі своїма найменнями..Німецький Нацизм та Радянський Фашизм..Тепер Російський Фашизм..бо так кінця небуде ціеї війни..
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09.05.2024 23:02 Ответить
Показати би ці коменти пану Петеру...
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09.05.2024 23:09 Ответить
У деда полный совок в голове.
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09.05.2024 23:25 Ответить
Когда-нибудь немцам надоест стоять на полусогнутых, в позе виноватого. Хотя иногда такое ощущение что им это нравится.
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09.05.2024 23:45 Ответить
Кацапи притрушені такий подарунок зробили Німеччині...віднині німці більше не фашисти на фоні кацапської рашістської нечисті...
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10.05.2024 05:42 Ответить
Боротьба з фашизмом це другорядна випадковість, первинне ж є захист своїх егоїстичних інтересів і більш нічого. Парадоксом є те як ця гидота стала членом міжнародних організацій втершись в довіру.
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10.05.2024 13:43 Ответить
 
 