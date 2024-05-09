Президент Чехии Павел: Россия сама стала агрессором, а Германия стремится к миру - это исторический парадокс

Президент Чехии Петр Павел считает парадоксом то, что Россия, которая боролась с фашизмом во времена Второй мировой войны, сейчас сама является агрессором, тогда как Германия защищает мир.

Об этом он сказал во время торжеств в Витковой горе (Прага) 9 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Советский Союз был неотъемлемой частью союзнической коалиции в борьбе с агрессией, а теперь Россия сама стала агрессором и развязала на европейском континенте войну - это исторический парадокс", - сказал Павел.

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При этом он отметил, что побежденная 79 лет назад нацистская Германия после глубоких размышлений стала демократическим государством, которое поддерживает мир и стабильность в Европе и за ее пределами.

Во время Второй мировой войны из-за искаженной идеологии расового превосходства были уничтожены миллионы гражданских жизней и нанесен невероятный материальный ущерб, напомнил Павел во вступлении. По его словам, благодаря тем, кто активно противостоял злу, будущие поколения могли прожить свою жизнь спокойно.

Президент заявил, что гордится тем, что Чехия сейчас мощно помогает Украине, на которую напала Россия.

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Бывший генерал одобрительно высказался об увеличении инвестиции в оборону и безопасность самой Чехии. "К сожалению, мы не живем в мире, который был бы безопасным, и поэтому важно, чтобы мы рассматривали эти расходы, даже если они не малы, как инвестицию в нашу безопасность и безопасность наших детей", - сказал президент и верховный главнокомандующий вооруженными силами Чешской Республики.

Памятное мероприятие в Виткове началось военным парадом. В мероприятии приняли участие руководители всех ветвей власти и представители оппозиции, военные, ветераны, церковные деятели, а также зрители. Над Витковом летали военные истребители и вертолеты, армия впервые показала свои два новых вертолета Venom и Viper.

Ранее Владимир Путин заявил, что считает, что "поляки заставили Гитлера напасть на себя".