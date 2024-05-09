Президент Чехии Павел: Россия сама стала агрессором, а Германия стремится к миру - это исторический парадокс
Президент Чехии Петр Павел считает парадоксом то, что Россия, которая боролась с фашизмом во времена Второй мировой войны, сейчас сама является агрессором, тогда как Германия защищает мир.
Об этом он сказал во время торжеств в Витковой горе (Прага) 9 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Советский Союз был неотъемлемой частью союзнической коалиции в борьбе с агрессией, а теперь Россия сама стала агрессором и развязала на европейском континенте войну - это исторический парадокс", - сказал Павел.
При этом он отметил, что побежденная 79 лет назад нацистская Германия после глубоких размышлений стала демократическим государством, которое поддерживает мир и стабильность в Европе и за ее пределами.
Во время Второй мировой войны из-за искаженной идеологии расового превосходства были уничтожены миллионы гражданских жизней и нанесен невероятный материальный ущерб, напомнил Павел во вступлении. По его словам, благодаря тем, кто активно противостоял злу, будущие поколения могли прожить свою жизнь спокойно.
Президент заявил, что гордится тем, что Чехия сейчас мощно помогает Украине, на которую напала Россия.
Бывший генерал одобрительно высказался об увеличении инвестиции в оборону и безопасность самой Чехии. "К сожалению, мы не живем в мире, который был бы безопасным, и поэтому важно, чтобы мы рассматривали эти расходы, даже если они не малы, как инвестицию в нашу безопасность и безопасность наших детей", - сказал президент и верховный главнокомандующий вооруженными силами Чешской Республики.
Памятное мероприятие в Виткове началось военным парадом. В мероприятии приняли участие руководители всех ветвей власти и представители оппозиции, военные, ветераны, церковные деятели, а также зрители. Над Витковом летали военные истребители и вертолеты, армия впервые показала свои два новых вертолета Venom и Viper.
Ранее Владимир Путин заявил, что считает, что "поляки заставили Гитлера напасть на себя".
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відчувається військова виправка і чіткість формулювань, чого не скажеш про гундосого чотирижди Дезертира
Шукаємо історичну аналогію у ********* світі ...
Зараз рашистський нащадок Гітлера шукає собі у спільники когось схожого на комуніста-диктатора Сталіна для розвʼязування третьої світової війни...
Чи знайдеться комуніст -диктатор, здатний стати для путіна тим, ким став сталін для гітлера у 1939 році?
законними правителями рашки э не буйло, а нащадки польського короля Владислава Вазы
А також був одним з тих, хто розпочав Другу Світову.
Єдина відмінність в тому, що нацизм та фашизм засудили у Нюрнебрзі, а комунізм - ні. Навіть після розвалу "совка" не засудили! Ось і вигрібає світ своє поблажливе ставлення до диктатури... На жаль, життями українців...
Бо лаптєстан завжди, з свого зпоконвіку (ХІV століття) був агресором. Так що в тридцятих+сорокових роках ХХ століття агресорами були і Німеччина, і сересер. Просто вони готувались і до війни одне з одним, і зі своїми сусідами... ну, і Адольф чуть випередив Йоську і в 1941-му отримав перевагу власної техніки над м'ясом....
1 Улус Джучі/Біла Орда/московія/всеросійська імперія/совок/параша ЗАВЖДИ були загарбниками та агресорами, і лише через це недоімперія орків досягла таких розмірів. А в імперії нема іншої мети, як нові завоювання.
2 сралін розпочав Другу світову РАЗОМ з гітлером в якості союзника, але зміг вчасно переметнутися до "англосаксів".
3 Зараз "Німеччина захищає мир", бо гітлерівський нацизм був засуджений в Німеччині, німці 60 років виплачували репарації постраждалим від нацизму народам, уся нація визнала свою відповідальність за злочини нацизму і покаялася.
Більшовизм НЕ був засуджений ані на рф, ані в світі. Навпаки: за правління путлера повертають пам,ятники сталіну та дзержинському і відновлюють їхні методи та порядки. Тож нічим іншим, як рашистським рейхом це не могло завершитися.
4 Розумні люди все це передбачали. "Фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами", "1984" Оруела.
параша використовує передбачення світлих розумів не як попередження, а як керівництво до дії.