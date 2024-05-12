На Харківщині збільшилася "сіра зона" і кількість населених пунктів, де тривають бої, - Синєгубов
Російські загарбники продовжують свої намагання просунутися вглиб Харківської області. "Сіра зона" та кількість населених пунктів, де точаться бої, збільшується.
Про це в етері телемарафону заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пишуть "Букви", передає Цензор.НЕТ.
Посадовець зазначив, що наразі головне завдання - це забезпечити стабілізацію лінії фронту.
"Ворог продовжує свої намагання просунутись вглиб Харківської області. У нас дійсно збільшилась "сіра зона", збільшилась кількість населених пунктів, на територіях яких ведуться активні бойові дії", - заявив він.
За словами Синєгубова, українські захисники ведуть зараз важкі бої. Вони намагаються втриматися на своїх позиціях та не дати ворогу просунутися вперед.
"Ситуація доволі важка, однак повністю контрольована нашими військовими", - повідомив голова Харківської ОВА.
Ситуація на півночі Харківщини
Раніше Олег Синєгубов повідомив, що у Вовчанську залишаються до 500 осіб. Евакуація цивільного населення продовжується. За останні дві доби з прифронтових районів Харківщини вдалося евакуювати понад 4000 людей.
При цьому ворог продовжує обстрілювати цивільне населення прикордонних населених пунктів на півночі Харківщини. За останню добу кількість масованих артилерійських та авіаударів збільшилася. Зокрема, такі населені пункти, як Вовчанськ, Липці та інші містечка і села прикордоння практично цілодобово під ворожим вогнем.
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Реальні приклади, порушень від Зеленського, з 2019 року…
А він немало «начудив», на тому СТАДІОНІ у 2019, тепер його виборці, КРИВАВУ ЮШКУ сьорбають від московитів…, а він, он, голим животом, і прямо у якомусь окопі, сцену з ІНСПЕКЦІЄЮ, відробляє…
20 травня, на носі….
Західні Партнери, теж читали матеріали Конституційного Суду, а не оту маячню, «дивної особи», що сиділа на столі у Мін'юсті !!
Конституцію, ТРЕБА виконувати, отому «правознавцю», після ВИШУ.
Дивно, засунула язика в тепле місце, і ота безумна, з ВРУ!!
Зеленський, де План? Уже і не вищить, як навіжена ! Мабуть, її єрмак почув і дав їй, і план теж…
Затихла «запланована», а Харьківщина, без належних фортифікаційних споруд… із новими сірими зонами від СРАТЬєхів, - Стефанчука, Зеленського, шмигаля!! Єрмак може підтвердити …
головне щоб ви пішли за кораблем, тоді вже легше буде боронити державу.
А тепер зауважте, що геть все, що зелені гниди нам втирали, це БРЕХНЯ!
Вони ж потім приймають ті укріплення у підрядчиків. І лише потім передають по актам бригадам, які заходять на ротацію та будуть там воювати. На цих етапах максимальна корупційна складова. Не завжди в грошах. Нагороди які лобіює голова ВЦА, квартири, звання почесних громадян і таке інше. Майже все набудоване по області, набудоване Синєгубовим з залученням техніки звідусіль. Угрупованням командував генерал Грицьков. Я писав недавно про нього. Заступником у нього був відряджений з ГІМО полковник. Відчуваєте які потужні фахівці і як відповідально вони до цього підійшли? Зараз Грицьков молиться, та ставить свічки, що його встигли перевести. До Галушкина є свої питання, тому і змінили Драпатим, але питання фонтифікації це точно не його. І саме головне, що генерал Грицьков зараз відповідає за індивідуальну підготовку людей з ТЦК по всім сухопутним військам. Але харківʼян (крім відданих Синєгубову людей з ВЦА)до контроля не допускали. Наприклад того ж начальника військвого гарнізону, тупо ігнорували і навіть забували покликати на наради з цього питання. Зараз всі ці люди моляться, щоб укріплення або те що повинно було там бути, захопили росіяни. Бо тоді ні доказів, ні експертиз не буде. Навіть якщо їх вибʼють через дві години, буде пояснення що окупанти все зруйнували та вивезли.
Де воно ?
Не може такого бути.
Кацапи повільно просуваються лише тому що бояться мін. Але міни очевидно відсутні, за винятком їхніх же, ще з попереднього разу. Вони спокійно заходять а село, дорозвідують дорогу далі і заходять в наступне.
Ніяких боїв по суті нема, крім жалюгідних спроб атакувати дронами. Такого пистецю не було навіть в 22-му...
Эти зеленые скоты делают все. чтобы сдать страну.