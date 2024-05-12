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На Харківщині збільшилася "сіра зона" і кількість населених пунктів, де тривають бої, - Синєгубов

На Харківщині збільшилася «сіра зона» і кількість населених пунктів, де тривають бої, - Синєгубов

Російські загарбники продовжують свої намагання просунутися вглиб Харківської області. "Сіра зона" та кількість населених пунктів, де точаться бої, збільшується.

Про це в етері телемарафону заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пишуть "Букви", передає Цензор.НЕТ.

Посадовець зазначив, що наразі головне завдання - це забезпечити стабілізацію лінії фронту.

"Ворог продовжує свої намагання просунутись вглиб Харківської області. У нас дійсно збільшилась "сіра зона", збільшилась кількість населених пунктів, на територіях яких ведуться активні бойові дії", - заявив він.

За словами Синєгубова, українські захисники ведуть зараз важкі бої. Вони намагаються втриматися на своїх позиціях та не дати ворогу просунутися вперед.

"Ситуація доволі важка, однак повністю контрольована нашими військовими", - повідомив голова Харківської ОВА.

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Ситуація на півночі Харківщини

Раніше Олег Синєгубов повідомив, що у Вовчанську залишаються до 500 осіб. Евакуація цивільного населення продовжується. За останні дві доби з прифронтових районів Харківщини вдалося евакуювати понад 4000 людей.

При цьому ворог продовжує обстрілювати цивільне населення прикордонних населених пунктів на півночі Харківщини. За останню добу кількість масованих артилерійських та авіаударів збільшилася. Зокрема, такі населені пункти, як Вовчанськ, Липці та інші містечка і села прикордоння практично цілодобово під ворожим вогнем.

Читайте також: РФ зосереджує свої зусилля на півночі Харківщини, в районах прикордонних сіл тривають оборонні операції ЗСУ, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

обстріл (28296) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+44
Панове, це крах. На 3 році війни не замінувати підходи і дозволяти собі "нестабільний фронт" там де він глугим має бути? Це крах. Це відверта зрадонька. Поки є зелень, у нас немає майбутнього.
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12.05.2024 18:15
+32
Так Зеленский же уверял еще недавно что там все построено в три этажа под землю и там и муха не пролетит. Получается снова соврамши?
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12.05.2024 18:15
+24
Яка сіра зона?! Захвачено, окуповані українські землі!
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12.05.2024 18:17
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Панове, це крах. На 3 році війни не замінувати підходи і дозволяти собі "нестабільний фронт" там де він глугим має бути? Це крах. Це відверта зрадонька. Поки є зелень, у нас немає майбутнього.
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12.05.2024 18:15 Відповісти
і прошлого
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12.05.2024 18:24 Відповісти
Почему не коментируют ситуацию проффесиональные военные ? А то смотришь видео от наших солдат з передовой так не очень весело.
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12.05.2024 19:09 Відповісти
А кто їх пускає в етер? До Червинського ніхто не хоче...
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12.05.2024 21:25 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text

Реальні приклади, порушень від Зеленського, з 2019 року…
А він немало «начудив», на тому СТАДІОНІ у 2019, тепер його виборці, КРИВАВУ ЮШКУ сьорбають від московитів…, а він, он, голим животом, і прямо у якомусь окопі, сцену з ІНСПЕКЦІЄЮ, відробляє…
20 травня, на носі….
Західні Партнери, теж читали матеріали Конституційного Суду, а не оту маячню, «дивної особи», що сиділа на столі у Мін'юсті !!
Конституцію, ТРЕБА виконувати, отому «правознавцю», після ВИШУ.
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12.05.2024 20:21 Відповісти
Так Зеленский же уверял еще недавно что там все построено в три этажа под землю и там и муха не пролетит. Получается снова соврамши?
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12.05.2024 18:15 Відповісти
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12.05.2024 18:28 Відповісти
Зе черговий раз збрехав,а це вартує життя людей
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12.05.2024 19:36 Відповісти
Зауважте, шановне товариство, лінія оборони, побудована за "бариги" Порошенка трималася роками що у Мар'їнці, що у Авдіївці і трималася б перед Маріуполем, якби орки не зайшли з розмінованого Чонгару. Про лінію оборони вождя зеленошкірих, Того, Який Не Втік ніхто не чув поза єдиним тєлємарафоном і віжповідно нізто не бачив, ні наші воїни, ні навіть самі орки.
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12.05.2024 19:39 Відповісти
Яка сіра зона?! Захвачено, окуповані українські землі!
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12.05.2024 18:17 Відповісти
Та це щоб провал у обороні скрасити. Взагалі сіра зона повинна була б бути сірою від бетонних укріплень ...
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12.05.2024 19:33 Відповісти
Це і є результат дій СРАТЬєха-ухилянта!!
Дивно, засунула язика в тепле місце, і ота безумна, з ВРУ!!
Зеленський, де План? Уже і не вищить, як навіжена ! Мабуть, її єрмак почув і дав їй, і план теж…
Затихла «запланована», а Харьківщина, без належних фортифікаційних споруд… із новими сірими зонами від СРАТЬєхів, - Стефанчука, Зеленського, шмигаля!! Єрмак може підтвердити …
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12.05.2024 18:17 Відповісти
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12.05.2024 18:18 Відповісти
Де ж та західна зброя та чеські снаряди?((Да літаки?(
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12.05.2024 18:20 Відповісти
Я думаю, шо все это частично уже в Украине, но только предатели из опы затормозили, заныкали где-то на западе страны.
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12.05.2024 18:30 Відповісти
а де мінні поля, де укріплення? де українська зброя, ракети, снаряди? де все це за 5 років найвеличнішого лідорства?
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12.05.2024 19:23 Відповісти
Питання, єрмаку чи зеленському?
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12.05.2024 20:22 Відповісти
В ГУР заявили что имели график наступления россиян на севере Харьковщины и все идет по графику, поэтому призвали оккупантов сдаваться в плен
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12.05.2024 18:21 Відповісти
Посадовець зазначив, що наразі головне завдання - це забезпечити стабілізацію лінії фронту. Джерело:

головне щоб ви пішли за кораблем, тоді вже легше буде боронити державу.
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12.05.2024 18:22 Відповісти
Зелені пиз**боли перевершили самих себе. Чесно кажучи, такого зашквару з обороною, я від них не чекала.
А тепер зауважте, що геть все, що зелені гниди нам втирали, це БРЕХНЯ!
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12.05.2024 18:23 Відповісти
це тільки дебіли не розуміли ще в квітні 2019 року
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12.05.2024 18:38 Відповісти
Доник-Нагадаю. Укріплення будують (крім першої лінії під вогнем) не військові. А будує ВЦА. Там де вказують військові. При чому не ті військові які будуть там воювати, а поважні пани з ОУВ. Тому якщо укріплення побудовані максимально тупо без врахування висот, рельєфу та доріг, це до тих військових які приїхали у відрядження на «поруліть».

Вони ж потім приймають ті укріплення у підрядчиків. І лише потім передають по актам бригадам, які заходять на ротацію та будуть там воювати. На цих етапах максимальна корупційна складова. Не завжди в грошах. Нагороди які лобіює голова ВЦА, квартири, звання почесних громадян і таке інше. Майже все набудоване по області, набудоване Синєгубовим з залученням техніки звідусіль. Угрупованням командував генерал Грицьков. Я писав недавно про нього. Заступником у нього був відряджений з ГІМО полковник. Відчуваєте які потужні фахівці і як відповідально вони до цього підійшли? Зараз Грицьков молиться, та ставить свічки, що його встигли перевести. До Галушкина є свої питання, тому і змінили Драпатим, але питання фонтифікації це точно не його. І саме головне, що генерал Грицьков зараз відповідає за індивідуальну підготовку людей з ТЦК по всім сухопутним військам. Але харківʼян (крім відданих Синєгубову людей з ВЦА)до контроля не допускали. Наприклад того ж начальника військвого гарнізону, тупо ігнорували і навіть забували покликати на наради з цього питання. Зараз всі ці люди моляться, щоб укріплення або те що повинно було там бути, захопили росіяни. Бо тоді ні доказів, ні експертиз не буде. Навіть якщо їх вибʼють через дві години, буде пояснення що окупанти все зруйнували та вивезли.
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12.05.2024 18:24 Відповісти
Він ше шось балакає? - за такі проиоби вже потрібно тягнути до допру
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12.05.2024 18:24 Відповісти
Що цей чмир там перевіряв ?
Де воно ?
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12.05.2024 18:27 Відповісти
Я думав, що там безугла перевіряла. Ба як помилився. Тобто місяць назад там АУДИТ проводив особисто Верховний ? Якщо так, то його треба відправити ... НАХ...як той кацапський корабель.
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12.05.2024 21:33 Відповісти
Як вбачається, може в найближчий тиждень статись так, що окреслена Сінєгубовим так звана "сіра зона", а направду - окупована українська територія, простягнеться до намальованої безіменними експертами лінії фортифікаційних укріплень, що позначені на https://t.me/supernova_plus/31309?single карті.
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12.05.2024 18:28 Відповісти
Читайте що зелена ботва тринділа. Насцяли зебілам прямо в очі. Вже ж не вперше і не в останнє.
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12.05.2024 18:33 Відповісти
Наступаем, правда отрицательно. ИзХарькова народ побежал уже?
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12.05.2024 18:36 Відповісти
зелена шмаркля та його посіпаки здають Україну!
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12.05.2024 18:40 Відповісти
Невже генерал Сініє Губи ******* вкраїнчиків ?
Не може такого бути.
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12.05.2024 18:42 Відповісти
Зрадойоби, перестаньте верещати, не все легко, не все зроблено правильно, але основні лінії обороно не будуються на лінії кордону або фронту. Лінії оборони збудовані в глибині, щоб не допустити стратегічного прориву.Так #ідари пішли в наступ , і також в інформаційний наступ, і будуть розбиті. Не треба паніки, тримаймося, СлаваУкраїні.
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12.05.2024 18:45 Відповісти
На якій відстані від кордону вони побудовані, оптиміст?
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12.05.2024 19:10 Відповісти
владимир? ну тогда все ясно?
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12.05.2024 19:11 Відповісти
Ага ...а мінуються підходи до Дніпра ...
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12.05.2024 19:40 Відповісти
Нема слів. Казали що на Харків не підуть, бо нема сил у них, а зараз оце як..
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12.05.2024 18:48 Відповісти
у москалей там ракеты еще в 2022-м закончились
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12.05.2024 19:12 Відповісти
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12.05.2024 19:12 Відповісти
Повний провал відносно ліній оборони. І це вже факт
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12.05.2024 19:17 Відповісти
виходить що не Залужного треба було міняти а зєлєнского
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12.05.2024 19:19 Відповісти
Фортифікації то саме собою, але навіть ті що є порожні.
Кацапи повільно просуваються лише тому що бояться мін. Але міни очевидно відсутні, за винятком їхніх же, ще з попереднього разу. Вони спокійно заходять а село, дорозвідують дорогу далі і заходять в наступне.
Ніяких боїв по суті нема, крім жалюгідних спроб атакувати дронами. Такого пистецю не було навіть в 22-му...
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12.05.2024 19:22 Відповісти
Подивись карту укріплень #підарів на запоріжському напрямку, і все стане ясно,песиміст?
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12.05.2024 19:24 Відповісти
Кто бы сомневался, будет такое как с Донбассом, ни дай бог, господи.
Эти зеленые скоты делают все. чтобы сдать страну.
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12.05.2024 19:25 Відповісти
90% коментуючих зраду тут - ухилянти під різними прапорами.... так є проблеми, але не вам їх коментувати... так всещоневтік довбодятел але яке ви до нас не маєте відношення. вертайтеся беріть ак в руки та на нуль або заткните пельку
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12.05.2024 20:38 Відповісти
До військових нижньої ланки немає жодних питань. Хиба що єдине, чому ви завжди мовчите, коли бачите що робить вищі офіцери? треба реформа ЗСУ, бо так Україна не встоїть
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12.05.2024 21:32 Відповісти
Звісно. що жодного корупціонера з сьогодення, який краде мільярди на яйцях по 17 ,або на оборонних спорудах -не буде в СІЗО ,поки Зеля при владі.
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12.05.2024 21:22 Відповісти
А нам брешуть із офісу президента, що ворог зайшов тільки в "сіру зону", а виходить, що він її розширює і діє по методиці молодого політика "отодвигает границу". Ну що, 73%, нічого не хочете сказати, де наші мінні поля і оборонні укріплення на 3-му році повномасштабного вторгнення?
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12.05.2024 22:48 Відповісти
Той казнокрад і брехун солегубов вже зає...в!!!Таке саме як то зелене чучало гайдай,вже свою тушку в закарпаття перевіз.Те саме буде з тим субєктом,відправлять в чернівці або в коломию буде собі гуляти і горя не знати!
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12.05.2024 23:49 Відповісти
 
 