На Харківщині збільшилася «сіра зона» і кількість населених пунктів, де тривають бої, - Синєгубов

Російські загарбники продовжують свої намагання просунутися вглиб Харківської області. "Сіра зона" та кількість населених пунктів, де точаться бої, збільшується.

Про це в етері телемарафону заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пишуть "Букви", передає Цензор.НЕТ.

Посадовець зазначив, що наразі головне завдання - це забезпечити стабілізацію лінії фронту.

"Ворог продовжує свої намагання просунутись вглиб Харківської області. У нас дійсно збільшилась "сіра зона", збільшилась кількість населених пунктів, на територіях яких ведуться активні бойові дії", - заявив він.

За словами Синєгубова, українські захисники ведуть зараз важкі бої. Вони намагаються втриматися на своїх позиціях та не дати ворогу просунутися вперед.

"Ситуація доволі важка, однак повністю контрольована нашими військовими", - повідомив голова Харківської ОВА.

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Ситуація на півночі Харківщини

Раніше Олег Синєгубов повідомив, що у Вовчанську залишаються до 500 осіб. Евакуація цивільного населення продовжується. За останні дві доби з прифронтових районів Харківщини вдалося евакуювати понад 4000 людей.

При цьому ворог продовжує обстрілювати цивільне населення прикордонних населених пунктів на півночі Харківщини. За останню добу кількість масованих артилерійських та авіаударів збільшилася. Зокрема, такі населені пункти, як Вовчанськ, Липці та інші містечка і села прикордоння практично цілодобово під ворожим вогнем.

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