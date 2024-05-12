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Новости Война
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Вся информация о якобы "выезде" органов власти Харьковщины - абсолютные фейки, - Синегубов

Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині під час російського наступу

Олег Синегубов опроверг информацию о том, что местные власти Харьковской области оставили рабочие места из-за наступления россиян.

Об этом глава Харьковской ОГА написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Синегубов подчеркнул, что как это было и 24-го февраля 2022 года, "вся информация о якобы "выезде" органов власти - абсолютные фейки".

"Сейчас особое информационное внимание приковано к Харьковщине. В том числе? и с вражеской стороны^ наблюдаем активизацию вражеского ИПСО. Власти области, администрации Волчанской громады и громад Харьковского района работают на местах", - подчеркнул он.

Все объединяют усилия для борьбы с врагом - и военные, и гражданские.

  • Постоянно на связи с военным командованием, выполняем все их задачи.
  • Фортификации, которые были построены силами областной администрации, сейчас занимают Силы обороны Украины.

Также читайте: На Харьковщине увеличилась "серая зона" и количество населенных пунктов, где продолжаются бои, - Синегубов

"Обращаюсь к жителям и СМИ: не помогайте врагу дискредитировать военных Вооруженных Сил Украины, которые сейчас сдерживают врага на северных и восточных границах нашей области. Доверяйте официальной информации, помогайте украинской армии и верьте в ВСУ!", - призвал Олег Синегубов.

Ранее глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили опроверг якобы заход российских оккупантов в город

Автор: 

Харьковщина (5577) наступление (208) Волчанск (386)


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Топ комментарии
+9
Ніщо так не поширює фейки і ІПСО як їх спростування кришталево чесними людями...
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12.05.2024 20:33
+7
Твоїми синіми губами да й мьод пити
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12.05.2024 20:33
+6
А ми трішки почекаємо... Час він такий, - покаже хто ******,- цензор чи синьогубий🤔🧐😁
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12.05.2024 20:35
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Твоїми синіми губами да й мьод пити
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12.05.2024 20:33 Ответить
пише з криму за філіжанкою кави, гадаю не помилились
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12.05.2024 21:02 Ответить
Ні. З Криму "за чашечкою кофе"
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12.05.2024 22:20 Ответить
Від постійного піздєжа - губи посиніли!
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12.05.2024 22:37 Ответить
Ніщо так не поширює фейки і ІПСО як їх спростування кришталево чесними людями...
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12.05.2024 20:33 Ответить
А ми трішки почекаємо... Час він такий, - покаже хто ******,- цензор чи синьогубий🤔🧐😁
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12.05.2024 20:35 Ответить
Не Цензор,а окремі коментатори на форумі.
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12.05.2024 20:38 Ответить
Поруч з ними, мабуть уже, РОЗГОРНУТІ нові бальойни з військовозобов'язаних з ОПУ, ВРУ, СЕКРЕТАРІАТУ КМУ, мабуть… А на їх посади, кадровики з ДУСі, спокійно оформлять, відповідно жінок, щоб чоловіки під час війни, займалися - чоловічою роботою, а не переховувалися за посадами та професіями…
Зеленський з шмигалем та Стефанчуком, зобов'язані це зробити до 21 травня! Єрмак з татаровим, нарешті зможуть йти ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ!
Можливо і аброхамія роздуплиться… Не буде ж він, усе за дітьми ховатися??

Слава Захисникам України та їх Родинам!!
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12.05.2024 20:40 Ответить
все як тобі забажається, мій любий ухилянте... пардон, ємігранте, по-новому....
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12.05.2024 21:27 Ответить
Вся інформація про жирні та неголені владні пики - абсолютні фейки!
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12.05.2024 20:44 Ответить
Такі зайняті, всі в справах, пику немає коли обдерти.
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12.05.2024 20:52 Ответить
Не виіхали - таке собі "героиство" - чого не підготувались до наступу рашки?
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12.05.2024 20:44 Ответить
Всім роздали автомати, сидять в кабінетах з віскі і секретарками в засаді. )
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12.05.2024 20:55 Ответить
Бачу, ти засланий ***@н.
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12.05.2024 21:08 Ответить
Ось, довбику, прихильник зеленої сволоти, сам офігіває.

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12.05.2024 21:14 Ответить
Мертветчук був і співвласником Г+Г, на якому гарував і гарує "квартал" Зеленського.
І квартальним разом із лідором це не муляло.
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12.05.2024 22:15 Ответить
Ти про що, зелений розумник?
Мертветчук не був співвласником Г+Г?
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12.05.2024 22:43 Ответить
А чого їм втікати, на кацапів почнуть працювати.
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12.05.2024 21:13 Ответить
треба кометтар віж невтікача терехова почути... де воно? на симпозиумі кардіохірургів разои з долпою*
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12.05.2024 21:28 Ответить
Вся інформація про нібито "виїзд" органів влади Харківщини - абсолютні фейки

Повідомив Синегубов з міста Ужгород
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12.05.2024 22:06 Ответить
Це не дуже добре - залишатися і не мати можливості нічого зробити. https://www.yahoo.com/news/quiet-life-over-young-men-135400588.html
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12.05.2024 22:15 Ответить
Синьогубів вже набудував фортифікацию. Тепер він НЕВТІК.
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12.05.2024 22:17 Ответить
Є ще одне чмо у Києві, котре не втекло. І це дуже погано.
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13.05.2024 10:05 Ответить
 
 