Вся информация о якобы "выезде" органов власти Харьковщины - абсолютные фейки, - Синегубов

Олег Синегубов опроверг информацию о том, что местные власти Харьковской области оставили рабочие места из-за наступления россиян.

Об этом глава Харьковской ОГА написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Синегубов подчеркнул, что как это было и 24-го февраля 2022 года, "вся информация о якобы "выезде" органов власти - абсолютные фейки".

"Сейчас особое информационное внимание приковано к Харьковщине. В том числе? и с вражеской стороны^ наблюдаем активизацию вражеского ИПСО. Власти области, администрации Волчанской громады и громад Харьковского района работают на местах", - подчеркнул он.

Все объединяют усилия для борьбы с врагом - и военные, и гражданские.

Постоянно на связи с военным командованием, выполняем все их задачи.

Фортификации, которые были построены силами областной администрации, сейчас занимают Силы обороны Украины.

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"Обращаюсь к жителям и СМИ: не помогайте врагу дискредитировать военных Вооруженных Сил Украины, которые сейчас сдерживают врага на северных и восточных границах нашей области. Доверяйте официальной информации, помогайте украинской армии и верьте в ВСУ!", - призвал Олег Синегубов.

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