Вся информация о якобы "выезде" органов власти Харьковщины - абсолютные фейки, - Синегубов
Олег Синегубов опроверг информацию о том, что местные власти Харьковской области оставили рабочие места из-за наступления россиян.
Об этом глава Харьковской ОГА написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Синегубов подчеркнул, что как это было и 24-го февраля 2022 года, "вся информация о якобы "выезде" органов власти - абсолютные фейки".
"Сейчас особое информационное внимание приковано к Харьковщине. В том числе? и с вражеской стороны^ наблюдаем активизацию вражеского ИПСО. Власти области, администрации Волчанской громады и громад Харьковского района работают на местах", - подчеркнул он.
Все объединяют усилия для борьбы с врагом - и военные, и гражданские.
- Постоянно на связи с военным командованием, выполняем все их задачи.
- Фортификации, которые были построены силами областной администрации, сейчас занимают Силы обороны Украины.
"Обращаюсь к жителям и СМИ: не помогайте врагу дискредитировать военных Вооруженных Сил Украины, которые сейчас сдерживают врага на северных и восточных границах нашей области. Доверяйте официальной информации, помогайте украинской армии и верьте в ВСУ!", - призвал Олег Синегубов.
Ранее глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили опроверг якобы заход российских оккупантов в город
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Зеленський з шмигалем та Стефанчуком, зобов'язані це зробити до 21 травня! Єрмак з татаровим, нарешті зможуть йти ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ!
Можливо і аброхамія роздуплиться… Не буде ж він, усе за дітьми ховатися??
Слава Захисникам України та їх Родинам!!
І квартальним разом із лідором це не муляло.
Мертветчук не був співвласником Г+Г?
Повідомив Синегубов з міста Ужгород