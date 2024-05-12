Синегубов рассказал об эвакуации в Харьковской области: За сегодня с Волчанского направления вывезли 1600 человек. ВИДЕО
Руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал об эвакуации местного населения из приграничной полосы области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его телеграм-канал.
"Враг усиливает обстрелы Волчанска. Наши бойцы ВСУ ведут тяжелые бои. Северная граница Харьковщины сейчас - самое сложное направление. Но, несмотря на планы врага, мы все - объединены и работаем на победу: органы власти, правоохранители, экстренные службы, волонтеры, международные партнеры. Круглосуточно общаемся с военным командованием", - подчеркнул руководитель ОВА.
По словам Синегубова, за несколько дней эвакуировали почти 6 тысяч жителей Волчанской громады и населенных пунктов Харьковского района.
"Каждый получает полное сопровождение - от гуманитарного до юридического. Призываем жителей и в дальнейшем не пренебрегать безопасностью, эвакуация не прекращается", - подчеркнул он.
Как писал Цензор.НЕТ ранее, Олег Синегубов опроверг информацию о том что местные власти Харьковской области оставили рабочие места из-за наступления россиян.
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Було казано ще рік тому забути про наступальні маневри й перейти на тактику непролазної, стіноподібної, глухої оборони навідпір.
Було казано ще рік тому усунути дискомунікацію та дискоординацію різних підрозділів військ.
Що тільки не було казано нашими західними союзниками, їхніми розвідками та військовими консультантами…
«Двічі в одну річку не ввійдеш», - у відповідь насвистували наші повновладці.