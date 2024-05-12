Синегубов рассказал об эвакуации в Харьковской области: За сегодня с Волчанского направления вывезли 1600 человек. ВИДЕО

Руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал об эвакуации местного населения из приграничной полосы области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его телеграм-канал.

"Враг усиливает обстрелы Волчанска. Наши бойцы ВСУ ведут тяжелые бои. Северная граница Харьковщины сейчас - самое сложное направление. Но, несмотря на планы врага, мы все - объединены и работаем на победу: органы власти, правоохранители, экстренные службы, волонтеры, международные партнеры. Круглосуточно общаемся с военным командованием", - подчеркнул руководитель ОВА.

По словам Синегубова, за несколько дней эвакуировали почти 6 тысяч жителей Волчанской громады и населенных пунктов Харьковского района.

"Каждый получает полное сопровождение - от гуманитарного до юридического. Призываем жителей и в дальнейшем не пренебрегать безопасностью, эвакуация не прекращается", - подчеркнул он.

Как писал Цензор.НЕТ ранее, Олег Синегубов опроверг информацию о том что местные власти Харьковской области оставили рабочие места из-за наступления россиян.

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