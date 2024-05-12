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Синегубов рассказал об эвакуации в Харьковской области: За сегодня с Волчанского направления вывезли 1600 человек. ВИДЕО

Руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал об эвакуации местного населения из приграничной полосы области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его телеграм-канал.

"Враг усиливает обстрелы Волчанска. Наши бойцы ВСУ ведут тяжелые бои. Северная граница Харьковщины сейчас - самое сложное направление. Но, несмотря на планы врага, мы все - объединены и работаем на победу: органы власти, правоохранители, экстренные службы, волонтеры, международные партнеры. Круглосуточно общаемся с военным командованием", - подчеркнул руководитель ОВА.

По словам Синегубова, за несколько дней эвакуировали почти 6 тысяч жителей Волчанской громады и населенных пунктов Харьковского района.

"Каждый получает полное сопровождение - от гуманитарного до юридического. Призываем жителей и в дальнейшем не пренебрегать безопасностью, эвакуация не прекращается", - подчеркнул он.

Как писал Цензор.НЕТ ранее, Олег Синегубов опроверг информацию о том что местные власти Харьковской области оставили рабочие места из-за наступления россиян.

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Автор: 

Харьковщина (5577) эвакуация (2072) Синегубов Олег (560) наступление (209) Волчанск (388)


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Топ комментарии
+12
Київ повинен включити розум і говорити з НАТО про сухопутні війська для підтримки України, бо перетворювати Харків на другий Маріуполь це уже занадто навіть для зеболота.
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12.05.2024 22:16
+11
В прошлом году...
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12.05.2024 22:20
+8
Сподіваюся, що ці 1600 людей добре пам'ятають за кого вони голосували у 2019.
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12.05.2024 22:16
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Заспокойтеся! Це планова контрольована евакуація
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12.05.2024 22:15 Ответить
Київ повинен включити розум і говорити з НАТО про сухопутні війська для підтримки України, бо перетворювати Харків на другий Маріуполь це уже занадто навіть для зеболота.
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12.05.2024 22:16 Ответить
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12.05.2024 22:38 Ответить
Сподіваюся, що ці 1600 людей добре пам'ятають за кого вони голосували у 2019.
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12.05.2024 22:16 Ответить
І все одно шкода. Дурне, але ж рідне. Куди його дінеш? Переживаєш, і хочеш, щоб все було добре. Щоб повернулося додому, до коріння, до України.
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12.05.2024 22:29 Ответить
В прошлом году...
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12.05.2024 22:20 Ответить
Схоже, Олєжка буде пижжений по синім губам
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12.05.2024 22:33 Ответить
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12.05.2024 22:49 Ответить
А куди ви евакуйовуєте цих здоровенних місцевих мужиків, до Львова?! А хто буде Харківщину захищати, львів'яни ?!
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12.05.2024 22:51 Ответить
Не так давно цей Синьогубов рапортував про кілометри бетону оборонних укріплень...
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12.05.2024 23:52 Ответить
Даже экскурсию сделал...
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13.05.2024 00:26 Ответить
Народ этих тварей, зыденка и дерьмака надо подымать на вилы.
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13.05.2024 00:42 Ответить
Було казано ще рік тому бетоном окопуватися по тодішній лінії фронту.

Було казано ще рік тому мінувати в 3 шари весь периметр імовірного наступу росіян.

Було казано ще рік тому будувати фортифікаційні укріплення, і бажано механізованою технікою, коли й де це ще було можливо.

Було казано ще рік тому переглянути пріоритетність бюджетних витрат і змістити акцент із мирних видатків на оборонні.

Було казано ще рік тому забути про наступальні маневри й перейти на тактику непролазної, стіноподібної, глухої оборони навідпір.

Було казано ще рік тому усунути дискомунікацію та дискоординацію різних підрозділів військ.

Що тільки не було казано нашими західними союзниками, їхніми розвідками та військовими консультантами…

«Двічі в одну річку не ввійдеш», - у відповідь насвистували наші повновладці.
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13.05.2024 09:39 Ответить
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13.05.2024 15:28 Ответить
 
 