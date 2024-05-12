Успехи войск РФ на Харьковщине - условны, оккупанты зашли в постоянную "серую зону", - командир 125-й ОБр ТрО Горбенко

Ситуация в Харьковской области в зоне ответственности 125-й Обр ТрО ВСУ - сложная, но контролируемая.

Об этом сообщил командир 125-й ОБр ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, подразделения бригады дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя постоянство в боевых порядках.

"Ответственно заявляю, что ситуация в полосе обороны нашей бригады - сложная, но контролируемая. Подразделения 125-й Обр ТрО ВСУ дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя постоянство в боевых порядках.

Населенные пункты, в которые зашел враг, находились в постоянной "серой зоне", а потому успех противника является достаточно условным и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе.