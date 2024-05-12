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Новости Война
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Успехи войск РФ на Харьковщине - условны, оккупанты зашли в постоянную "серую зону", - командир 125-й ОБр ТрО Горбенко

ЗСУ

Ситуация в Харьковской области в зоне ответственности 125-й Обр ТрО ВСУ - сложная, но контролируемая.

Об этом сообщил командир 125-й ОБр ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, подразделения бригады дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя постоянство в боевых порядках.

"Ответственно заявляю, что ситуация в полосе обороны нашей бригады - сложная, но контролируемая. Подразделения 125-й Обр ТрО ВСУ дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя постоянство в боевых порядках.

Населенные пункты, в которые зашел враг, находились в постоянной "серой зоне", а потому успех противника является достаточно условным и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе.

Также читайте: На Харьковщине увеличилась "серая зона" и количество населенных пунктов, где продолжаются бои, - Синегубов

Территория, занятая противником, - локализована, и по ней осуществляется постоянное огневое поражение!" - заявил генерал Горбенко.

Генерал призвал верить и поддерживать Силы обороны.

Командир 125 обр ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко про ситуацію на Харківщині

Автор: 

Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+26
"Складна але контрольована" - це вже як мем, означає "повний пісець". Брехня на брехні і брехнею поганяє. Вчора брехали, що три бтри приїхали, їх перебили і інцидент вичерпано. Сьогодні "складна але контрольована ситуація", решта "вороже іпсо". Що завтра брехати будете?
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12.05.2024 20:35
+23
Ну если рашисты зашли в серую зону то значит она уже не серая. А серой зоной стала та что еще была не серая. Пока к нам приедут долгообещаные F-16 им уже нечего будет сдесь делать. Хоть бы пару штук прислали для начала отпугивать рашистские самолеты которые разносят КАБами нашу оборону.
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12.05.2024 20:33
+18
Это тот самый пдрс, который подписал принятие недостроенных укреплений как достроенных?
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12.05.2024 20:32
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Донт лук ап, корочє...
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12.05.2024 20:30 Ответить
Оно канєшна з генеральської дзвінниці масштаби трохи не ті, що навіть з лейтенантської. І навіть умовно 100 квадратних кілометрів територіх - то суще ніщо у масштабах мільйонів квадратних кілометрів площіткраїни.
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12.05.2024 20:32 Ответить
600 тисяч кв км, це було разом з Кримом. Які мільони???
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12.05.2024 21:04 Ответить
Це образно. Про масштаб. Це не наукова коніеренція.
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12.05.2024 21:06 Ответить
Я не про науку, а про те що 100 кв. км- це для нас досить багато у масштабі. І вже 16 сіл захопили в Харьківскій. Оборонні споруди бо були зробені на 98%...
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12.05.2024 21:21 Ответить
Это тот самый пдрс, который подписал принятие недостроенных укреплений как достроенных?
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12.05.2024 20:32 Ответить
Якби він.
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12.05.2024 20:37 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) орден Богдана Хмельницького III ступеня (5 липня 2012) - за значний особистий внесок у підготовку і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, успішну реалізацію інфраструктурних проектів, забезпечення правопорядку і громадської безпеки під час турніру, піднесення міжнародного авторитету Української держави, високий професіоналізмhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .

бгггг))))) он оказывается при яныке тоже инфраструктуру строил))))) а еще погранцом был)))
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12.05.2024 20:38 Ответить
Так зє всі "молоді реіони" привів у владу! Він і старі,перевірені кадри Янека теж повернув,окім тих,хто за 5 років закріпилися на раше!
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12.05.2024 21:03 Ответить
Ну если рашисты зашли в серую зону то значит она уже не серая. А серой зоной стала та что еще была не серая. Пока к нам приедут долгообещаные F-16 им уже нечего будет сдесь делать. Хоть бы пару штук прислали для начала отпугивать рашистские самолеты которые разносят КАБами нашу оборону.
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12.05.2024 20:33 Ответить
Пару штук нічого не вирішать... Ф16 не сильно перевищує су35... плюс потрібно знешкодити ППО...

а в тому напрямку немає чим бити по ворожих тилах...є заборона використовувати Хаймарс....

Якщо буде пару штук.... орки почнуть полювати на ф16 і ми їх втратимо....
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12.05.2024 20:52 Ответить
Ф16 не сильно превышает су35...

Только самые последние модели как то сопоставимы. На практике, будут так же как сейчас Су - 27, и Миг - 29 ВСУ, прятаться по отдалённым аэродромам и боятся лишний раз взлететь.
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12.05.2024 22:50 Ответить
ну зараз ракети більше справу роблять.... все ж таки надіюсь що нам дадуть АІМ120 і відповідно ф16 для них... і буде відносна рівновага ....
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12.05.2024 23:00 Ответить
И что с АИМ-120? Р-37 имеет дальность чуть ли не в 2 раза больше. А у РФ на фронте еще и гораздо больше плотность средств обнаружения и разведки. Су - 35 сможет и увидеть и достать F - 16 даже с такими ракетами, гораздо раньше чем тот чем ответит.
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12.05.2024 23:15 Ответить
Р37 не має захисту від завад та від неї можна ухилитись... проблема у мігів це те що вони часто не бачать ракети... по заявам наших льотчиків через слабкі радари...

Все таки надіюсь що дадуть з радарами AN/APG-83 та ракетами aim120 в іншому разі ф16 можуть суттєво щось не змінити особливо в малій кількості
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13.05.2024 00:21 Ответить
Про це повідомив командир 125 ОБр ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко

генерал - лейтенант командует бригадой? это ж полковничья должность. на три ступени ниже генерал-лейтенантской. это ж как накосяить надо, что б в таком звании бригадой командовать?
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12.05.2024 20:34 Ответить
Мобілізований.
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12.05.2024 20:38 Ответить
а разве даже мобилизованного, могут на три ступени ниже на должность поставить?
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12.05.2024 20:39 Ответить
Можуть. Полковник неповною ротою командував. Мобілізований.
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12.05.2024 21:17 Ответить
хммм. интересно. 5 лет служил, но не знал. сбушников - майоров у нас лейтенантами ставили такое было. но тут все таки генерал - лейтенант
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12.05.2024 21:30 Ответить
На всіх генералів просто відповідних посад та підрозділів у нас не вистачає..
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12.05.2024 21:37 Ответить
страна генералов, а воевать некому
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12.05.2024 21:46 Ответить
Дик звання - або чергові, або роздають - як нагородну зброю..
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12.05.2024 21:50 Ответить
Можуть, якщо він погоджується зайняти таку посаду.
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12.05.2024 21:17 Ответить
не знал. надо законодательство перечитать
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12.05.2024 21:31 Ответить
Генерал - лейтенант ?
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12.05.2024 20:35 Ответить
Комент вище випередив - замала посада комбрига для такого звання
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12.05.2024 20:57 Ответить
Угу - в будь який момент спишиться за віком , або по ВЛК , і все - ніхто ні в чому не винен !
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12.05.2024 21:36 Ответить
"Складна але контрольована" - це вже як мем, означає "повний пісець". Брехня на брехні і брехнею поганяє. Вчора брехали, що три бтри приїхали, їх перебили і інцидент вичерпано. Сьогодні "складна але контрольована ситуація", решта "вороже іпсо". Що завтра брехати будете?
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12.05.2024 20:35 Ответить
Та пофіг, піпл схаває. Покарання ніякого. Можна дуркувати.
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12.05.2024 20:41 Ответить
А завтра брехонуть, що сіра зона вже під Харковом і "позітівні блогери" підтвердять, що завжди так і було і все йде по плану
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12.05.2024 20:44 Ответить
Зелені кроти і Харків сірою зоною оголосять
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12.05.2024 21:29 Ответить
Так, єрмаківська школота з діпстейту підтвердить що так і завжди було, просто раніше про це не казали
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12.05.2024 22:28 Ответить
Но синегубов должен уйти в отставку,видимо хорошо заносит ермаку с клоуном.
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12.05.2024 20:40 Ответить
тільки в мережі кадри як рашисти йдуть не криючись по дорозі і заходять у село під Вовчанськом без перешкод. Де кінець тієї "сірої зони"?
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12.05.2024 20:43 Ответить
Схоже на те, що під Харковом
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12.05.2024 20:45 Ответить
Під Київом.
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12.05.2024 21:05 Ответить
Якщо кордон з білоруссю мінували як Харківщину (ніяк), то мабуть ви праві.
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12.05.2024 21:17 Ответить
Так и на Волыни них нет, все спи*жено
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12.05.2024 21:31 Ответить
головне щоб олежі ляшко на тому напрямку дупу не порвали бо вона у нього зраду та жулю прошла
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12.05.2024 20:44 Ответить
Хто б ще за цього поца переживав?
У нього охраннік є, збереже дупу ляшку!)))
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13.05.2024 10:03 Ответить
Це шо - така тактика? - шоб вони заишли а потім героічно боротись
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12.05.2024 20:47 Ответить
Умовні ??? Так це тепер називається ?
Умовним був вхід рос добровольців на кацапщину. Пофоткались і вийшли. Саме для них поля розмінували чи що.
А кацапи в нас затримуються. Вони не йдуть назад.
Умовно здали територію. Молодці.
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12.05.2024 20:49 Ответить
Умовні - це коли ти закінчив війну у себе в голові і не хочеш повертатись до реальності.
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12.05.2024 20:54 Ответить
Як це зайшли і пішли? Їх буданов озброїв західним озброєнням. Вони там як мінімум здали кацапам трофеї- цілий комплект новітніх нано-дронів 'black hornet', і бтр страйкер...
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12.05.2024 22:32 Ответить
Успіхи військ РФ на Харківщині умовні

Тобто, "сіра зона" стала захопленою рузьгими. Умовно захопленою, певно.
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12.05.2024 20:50 Ответить
Так тільки в ЗСУ і є Віра.
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12.05.2024 20:50 Ответить
Віктор Ковтун: Лише рік тому почали класти новий асфальт до Вовчанська
Перекладаю на людську мову для розуміння-"зелені слуги"
мародери розтаскали гроші по своїм офшорам
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12.05.2024 20:59 Ответить
Це швидше капітальний ремонт.
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12.05.2024 21:21 Ответить
Ні, це не капремонт, це здерте все покриття і покладене нове. Як при великому крадівбудівництві
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13.05.2024 10:05 Ответить
"Умовні", значить... Ну зрозуміло все. Попробуйте тепер вибити цих кацапів з їх "умовними успіхами".
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12.05.2024 21:03 Ответить
На мій хлопський розум, то якщо то сіра зона, то вона мала бути замінована в 5 шарів мінами і люди мали бути звідти евакуйовані або примусово, або ні, але вже давно, а не зараз під кулями йде евакуація з «сірої зони» 4тисяч осіб!
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12.05.2024 21:17 Ответить
Это пипец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.05.2024 21:19 Ответить
Якщо москалі не підуть далі, то через тиждень, на фоні інших прорахунків, ця втрачена територія і не побудовані укріплення забудуться і відійдуть на задній план. Хіба так вже не було 100500 раз?
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12.05.2024 21:24 Ответить
Вертається чоловік з командировки, а жінка у ліжку з коханцем.
- Галю, що тут відбувається?
- Нічого. Це не те, що ти думаєш.
- Але ж ви обоє голі !
- Кому ти віриш, своїм брехливим очам чи моїм правдивим словам?
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12.05.2024 21:26 Ответить
Вертається чоловік з командировки, а жінка у ліжку з коханцем.
- Галю, що тут відбувається?
- Відповідально заявляю, що ситуація складна, але контрольована!
- А що ж це за плями??
- Вкраплення відвертого ІПСО!!
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13.05.2024 13:19 Ответить
чи не для кацапського сьогоднішнього маршу ремонтували дорогу до вовчанська ze-мразота ?
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12.05.2024 21:30 Ответить
ЗєРмак - два підари !!! Інііпьот !!!
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12.05.2024 21:41 Ответить
А як вони заходять через мінні поля, через бетонні захістні споруди, через війська що знали про наступ і були готові до нього на 100 відсотків. Як їм це вдається без формування ударних групп. Чому сіри зони такі безмежні? Тому, що потрібно вже перестати брехати з ранку до вечора і красти як в останній день.
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12.05.2024 21:45 Ответить
"Успехи войск РФ - условны ..." - ага, это мы уже слышали, ешё когда Сырский СДАЛ Соледар, Бахмут, Авдеевку и т.д..... И вот сегодня уже угроза для Харькова, а песня та же.
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12.05.2024 21:50 Ответить
Ще коли Сирок вивів залогу з с.Логвинова, чим причинив заход кацапських танків в тил Дебальцевського виступу в 2015
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12.05.2024 22:35 Ответить
Вот именно
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13.05.2024 00:38 Ответить
Можливо є 3 виправданя.
1. Зє виконує наказ креля по створеню окупованоі санітарної зони.
2. Виконуються побажаня партнерів - не бити їх зброєю по території раши.
3. Просто ромародьорили гроші не тільки на асфальті,а й на укріпленях! Тепер, щоб їх(вкрадені гроші) не знайшли,треба щоб туди зайшли рашисти.
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12.05.2024 21:55 Ответить
Якось воно виходить так:
Ура! Мы побеждены!
Добро пожаловать в наш город, победители!
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12.05.2024 22:12 Ответить
Прочитав генерал із папірця те, що привезли йому із ОПи. Вони думають, що нарід зовсім тупий і не розуміє, що відбувається.
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12.05.2024 22:22 Ответить
Віра - це добре. Але наявність бетонованих укріпрайонів (на які гроші наче виділилили) - ще краще. Відсутність ліній оборони вбиває віру.
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12.05.2024 22:37 Ответить
когда возьмут харьков-успех тоже будет условным и ситуация будет контролируемой. Граница с белоруссией тоже окажется дырявой,когда там начнётся! У путлера не так просто будет село отбить, не говоря уже за харьков!
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12.05.2024 23:25 Ответить
Це було намагання генерала Горбенка спростувати твердження колишнього технічного кандидата на виборах мера Харкова, мєнта-сідєльца, а нині мілітарі-блогера Дениса Гіппіка-Ярославського, який у своєму https://t.me/supernova_plus/31326 пості написав, що 125-а ОБр ТрО начебто покинула свої позиції і причиною того став низький (менше 30%) рівень їх облаштування. Внаслідок цього й стався прорив рвшистів до Вовчанська.
Але вийшло не зовсім переконливо.
Бо з того всього склалось враження, що ворога запустили в глибину української території спеціально, щоби створити так звану "сіру зону", еамагаючись вже у ній його знищувати.ю, оскільки на території пітьми це робити заборонено.
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12.05.2024 23:40 Ответить
...здить "пан" горбенко як і вся зЕлена влада.
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13.05.2024 08:57 Ответить
 
 