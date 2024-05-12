Успехи войск РФ на Харьковщине - условны, оккупанты зашли в постоянную "серую зону", - командир 125-й ОБр ТрО Горбенко
Ситуация в Харьковской области в зоне ответственности 125-й Обр ТрО ВСУ - сложная, но контролируемая.
Об этом сообщил командир 125-й ОБр ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, подразделения бригады дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя постоянство в боевых порядках.
"Ответственно заявляю, что ситуация в полосе обороны нашей бригады - сложная, но контролируемая. Подразделения 125-й Обр ТрО ВСУ дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя постоянство в боевых порядках.
Населенные пункты, в которые зашел враг, находились в постоянной "серой зоне", а потому успех противника является достаточно условным и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе.
Территория, занятая противником, - локализована, и по ней осуществляется постоянное огневое поражение!" - заявил генерал Горбенко.
Генерал призвал верить и поддерживать Силы обороны.
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бгггг))))) он оказывается при яныке тоже инфраструктуру строил))))) а еще погранцом был)))
а в тому напрямку немає чим бити по ворожих тилах...є заборона використовувати Хаймарс....
Якщо буде пару штук.... орки почнуть полювати на ф16 і ми їх втратимо....
Только самые последние модели как то сопоставимы. На практике, будут так же как сейчас Су - 27, и Миг - 29 ВСУ, прятаться по отдалённым аэродромам и боятся лишний раз взлететь.
Все таки надіюсь що дадуть з радарами AN/APG-83 та ракетами aim120 в іншому разі ф16 можуть суттєво щось не змінити особливо в малій кількості
генерал - лейтенант командует бригадой? это ж полковничья должность. на три ступени ниже генерал-лейтенантской. это ж как накосяить надо, что б в таком звании бригадой командовать?
У нього охраннік є, збереже дупу ляшку!)))
Умовним був вхід рос добровольців на кацапщину. Пофоткались і вийшли. Саме для них поля розмінували чи що.
А кацапи в нас затримуються. Вони не йдуть назад.
Умовно здали територію. Молодці.
Тобто, "сіра зона" стала захопленою рузьгими. Умовно захопленою, певно.
Перекладаю на людську мову для розуміння-"зелені слуги"
мародери розтаскали гроші по своїм офшорам
крадівбудівництві
- Галю, що тут відбувається?
- Нічого. Це не те, що ти думаєш.
- Але ж ви обоє голі !
- Кому ти віриш, своїм брехливим очам чи моїм правдивим словам?
- Галю, що тут відбувається?
- Відповідально заявляю, що ситуація складна, але контрольована!
- А що ж це за плями??
- Вкраплення відвертого ІПСО!!
1. Зє виконує наказ креля по створеню окупованоі санітарної зони.
2. Виконуються побажаня партнерів - не бити їх зброєю по території раши.
3. Просто ромародьорили гроші не тільки на асфальті,а й на укріпленях! Тепер, щоб їх(вкрадені гроші) не знайшли,треба щоб туди зайшли рашисти.
Ура! Мы побеждены!
Добро пожаловать в наш город, победители!
Але вийшло не зовсім переконливо.
Бо з того всього склалось враження, що ворога запустили в глибину української території спеціально, щоби створити так звану "сіру зону", еамагаючись вже у ній його знищувати.ю, оскільки на території пітьми це робити заборонено.