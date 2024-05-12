Успіхи військ РФ на Харківщині умовні, окупанти зайшли у постійну "сіру зону", - командир 125 ОБр ТрО Горбенко
Ситуація у Харківській області у зоні відповідальності 125 обр ТрО ЗСУ складна, але контрольована.
Про це повідомив командир 125 ОБр ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко, передає Цензор.НЕТ.
З його слів, підрозділи бригади дають відсіч переважаючим силам противника, зберігаючи сталість в бойових порядках.
"Відповідально заявляю, що ситуація в смузі оборони нашої бригади складна, але контрольована. Підрозділи 125 обр ТрО ЗСУ дають відсіч переважаючим силам противника, зберігаючи сталість в бойових порядках.
Населені пункти, в які зайшов ворог, знаходилися у постійній "сірій зоні", а тому успіх противника є достатньо умовним і коштує йому величезних втрат в техніці і живій силі.
Територія, зайнята противником, локалізована і по ньому здійснюється постійне вогневе ураження!" - заявив генерал Горбенко.
Генерал закликав вірити та підтримувати Сили оборони.
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бгггг))))) он оказывается при яныке тоже инфраструктуру строил))))) а еще погранцом был)))
а в тому напрямку немає чим бити по ворожих тилах...є заборона використовувати Хаймарс....
Якщо буде пару штук.... орки почнуть полювати на ф16 і ми їх втратимо....
Только самые последние модели как то сопоставимы. На практике, будут так же как сейчас Су - 27, и Миг - 29 ВСУ, прятаться по отдалённым аэродромам и боятся лишний раз взлететь.
Все таки надіюсь що дадуть з радарами AN/APG-83 та ракетами aim120 в іншому разі ф16 можуть суттєво щось не змінити особливо в малій кількості
генерал - лейтенант командует бригадой? это ж полковничья должность. на три ступени ниже генерал-лейтенантской. это ж как накосяить надо, что б в таком звании бригадой командовать?
У нього охраннік є, збереже дупу ляшку!)))
Умовним був вхід рос добровольців на кацапщину. Пофоткались і вийшли. Саме для них поля розмінували чи що.
А кацапи в нас затримуються. Вони не йдуть назад.
Умовно здали територію. Молодці.
Тобто, "сіра зона" стала захопленою рузьгими. Умовно захопленою, певно.
Перекладаю на людську мову для розуміння-"зелені слуги"
мародери розтаскали гроші по своїм офшорам
крадівбудівництві
- Галю, що тут відбувається?
- Нічого. Це не те, що ти думаєш.
- Але ж ви обоє голі !
- Кому ти віриш, своїм брехливим очам чи моїм правдивим словам?
- Галю, що тут відбувається?
- Відповідально заявляю, що ситуація складна, але контрольована!
- А що ж це за плями??
- Вкраплення відвертого ІПСО!!
1. Зє виконує наказ креля по створеню окупованоі санітарної зони.
2. Виконуються побажаня партнерів - не бити їх зброєю по території раши.
3. Просто ромародьорили гроші не тільки на асфальті,а й на укріпленях! Тепер, щоб їх(вкрадені гроші) не знайшли,треба щоб туди зайшли рашисти.
Ура! Мы побеждены!
Добро пожаловать в наш город, победители!
Але вийшло не зовсім переконливо.
Бо з того всього склалось враження, що ворога запустили в глибину української території спеціально, щоби створити так звану "сіру зону", еамагаючись вже у ній його знищувати.ю, оскільки на території пітьми це робити заборонено.