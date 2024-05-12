Успіхи військ РФ на Харківщині умовні, окупанти зайшли у постійну "сіру зону", - командир 125 ОБр ТрО Горбенко

Ситуація у Харківській області у зоні відповідальності 125 обр ТрО ЗСУ складна, але контрольована.

Про це повідомив командир 125 ОБр ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко, передає Цензор.НЕТ.

З його слів, підрозділи бригади дають відсіч переважаючим силам противника, зберігаючи сталість в бойових порядках.

"Відповідально заявляю, що ситуація в смузі оборони нашої бригади складна, але контрольована. Підрозділи 125 обр ТрО ЗСУ дають відсіч переважаючим силам противника, зберігаючи сталість в бойових порядках. Населені пункти, в які зайшов ворог, знаходилися у постійній "сірій зоні", а тому успіх противника є достатньо умовним і коштує йому величезних втрат в техніці і живій силі.

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Територія, зайнята противником, локалізована і по ньому здійснюється постійне вогневе ураження!" - заявив генерал Горбенко.

Генерал закликав вірити та підтримувати Сили оборони.