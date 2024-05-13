Всех жителей Волчанска эвакуируют в течение суток, - глава ГВА Гамбарашвили

В течение суток 13 мая из Волчанска, который в результате наступления российских войск на Харьковщине оказался на линии фронта, планируют эвакуировать в Харьков всех жителей города.

Об этом сообщил глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили в эфире "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, по состоянию на вечер воскресенья еще 250 человек обратились с просьбой вывезти их.

"На 10 часов вечера было 250 заявок, поступило на нашу горячую линию, желающих выехать. Но это было только на вечер. На утро сейчас уточняется цифра. Первые бригады уже поехали по городу людей эвакуировать. Думаю, что в течение суток мы сможем эвакуировать все население", - отметил Гамбарашвили.

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По его словам, эвакуация из Волчанска происходит под плотным обстрелом российских войск. Людей эвакуируют в Харьков.

Гамбарашвили уверяет, что места для размещения людей есть.

"Работаем мы с координационным гуманитарным центром. Координируем всех, записывают всех. И общежития, есть места где расселять. Но, как показывает практика, 80% всех людей выезжают потом самостоятельно к родственникам, знакомым, или в свое жилье, которое есть на другой территории региона. Поэтому где-то 20% остаются в общежитиях, но никто не остался на улице", - резюмировал глава военной администрации.

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