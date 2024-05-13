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Новости Война
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Всех жителей Волчанска эвакуируют в течение суток, - глава ГВА Гамбарашвили

Евакуація жителів з прикордоння Харківщини

В течение суток 13 мая из Волчанска, который в результате наступления российских войск на Харьковщине оказался на линии фронта, планируют эвакуировать в Харьков всех жителей города.

Об этом сообщил глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили в эфире "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, по состоянию на вечер воскресенья еще 250 человек обратились с просьбой вывезти их.

"На 10 часов вечера было 250 заявок, поступило на нашу горячую линию, желающих выехать. Но это было только на вечер. На утро сейчас уточняется цифра. Первые бригады уже поехали по городу людей эвакуировать. Думаю, что в течение суток мы сможем эвакуировать все население", - отметил Гамбарашвили.

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По его словам, эвакуация из Волчанска происходит под плотным обстрелом российских войск. Людей эвакуируют в Харьков.

Гамбарашвили уверяет, что места для размещения людей есть.

"Работаем мы с координационным гуманитарным центром. Координируем всех, записывают всех. И общежития, есть места где расселять. Но, как показывает практика, 80% всех людей выезжают потом самостоятельно к родственникам, знакомым, или в свое жилье, которое есть на другой территории региона. Поэтому где-то 20% остаются в общежитиях, но никто не остался на улице", - резюмировал глава военной администрации.

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Харьковщина (5577) эвакуация (2068) Волчанск (386)


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Невже?
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13.05.2024 11:53 Ответить
Тобто місто поки що під контролем ЗСУ.
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13.05.2024 11:55 Ответить
Якась провокація проти найвеличнішого лідора **********. Командування все знало, фортифікації були готові, евакуювалт всіх за лічені години ще 10-го, у день наступу. Що ж ця паскуда хоче сказати, що влада може кинути своїх громадян на призволяще? Не може такого бути, якщо вона була б спроможна на таке, то на початку вторгнення ще вчинила б саме так! Харе очєрнять одну з впливових людей року 2023 дєрьмака нашого нєізбранного!
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13.05.2024 12:02 Ответить
А спробу роздати зброю усім бажаючим мешканцям Вовчанська, аби вони змогли захищатися від рашистів - не робили, пане Гамбарашвілі? Як свого часу, у 2022 році, зробив тодішній очільник харківської СБУ Дудін, який зараз знаходиться за гратами за підозрою у державній зраді?
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13.05.2024 13:01 Ответить
 
 