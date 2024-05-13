Сутки на Харьковщине: в Волчанске в результате массированных обстрелов пострадали 7 человек, враг бил по Липцам, Двуречной, Малым Проходам. ФОТО

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 30 населенных пунктов Харьковщины: Липцы, Веселое, Нескучное, Старица, Заречное, Зеленый Яр, Гонтаровка, Томаховка, Юрченково, Волчанск и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Липцы, Нескучное, Старица и др.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Вечером 12 мая, около 18.25, россияне обстреляли с. Малые Проходы Харьковского района, начался пожар в жилом доме.

Днем, в 13.00, враг ударил из РСЗО по Двуречной. 46-летняя женщина получила ранения, также поврежден один частный дом. КАБом в 10.30 было атаковано с. Липцы Харьковского района. Зафиксировано попадание в коммунальное учебное заведение.

12 мая в результате серии массированных обстрелов г. Волчанск из различного вида вооружения повреждены частные дома. Пострадали 7 человек.

Из прифронтовых громад Харьковской области уже эвакуированы 5762 человека

"Сейчас 1695 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 2589 из Харьковского, 44 из Богодуховского и 1434 человека эвакуированы волонтерами", - отметил Синегубов.

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