Доба на Харківщині: у Вовчанську внаслідок масованих обстрілів постраждали 7 людей, ворог бив по Липцях, Дворічній, Малих Проходах. ФОТО

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 30 населених пунктів Харківщини: Липці, Веселе, Нескучне, Стариця, Зарічне, Зелений Яр, Гонтарівка, Томахівка, Юрченкове, Вовчанськ та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Липці, Нескучне, Стариця та інш.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ввечері 12 травня, близько 18.25, росіяни обстріляли с. Малі Проходи Харківського району, сталася пожежа у житловому будинку.

Вдень, о 13.00, ворог вдарив з РСЗВ по Дворічній. 46-річна жінка дістала поранення, також пошкоджено один приватний будинок. КАБом о 10.30 було атаковано с. Липці Харківського району. Зафіксовано влучання в комунальний навчальний заклад.

12 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені приватні будинки. Постраждали 7 людей.

З прифронтових громад Харківської області й вже евакуйовано 5762 людини

"Наразі 1695 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 2589 з Харківського, 44 з Богодухівського та 1434 людей евакуйовано волонтерами", - зазначив Синєгубов.

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