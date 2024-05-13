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Россияне взяли в плен гражданских в Волчанской громаде, их удерживают в подвале с 11 мая, - прокуратура. ВИДЕО

Оккупанты 11 мая взяли в плен нескольких местных жителей в Волчанске, некоторым из пленных удалось сбежать 13 мая. Харьковская прокуратура начала расследование по факту взятия в плен гражданского населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, в Волчанской громаде во время наступательных действий российской армии оккупанты насильно удерживали и продолжают удерживать людей в подвале. Местных жителей поместили в помещение 11 мая 2024 года.

13 мая некоторым из них удалось сбежать и добраться до волонтеров.

Пострадавшие рассказали, что во время пребывания в подвале они слышали разговоры российских военнослужащих о том, что мирное население нужно расстрелять. Также людей заставляли оказывать оккупантам медицинскую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всех жителей Волчанска эвакуируют в течение суток, - глава ГВА Гамбарашвили

Как добавляют в прокуратуре, такие действия представителей государства-агрессора являются прямым нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Попытка наступления армии РФ на Харьковщине

Минобороны Украины заявило, что утром 10 мая армия РФ пыталась прорвать линию обороны  ВСУ на Харьковщине.

По состоянию на 11 мая продолжались оборонительные бои за населенные пункты Харьковщины, расположенные в "серой зоне" приграничья.

По состоянию на 13 мая серая зона на Харьковщине увеличилась, рашисты пытаются растянуть оборону ВСУ.

Силами полиции с 10 мая по 12:00 13 мая из приграничных громад Харьковской области эвакуированы 1741 гражданин .

Читайте также: Успехи войск РФ на Харьковщине - условны, оккупанты зашли в постоянную "серую зону", - командир 125-й ОБр ТрО Горбенко

Автор: 

плен (2609) прокуратура (5012) Харьковщина (5577) Волчанск (388)


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Топ комментарии
+30
Як рашисти, яких не було у Вовчанську, взяли полонених у Вовчанську?
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13.05.2024 15:55
+25
нова Буча під'їхала дякуйте величному боневтіку
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13.05.2024 15:58
+24
Ви нє панімаєтє. Ситуація складна але контрольована.
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13.05.2024 15:57
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Почалося
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13.05.2024 15:54 Ответить
Як рашисти, яких не було у Вовчанську, взяли полонених у Вовчанську?
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13.05.2024 15:55 Ответить
Ви нє панімаєтє. Ситуація складна але контрольована.
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13.05.2024 15:57 Ответить
Читай уважніше разом з Grant - Вовчанська громада,а це навколішні села.
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13.05.2024 16:11 Ответить
/взяли в полон кількох місцевих мешканців у Вовчанську\ - перший абзац.
Нічого дивного, статтю писали люди. Людям притаманно робити помилки.
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13.05.2024 16:17 Ответить
Ой і не кажіть. Що притаманно, то притаманно.
Тільки деякі з них, коли стають опудалами "президента" - свої помилки визнавати не бажають ніяк.
А від цього гинуть тисячі людей - від "помилок".
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13.05.2024 16:38 Ответить
Я вважаю, що це були не помилки, а цілеспрямовані дії.
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13.05.2024 16:45 Ответить
+++
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13.05.2024 17:04 Ответить
ну зрозумыло що тобі все що від лідора то божа роса! а то що наші хлопці звідти кажуть то ІПСО! бої на околицях Вовчанська то теж херня мабуть?
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13.05.2024 16:29 Ответить
Читати завжди треба уважно - це правда. Наприклад ось це:

https://www.unian.ua/war/u-vovchansku-pochalisya-vulichni-boji-viyskoviy-12633675.html
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13.05.2024 16:35 Ответить
Кого ви тими Конвенціями лякаєте?
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13.05.2024 15:56 Ответить
рускі мір ?
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13.05.2024 15:57 Ответить
от як сидіти та слухати???
треба розстрілять...
і думати,
це про тебе чи ні???
Слава Богу втекли...
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13.05.2024 15:57 Ответить
Ну що діти малі, не можна вірити тому, хто повернувся від ворога.
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13.05.2024 17:41 Ответить
нова Буча під'їхала дякуйте величному боневтіку
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13.05.2024 15:58 Ответить
головне щоб не було Паніки
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13.05.2024 16:03 Ответить
... " ситуація важка , але контрольована , ворог має незначні просування.." ... ми їх там не ждали... а вони приперлись ... словами задристовича ." ну проіпалі " в черговий раз.
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13.05.2024 16:19 Ответить
Розумні втекли , а ціла сім'я ждунів залишилася .. Але чому розумні до останнього чекали , марафон дивилися , де все "рожеве і пухнасте " ?
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13.05.2024 16:03 Ответить
не в полон,а в заручники
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13.05.2024 16:07 Ответить
І якось то вдалося тим москалям просочитися через мінні поля та 3 лінії оборони з бетону! Просто магія якась!
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13.05.2024 16:12 Ответить
"Оборону з бетону" на самому кордоні ніхто не будує. Це й дурню зрозуміло.
А ось на рахунок "мінних полів" - питання хороше. Думаю просто не було цих мін у наявності. Їх на Донецький напрямок не вистачає.
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13.05.2024 16:24 Ответить
мін нема у наявності? ви це серйозно зараз?
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13.05.2024 16:31 Ответить
Замість дурних запитань, порахуйте довжину лінії фронту, довжину кордону, яку необхідно замінувати. Придумайте будь-яку густину мінування (ну хоча б 2 міни на 1 кв.м), придумайте глибину мінування (ну там 200 - 300 м). Порахуйте скільки треба мін. Потім погуглить скільки мін є на складах Заходу. Згодом на складах усього світу.
Дуже сильно здивуєтеся ...
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13.05.2024 17:03 Ответить
А Ви випадково не чули навіщо найнайнайбоневтік знищив у 2020 і 2021 роках 4 мільйони мін, які були в нас на складах?
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13.05.2024 18:35 Ответить
Звідки інфа? Посилання до студії. Чи бабусі біля підїїзду розповідали?
Навіть якщо це так, то як це зараз допоможе ЗСУ? Просто попіздіти?
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14.05.2024 10:29 Ответить
замість дурних висновків може щось інше порахуємо, починаючи з квітня 2019-го?
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13.05.2024 20:19 Ответить
Ось тому ми й програємо війну! Так як ти і тобі подібні, замість того, щоб пропонувати що робити тут і зараз, тільки кажуть "давайте порахуємо з квітня 2019". Маєш машину часу? Ти можеш повернутися в "квітень 2019 р." і щось змінити? Навіщо цей словестний понос ні о чом?
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14.05.2024 10:26 Ответить
Лінії оборони знаходяться за овчанськом, а не перед ним. Щодо мінних полів - питання, чи у нас ті міні є. І ще нагадаю, що на відміну від рашистів, ми наші протипіхотні міні утилізували практично усі згідно з зобов'язаннь щодо знищення протипіхотних мін. Так, і після 2014 року теж утилізували - і при Порошенкові, і при Зеленькому мільонами знищували протипіхотня міни.
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13.05.2024 17:29 Ответить
А у Мереф'янській громаді ще нікого у полон не взяли?
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13.05.2024 16:13 Ответить
Дивне мовчання Верещук, Стефанішиної і отого Шмигаля, кадровики в секретаріаті КМУ понаписували їм в трудові урядові посади, щоб потім їм Українці, щей пенсії виплачували, за таке «виконання» ними обов'язків …
Полонені Українці та ті, що постраждали від орків, мають право висловити, отим «мудрим урядовцям», відповідно до РИГламенту КМУ, недовіру та звернутися до суддівських щодо припинення оплати таким урядовцям, за тупе сидіння їх на посадах, що призвело до полону Українців та смерті!!
Уряд шмигаля з усіма так званими члЄнами, зобов'язаний добровільно звернутися до НацдержСлужби щодо скасування відповідних записів у своїх трудових книжках, через КРИВАВІ наслідки їх дій/бездіяльності, що призвели до СМЕРТІ Українців в масштабах Держави
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13.05.2024 16:27 Ответить
Як каже Зеленскій, це не окуповані села, це сіра зона.
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13.05.2024 17:00 Ответить
Нежить кацапська.
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13.05.2024 17:39 Ответить
Зєля і сирок молодці, здають Харків згідно плану рашистів і Оманського договорняку
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13.05.2024 19:16 Ответить
 
 