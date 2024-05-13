Россияне взяли в плен гражданских в Волчанской громаде, их удерживают в подвале с 11 мая, - прокуратура. ВИДЕО
Оккупанты 11 мая взяли в плен нескольких местных жителей в Волчанске, некоторым из пленных удалось сбежать 13 мая. Харьковская прокуратура начала расследование по факту взятия в плен гражданского населения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
По данным следствия, в Волчанской громаде во время наступательных действий российской армии оккупанты насильно удерживали и продолжают удерживать людей в подвале. Местных жителей поместили в помещение 11 мая 2024 года.
13 мая некоторым из них удалось сбежать и добраться до волонтеров.
Пострадавшие рассказали, что во время пребывания в подвале они слышали разговоры российских военнослужащих о том, что мирное население нужно расстрелять. Также людей заставляли оказывать оккупантам медицинскую помощь.
Как добавляют в прокуратуре, такие действия представителей государства-агрессора являются прямым нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время войны.
Попытка наступления армии РФ на Харьковщине
Минобороны Украины заявило, что утром 10 мая армия РФ пыталась прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
По состоянию на 11 мая продолжались оборонительные бои за населенные пункты Харьковщины, расположенные в "серой зоне" приграничья.
По состоянию на 13 мая серая зона на Харьковщине увеличилась, рашисты пытаются растянуть оборону ВСУ.
Силами полиции с 10 мая по 12:00 13 мая из приграничных громад Харьковской области эвакуированы 1741 гражданин .
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нічого дивного, статтю писали люди. Людям притаманно робити помилки.
Тільки деякі з них, коли стають опудалами "президента" - свої помилки визнавати не бажають ніяк.
А від цього гинуть тисячі людей - від "помилок".
https://www.unian.ua/war/u-vovchansku-pochalisya-vulichni-boji-viyskoviy-12633675.html
треба розстрілять...
і думати,
це про тебе чи ні???
Слава Богу втекли...
А ось на рахунок "мінних полів" - питання хороше. Думаю просто не було цих мін у наявності. Їх на Донецький напрямок не вистачає.
Дуже сильно здивуєтеся ...
Навіть якщо це так, то як це зараз допоможе ЗСУ? Просто попіздіти?
Полонені Українці та ті, що постраждали від орків, мають право висловити, отим «мудрим урядовцям», відповідно до РИГламенту КМУ, недовіру та звернутися до суддівських щодо припинення оплати таким урядовцям, за тупе сидіння їх на посадах, що призвело до полону Українців та смерті!!
Уряд шмигаля з усіма так званими члЄнами, зобов'язаний добровільно звернутися до НацдержСлужби щодо скасування відповідних записів у своїх трудових книжках, через КРИВАВІ наслідки їх дій/бездіяльності, що призвели до СМЕРТІ Українців в масштабах Держави