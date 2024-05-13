Серая зона на Харьковщине увеличилась, рашисты пытаются растянуть оборону ВСУ, - Синегубов
Ситуация на Харьковщине является тяжелой, но полностью контролируется Силами обороны.
Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Наши воины врага по этим направлениям сдерживают. Отбито за последнее время около 15 вражеских атак. Ситуация довольно тяжелая, однако все абсолютно атаки врага отбивают. Есть увеличение серой зоны, увеличение линии фронта, потому что враг пытается их умышленно растянуть, атакуя небольшими группами по новым направлениям", - отметил глава ОВА.
По словам Синегубова, "ситуация тяжелая, однако полностью контролируемая воинами ВСУ".
Также сейчас продолжается эвакуация жителей из опасных направлений. Уже эвакуированы 5,7 тыс. человек, сегодня в планах - 1600.
"Только что завершили заседание Совета обороны области, где были рассмотрены вопросы принудительной эвакуации статусных детей, это дети, которые имеют статус сироты или детей, лишенных родительской опеки из опасных территорий. Их у нас сейчас насчитывается около 25. Это Чугуевский, Харьковский, Купянский, Изюмский районы", - подытожил глава ОГА.
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це як?
Він не розуміе що значить ці два слова?
Чи у влади зараз це у « тренді»?
Контроль це можливість впливу на процес.
Щи е він у сінегубова? Си Сирьского?
Чи вони керують на туром орків? Ні.
На це вони не впливають.
Вони не здатні Навідь проводити « контроль» втрат ЗСУ. Damage control теж не можуть робити..
Асфальт з 2019 року, не сприяв ЗАХИСТУ України!!
Єрмак з татаровим та гетьманцевим, уже «мислити» почали, але ж часу у них обмаль…
Десь повинна уже волати, ота, безумна про ПЛАНИ, а верещук, уже підганяти ШАТЛИ для населення…
Стефанчук з шмигалем, у курсі, як це було у них…
Ви на карту подивіться.
Є таке село на самому півночі Харківської області, Дегтярне називаєтсья.
Ну ви зрозуміли.
Це лише питання часу.
Цікаво, в голові Сінєгубова ці події відбулися одночасно?...
все для вас - неблагодарні,
ні шо б бубу і менеджерів в дупу? - разганяють тут, падлеци!
Но тутешнее стадо диванных Ухылесов не поймет и сделает и вас ЛОХа.
А вот круглосуточно скыглыть здесь "ФСЕ ПРОПАЛО!!", лепить сюды безглузді жифки и картинки, вот это дело!!!
А С Т А Н А В И Т Е С Ь!!!!!!
Ukrainian
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