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Новости Война
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Серая зона на Харьковщине увеличилась, рашисты пытаются растянуть оборону ВСУ, - Синегубов

Окупанти на Харківщині хочуть розтягнути оборону ЗСУ

Ситуация на Харьковщине является тяжелой, но полностью контролируется Силами обороны.

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Наши воины врага по этим направлениям сдерживают. Отбито за последнее время около 15 вражеских атак. Ситуация довольно тяжелая, однако все абсолютно атаки врага отбивают. Есть увеличение серой зоны, увеличение линии фронта, потому что враг пытается их умышленно растянуть, атакуя небольшими группами по новым направлениям", - отметил глава ОВА.

По словам Синегубова, "ситуация тяжелая, однако полностью контролируемая воинами ВСУ".

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Также сейчас продолжается эвакуация жителей из опасных направлений. Уже эвакуированы 5,7 тыс. человек, сегодня в планах - 1600.

"Только что завершили заседание Совета обороны области, где были рассмотрены вопросы принудительной эвакуации статусных детей, это дети, которые имеют статус сироты или детей, лишенных родительской опеки из опасных территорий. Их у нас сейчас насчитывается около 25. Это Чугуевский, Харьковский, Купянский, Изюмский районы", - подытожил глава ОГА.

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Автор: 

Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559)


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Топ комментарии
+19
"...важкою але повністю контролюється..." Далі можна не читати.
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13.05.2024 13:42
+18
Пане Сінєгубов, що за нісенітницю Ви кажете? Якщо "ситуація повністю контролюється", то як може зростати так звана "сіра зона"? Якщо вона зростає - то ситуацію контролює ворог, а не ЗСУ!
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13.05.2024 13:47
+18
Харьковская область была освобождена в сентябре 2022 года. Неуже ***** за ПОЛТОРА года нельзя было построить укрепрайоны , и заминировать там всё полность. Обьяснение почему это НЕ сделано , я лично найти НЕ могу . Это сделано СПЕЦИАЛЬНО .
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13.05.2024 13:51
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Такии проиоб - і Синєгубов ше шось розказує - віина і відповідальності нуль
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13.05.2024 13:42 Ответить
"...важкою але повністю контролюється..." Далі можна не читати.
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13.05.2024 13:42 Ответить
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13.05.2024 14:42 Ответить
Повністью контролевана !?!

це як?

Він не розуміе що значить ці два слова?
Чи у влади зараз це у « тренді»?

Контроль це можливість впливу на процес.
Щи е він у сінегубова? Си Сирьского?
Чи вони керують на туром орків? Ні.
На це вони не впливають.

Вони не здатні Навідь проводити « контроль» втрат ЗСУ. Damage control теж не можуть робити..
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13.05.2024 16:14 Ответить
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13.05.2024 13:43 Ответить
Влучні у вас меми)
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13.05.2024 13:45 Ответить
Синіми губами потужно контрольована
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13.05.2024 13:44 Ответить
СРАТЬєх, на 11 році московської війни…
Асфальт з 2019 року, не сприяв ЗАХИСТУ України!!
Єрмак з татаровим та гетьманцевим, уже «мислити» почали, але ж часу у них обмаль…
Десь повинна уже волати, ота, безумна про ПЛАНИ, а верещук, уже підганяти ШАТЛИ для населення…
Стефанчук з шмигалем, у курсі, як це було у них…
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13.05.2024 13:46 Ответить
Пане Сінєгубов, що за нісенітницю Ви кажете? Якщо "ситуація повністю контролюється", то як може зростати так звана "сіра зона"? Якщо вона зростає - то ситуацію контролює ворог, а не ЗСУ!
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13.05.2024 13:47 Ответить
баран блеє за підсрачником....
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13.05.2024 13:49 Ответить
Контрольована здача території? По плану мабуть.
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13.05.2024 14:05 Ответить
То ще дрібниці.
Ви на карту подивіться.
Є таке село на самому півночі Харківської області, Дегтярне називаєтсья.
Ну ви зрозуміли.
Це лише питання часу.
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13.05.2024 13:48 Ответить
"всі абсолютно атаки ворога відбивають. Є збільшення сірої зони... "
Цікаво, в голові Сінєгубова ці події відбулися одночасно?...
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13.05.2024 13:50 Ответить
Знаєте як зрозуміти, що зелена наволоч бреше? Все дуже просто: якщо щось говорить - значить бреше.
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13.05.2024 14:48 Ответить
Харьковская область была освобождена в сентябре 2022 года. Неуже ***** за ПОЛТОРА года нельзя было построить укрепрайоны , и заминировать там всё полность. Обьяснение почему это НЕ сделано , я лично найти НЕ могу . Это сделано СПЕЦИАЛЬНО .
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13.05.2024 13:51 Ответить
А тендера на "велике будівництво"? У тому числі 14 млрд. грн. на Київське метро. Це просто жах.
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13.05.2024 13:57 Ответить
Війна провладних підарів, та їх посіпак не змінила. Під пафосні завіряння про багаторівневі оборонні ребужі, просто розікрали бабло. Така сама ситуація в енергетиці.
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13.05.2024 14:04 Ответить
Коли влада каже "повністю контролюється" - стає якось нервово.
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13.05.2024 13:54 Ответить
якщо не було заміновано і не було фортифікацій, цей тип має сісти на довго і вже
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13.05.2024 13:55 Ответить
І хто б від них таке очікував?
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13.05.2024 13:59 Ответить
не разганяйте, а буба по вашему нагуя в пінг понг грає?
все для вас - неблагодарні,
ні шо б бубу і менеджерів в дупу? - разганяють тут, падлеци!
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13.05.2024 13:59 Ответить
А куди це?
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13.05.2024 14:34 Ответить
Круасафчик!

Но тутешнее стадо диванных Ухылесов не поймет и сделает и вас ЛОХа.

А вот круглосуточно скыглыть здесь "ФСЕ ПРОПАЛО!!", лепить сюды безглузді жифки и картинки, вот это дело!!!

А С Т А Н А В И Т Е С Ь!!!!!!
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13.05.2024 15:01 Ответить


Ukrainian

@ukrainiansfirst

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13.05.2024 16:29 Ответить
 
 