Сіра зона на Харківщині збільшилася, рашисти намагаються розтягнути оборону ЗСУ, - Синєгубов
Ситуація на Харківщині є важкою, але повністю контролюється Силами оборони.
Про це заявив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Наші воїни ворога по цих напрямках стримують. Відбито за останній час близько 15 ворожих атак. Ситуація доволі важка, однак всі абсолютно атаки ворога відбивають. Є збільшення сірої зони, збільшення лінії фронту, бо ворог намагається їх умисно розтягнути, атакуючи невеликими групами по нових напрямках", - зазначив очільник ОВА.
За словами Синєгубова, "ситуація важка, однак повністю контрольована воїнами ЗСУ".
Також наразі триває евакуація жителів із небезпечних напрямків. Вже евакуйовано 5,7 тис. осіб, сьогодні у планах - 1600.
"Тільки що завершили засідання Ради оборони області, де були розглянуті питання щодо примусової евакуації статусних дітей, це діти, які мають статус сироти або дітей, що позбавленні батьківського піклування з небезпечних територій. Їх у нас наразі налічується близько 25. Це Чугуївський, Харківський, Куп’янський, Ізюмський райони", - підсумував глава ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це як?
Він не розуміе що значить ці два слова?
Чи у влади зараз це у « тренді»?
Контроль це можливість впливу на процес.
Щи е він у сінегубова? Си Сирьского?
Чи вони керують на туром орків? Ні.
На це вони не впливають.
Вони не здатні Навідь проводити « контроль» втрат ЗСУ. Damage control теж не можуть робити..
Асфальт з 2019 року, не сприяв ЗАХИСТУ України!!
Єрмак з татаровим та гетьманцевим, уже «мислити» почали, але ж часу у них обмаль…
Десь повинна уже волати, ота, безумна про ПЛАНИ, а верещук, уже підганяти ШАТЛИ для населення…
Стефанчук з шмигалем, у курсі, як це було у них…
Ви на карту подивіться.
Є таке село на самому півночі Харківської області, Дегтярне називаєтсья.
Ну ви зрозуміли.
Це лише питання часу.
Цікаво, в голові Сінєгубова ці події відбулися одночасно?...
все для вас - неблагодарні,
ні шо б бубу і менеджерів в дупу? - разганяють тут, падлеци!
Но тутешнее стадо диванных Ухылесов не поймет и сделает и вас ЛОХа.
А вот круглосуточно скыглыть здесь "ФСЕ ПРОПАЛО!!", лепить сюды безглузді жифки и картинки, вот это дело!!!
А С Т А Н А В И Т Е С Ь!!!!!!
Ukrainian
@ukrainiansfirst