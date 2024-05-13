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Новини Війна
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Сіра зона на Харківщині збільшилася, рашисти намагаються розтягнути оборону ЗСУ, - Синєгубов

Окупанти на Харківщині хочуть розтягнути оборону ЗСУ

Ситуація на Харківщині є важкою, але повністю контролюється Силами оборони.

Про це заявив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наші воїни ворога по цих напрямках стримують. Відбито за останній час близько 15 ворожих атак. Ситуація доволі важка, однак всі абсолютно атаки ворога відбивають. Є збільшення сірої зони, збільшення лінії фронту, бо ворог намагається їх умисно розтягнути, атакуючи невеликими групами по нових напрямках", - зазначив очільник ОВА.

За словами Синєгубова, "ситуація важка, однак повністю контрольована воїнами ЗСУ".

Читайте: Фортифікації навколо Вовчанська на кордоні з РФ побудували, але не так щільно через постійні ворожі обстріли, - голова МВА Гамбарашвілі

Також наразі триває евакуація жителів із небезпечних напрямків. Вже евакуйовано 5,7 тис. осіб, сьогодні у планах - 1600.

"Тільки що завершили засідання Ради оборони області, де були розглянуті питання щодо примусової евакуації статусних дітей, це діти, які мають статус сироти або дітей, що позбавленні батьківського піклування з небезпечних територій. Їх у нас наразі налічується близько 25. Це Чугуївський, Харківський, Куп’янський, Ізюмський райони", - підсумував глава ОВА.

Читайте також: Усіх мешканців Вовчанська евакуюють упродовж доби, - голова МВА Гамбарашвілі

Автор: 

Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+19
"...важкою але повністю контролюється..." Далі можна не читати.
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13.05.2024 13:42
+18
Пане Сінєгубов, що за нісенітницю Ви кажете? Якщо "ситуація повністю контролюється", то як може зростати так звана "сіра зона"? Якщо вона зростає - то ситуацію контролює ворог, а не ЗСУ!
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13.05.2024 13:47
+18
Харьковская область была освобождена в сентябре 2022 года. Неуже ***** за ПОЛТОРА года нельзя было построить укрепрайоны , и заминировать там всё полность. Обьяснение почему это НЕ сделано , я лично найти НЕ могу . Это сделано СПЕЦИАЛЬНО .
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13.05.2024 13:51
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Такии проиоб - і Синєгубов ше шось розказує - віина і відповідальності нуль
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13.05.2024 13:42 Відповісти
"...важкою але повністю контролюється..." Далі можна не читати.
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13.05.2024 13:42 Відповісти
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13.05.2024 14:42 Відповісти
Повністью контролевана !?!

це як?

Він не розуміе що значить ці два слова?
Чи у влади зараз це у « тренді»?

Контроль це можливість впливу на процес.
Щи е він у сінегубова? Си Сирьского?
Чи вони керують на туром орків? Ні.
На це вони не впливають.

Вони не здатні Навідь проводити « контроль» втрат ЗСУ. Damage control теж не можуть робити..
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13.05.2024 16:14 Відповісти
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13.05.2024 13:43 Відповісти
Влучні у вас меми)
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13.05.2024 13:45 Відповісти
Синіми губами потужно контрольована
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13.05.2024 13:44 Відповісти
СРАТЬєх, на 11 році московської війни…
Асфальт з 2019 року, не сприяв ЗАХИСТУ України!!
Єрмак з татаровим та гетьманцевим, уже «мислити» почали, але ж часу у них обмаль…
Десь повинна уже волати, ота, безумна про ПЛАНИ, а верещук, уже підганяти ШАТЛИ для населення…
Стефанчук з шмигалем, у курсі, як це було у них…
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13.05.2024 13:46 Відповісти
Пане Сінєгубов, що за нісенітницю Ви кажете? Якщо "ситуація повністю контролюється", то як може зростати так звана "сіра зона"? Якщо вона зростає - то ситуацію контролює ворог, а не ЗСУ!
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13.05.2024 13:47 Відповісти
баран блеє за підсрачником....
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13.05.2024 13:49 Відповісти
Контрольована здача території? По плану мабуть.
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13.05.2024 14:05 Відповісти
То ще дрібниці.
Ви на карту подивіться.
Є таке село на самому півночі Харківської області, Дегтярне називаєтсья.
Ну ви зрозуміли.
Це лише питання часу.
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13.05.2024 13:48 Відповісти
"всі абсолютно атаки ворога відбивають. Є збільшення сірої зони... "
Цікаво, в голові Сінєгубова ці події відбулися одночасно?...
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13.05.2024 13:50 Відповісти
Знаєте як зрозуміти, що зелена наволоч бреше? Все дуже просто: якщо щось говорить - значить бреше.
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13.05.2024 14:48 Відповісти
Харьковская область была освобождена в сентябре 2022 года. Неуже ***** за ПОЛТОРА года нельзя было построить укрепрайоны , и заминировать там всё полность. Обьяснение почему это НЕ сделано , я лично найти НЕ могу . Это сделано СПЕЦИАЛЬНО .
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13.05.2024 13:51 Відповісти
А тендера на "велике будівництво"? У тому числі 14 млрд. грн. на Київське метро. Це просто жах.
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13.05.2024 13:57 Відповісти
Війна провладних підарів, та їх посіпак не змінила. Під пафосні завіряння про багаторівневі оборонні ребужі, просто розікрали бабло. Така сама ситуація в енергетиці.
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13.05.2024 14:04 Відповісти
Коли влада каже "повністю контролюється" - стає якось нервово.
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13.05.2024 13:54 Відповісти
якщо не було заміновано і не було фортифікацій, цей тип має сісти на довго і вже
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13.05.2024 13:55 Відповісти
І хто б від них таке очікував?
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13.05.2024 13:59 Відповісти
не разганяйте, а буба по вашему нагуя в пінг понг грає?
все для вас - неблагодарні,
ні шо б бубу і менеджерів в дупу? - разганяють тут, падлеци!
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13.05.2024 13:59 Відповісти
А куди це?
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13.05.2024 14:34 Відповісти
Круасафчик!

Но тутешнее стадо диванных Ухылесов не поймет и сделает и вас ЛОХа.

А вот круглосуточно скыглыть здесь "ФСЕ ПРОПАЛО!!", лепить сюды безглузді жифки и картинки, вот это дело!!!

А С Т А Н А В И Т Е С Ь!!!!!!
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13.05.2024 15:01 Відповісти


Ukrainian

@ukrainiansfirst

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13.05.2024 16:29 Відповісти
 
 