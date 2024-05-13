Сіра зона на Харківщині збільшилася, рашисти намагаються розтягнути оборону ЗСУ, - Синєгубов

Ситуація на Харківщині є важкою, але повністю контролюється Силами оборони.

Про це заявив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наші воїни ворога по цих напрямках стримують. Відбито за останній час близько 15 ворожих атак. Ситуація доволі важка, однак всі абсолютно атаки ворога відбивають. Є збільшення сірої зони, збільшення лінії фронту, бо ворог намагається їх умисно розтягнути, атакуючи невеликими групами по нових напрямках", - зазначив очільник ОВА.

За словами Синєгубова, "ситуація важка, однак повністю контрольована воїнами ЗСУ".

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Також наразі триває евакуація жителів із небезпечних напрямків. Вже евакуйовано 5,7 тис. осіб, сьогодні у планах - 1600.

"Тільки що завершили засідання Ради оборони області, де були розглянуті питання щодо примусової евакуації статусних дітей, це діти, які мають статус сироти або дітей, що позбавленні батьківського піклування з небезпечних територій. Їх у нас наразі налічується близько 25. Це Чугуївський, Харківський, Куп’янський, Ізюмський райони", - підсумував глава ОВА.

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