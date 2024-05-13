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Новини Війна
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Фортифікації навколо Вовчанська на кордоні з РФ побудували, але не так щільно через постійні ворожі обстріли, - голова МВА Гамбарашвілі

Будівництво фортифікаційних укріплень

Фортифікаційні споруди у Вовчанську Харківської області побудували, проте через постійні російські обстріли зводити їх "було непросто". Все було побудовано, але, можливо, "не так щільно".

Про це заявив очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі в ефірі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз вести будь-які будівельні роботи прямо на кордоні з Росією непросто.

"Фортифікаційні споруди були побудовані. І зараз будуються, зміцнюються. Але ж ситуація була і є вкрай важка. Тому що саме місто дуже близько до кордону. І вести якісь будівельні роботи зараз прямо на кордоні дуже важко. Дякую будівельникам і всім, хто працював. Вкрай важко. Тому що працювати під обстрілами дуже небезпечно", - зазначив Гамбарашвілі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загострення на Харківщині показує, наскільки важливі вчасно збудовані фортифікації, - Порошенко. ВIДЕО

Відповідаючи на запитання, чи проводились якісь роботи до повномасштабного вторгнення Росії, Гамбарашвілі сказав, що "все було побудовано, але, можливо, не так щільно".

"Вовчанськ після деокупації півтора року перебуває під постійним обстрілом. І мінометів, і артилерії. Тому я ще раз повторюю: від Вовчанська до кордону 4 кілометри. Було вкрай важко будувати фортифікаційні споруди", - додав він.

Раніше командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський заявляв, що росіяни вільно увійшли у "сіру зону" на Харківщині: першої лінії фортифікацій і мін просто не було. На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи.

Читайте також: Росіяни задіяли до 5 батальйонів для наступу на Вовчанськ. Ведуться бої за місто, - Генштаб

Атаки військ РФ на Харківщині

10 травня у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОСУВ "Хортиця": Про окупацію населених пунктів на Харківщині говорити зарано - наші військові третю добу ведуть контрударні дії

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

Автор: 

Харківщина (6054) Вовчанськ (414) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+22
Ну от, все нормально побудували просто нещільно. А ви хвилювались...
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13.05.2024 11:30
+19
Не так щільно, але потужно!
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13.05.2024 11:32
+18
Якщо не помиляюся, трасу з Харкова до Вовчанська відновили і ніяка близькість до кацапського кордону не заважала. Ні?
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13.05.2024 11:48
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Винних серед керівництва немає. Тільки п.дори наступають як на навчаннях.
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13.05.2024 11:29 Відповісти
олова МВА Гамбарашвілі просто розраховував що кацапський танк 4 кілометри завширшки і не пролізе в недобудовану дірку
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13.05.2024 11:47 Відповісти
"Все що змогли і встигли - успішно ********! Не хвилюйтеся за нас "- переклад з грузинської!
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13.05.2024 12:23 Відповісти
В нас виних начальникіа НІКОЛИ нема - система так зберігається вже 30 років !
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13.05.2024 11:52 Відповісти
Ну от, все нормально побудували просто нещільно. А ви хвилювались...
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13.05.2024 11:30 Відповісти
"Чонгар №2" вийшов випадково. Робили за звичними "асфальтними" схемами. Хто ж міг подумати, що кацапи почнуть наступати?
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13.05.2024 11:31 Відповісти
Покрали все, тому і не щільно.
Стули вже пельку і не дратуй.
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13.05.2024 11:32 Відповісти
Не так щільно, але потужно!
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13.05.2024 11:32 Відповісти
Слово "потужно" у словнику зе! має два значення:
1. *******
2. ******

От і все пояснення.
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13.05.2024 11:52 Відповісти
тільки не кажіть, що вони були картонні за браком матеріалів...
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13.05.2024 11:32 Відповісти
Ні, не картонні. З біорозкладного пластика, вони ж не ідіоти.
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13.05.2024 12:03 Відповісти
Вони нас за дурнів тримають. Росіянці по всій лінії фронту побудували лінію суровикина, яку наші воїни не змогли здолати. Тварюки не нажерливі.
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13.05.2024 11:33 Відповісти
А яка ж щільність була? Чи це в суді це питання має бути задане. Хоча, який суд, зеленим однаково нічого не буде, крім подяки
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13.05.2024 11:33 Відповісти
ну так там стріляли, тому і не побудували і просто пішли собі... хєнєрали теж звідти все прибрали, бо та жеж стріляли... хто знав, що в таких умовах хтось буде наступати?!
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13.05.2024 11:49 Відповісти
Спочатку суди треба зачистити в нуль, і набрати нові (де?) - або зовнішнє управління. Бо не буде діла.
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13.05.2024 12:02 Відповісти
Патужна и щильна! Щильна и патужна! Да Артемон ! Да Мальвина! А теперь вместе идем к БУРАТИНА!! (грає потешна музика)............... Кінець кіна, затухли свічки. Буратіна летить в Іспанію
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13.05.2024 11:34 Відповісти
Потужно вкрали-потужно відмазалися.
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13.05.2024 11:35 Відповісти
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13.05.2024 11:36 Відповісти
Й знову якесь "Швалі-швілі" наробило х7йні!!! Може на час Війни Українці мають керувати а не швілі-швалі?
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13.05.2024 11:36 Відповісти
Ви здивовані? Президент щирий українець, міністр оборони-нащадок запоріжських козаків, головком ЗСУ- галичанин.... повинен же бути хоч один неукраїнец!
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13.05.2024 12:14 Відповісти
Ю Бутусов .
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13.05.2024 11:38 Відповісти
цей грузін не кореш Карлсона та друга Баканова??
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13.05.2024 11:39 Відповісти
Зрозуміло. Побудували 100 метрів для фото Херпіду. Ну якщо не так щільно, що відразу пролізло 5 батальйонів з технікою, то що то за побудова? Можливо готували під Юзіка, який має прийти на фронт, щоб не застряг?
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13.05.2024 11:42 Відповісти
Дай боже вам, усім причетним, пливти в океані в не так щільно латаному човні!
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13.05.2024 11:43 Відповісти
І шоб навколо вештались зголодніли акули.
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13.05.2024 11:44 Відповісти
А замінувати? - нє?
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13.05.2024 11:43 Відповісти
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13.05.2024 11:43 Відповісти
А ось ще один яскравий приклад таких собі "справжніх" українців, яких ЗЕбуїн попризначав у владні структури! Я не знаю, яке відношення має пан Тамаз Гамбарашвілі до української землі, але шкоди він ВЖЕ накоїв достатньо...як і всі "новиє ліТса", з ЗЕшобли.
У цій банді при владі майже немає українців, а ті що є виявились або ватниками, або колаборантами чи відвертими агентами кремля.
Але ж головне, що ...."не бариги", правда? І поржали вони, а не ті, хто їх вибирав.
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13.05.2024 11:46 Відповісти
" після деокупації півтора року перебуває під постійним обстрілом. І мінометів, і артилерії. Тому я ще раз повторюю: від Вовчанська до кордону 4 кілометри. Було вкрай важко будувати фортифікаційні споруди" Джерело:

Тобто коли хлопці будують оборонні лінії під постійними атаками, обстрілами арти, мінометів та РСЗВ і бомбардуваннями авіації - то забавки! А от побудувати лінію оборони, коли періодично обстрілюють - надважке завдання?
Коли кілька місяців поспіль повідомляють про збільшення рашистів на кордоні треба слухати "єдиний марафєт", де кажуть, що загрози вторгнення немає, бо не сформовано великого угрупування, а не посилити будівництво фортифікаційних споруд і мінування територій?
Ну а 390млн на дорогу до Вовчанська важливіше, ніж ці ж гроші на побудову багаторівневої оборони?

Коли армія звільняла Харківщину та інші території та населені пункти, то до цього й досі примазують найвеличніше, а от коли призначені ним же голови військових адміністрацій крадуть на побудові сховищ і оборонних споруд, то винуваті армійці, рашисти, західні партнери, марсіани, але не найвеличніше!

Які ще відмазки вони вигадають? Сценаристи "Кварталу", мабуть, не сплять вже третю добу, вигадуючи хоч щось схоже на правду...
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13.05.2024 11:47 Відповісти
Якщо не помиляюся, трасу з Харкова до Вовчанська відновили і ніяка близькість до кацапського кордону не заважала. Ні?
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13.05.2024 11:48 Відповісти
гамбарашвілі, умєров, шмігаль - сплошні українці
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13.05.2024 11:49 Відповісти
пояснять, що це просто в транскрипції так виглядають їх родові козацькі прізвища ))
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13.05.2024 11:55 Відповісти
Як і хрипатий полупокер з булавою.
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13.05.2024 22:02 Відповісти
в вечірньому відосику найвеличнішого:
"- щільність побудованих фортифікацій, це маса цих фортифікацій поділена на їх об'єм!" ))
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13.05.2024 11:53 Відповісти
Якщо хтось не знає - укріплення по всій Україні "будуються" абсолютно так само - як завгодно і де завгодно !
І що тепер ...? А нічого ...
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13.05.2024 11:55 Відповісти
Линия обороны / Анти-колорадос

Про Финляндию и не только (Часть https://dl-news.defence-line.org/?p=30145 1 , https://dl-news.defence-line.org/?p=30148 2 , https://dl-news.defence-line.org/?p=30151 3 , https://dl-news.defence-line.org/?p=30171 4 , https://dl-news.defence-line.org/?p=30183 5 )

"...И вот из всего этого напрашивается простой вопрос. Если Финляндия, еще не подвергшаяся агрессии, а кроме того - ставящая себя в третью очередь, после Украины и Балтии, все же предпринимает решительные меры по усилению своей обороноспособности, то что три года кряду делала зелень? Заметим, то, что прямо сейчас полностью и с избытком задокументирована деятельность целого ряда лиц, которые открыто действовали с целью подрыва обороноспособности страны, но никто из них не привлечен к ответственности и даже вопросов им не задано. А ведь они как минимум 2 года уже должны сидеть в тюрьме."
https://dl-news.defence-line.org/?p=30183
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13.05.2024 11:57 Відповісти
Мабуть, галіма відмазка.
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13.05.2024 12:01 Відповісти
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13.05.2024 12:02 Відповісти
Странно. Боевые укрепления мешали строить обстрелы, а ложить в грязь асфальт на дорогах не мешали. А дороги ремонтировали, что бы кацапам удобней было?
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13.05.2024 12:03 Відповісти
А відновлювати дорогу Харків - Вовчанськ (T-21-04) обстріли не заважали?
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13.05.2024 12:05 Відповісти
Тепер те чого немає називається нещільним. Добре те, що хоч будемо на практиці знати, що таке є те нещільно. Мало того воно стоїть локальними відрізками і неправильне. Збудовано на абияк. Хайтек. Чи як ще потім назвуть? З цивільними все ясно вже давно. А куди дивилися півтора року генерали, комбриги і інші? Вони статути відкривали? Там буде цікавий список відповідальних генералів, полковників, сотні штабістів. Хто приймав оце абишо. Напевно вони всі давно вже на підвищеннях. Ха ха ха.
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13.05.2024 12:11 Відповісти
не розраховували на довгий опір. Розраховували на те, що оборонці загинуть і свідків крадіжки не буде. Так само було і в 2022 році. Тільки там розраховували на повну окупацію України і втрату державності.
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13.05.2024 12:28 Відповісти
А асфальт до Харькова відремонтували? Обстріли не заважали? Хер з ним, хай буде так. А що заважало поставити минні поля?
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13.05.2024 12:25 Відповісти
зате гроші з цього зелена мразота по3.14дила дуже щільно
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13.05.2024 12:33 Відповісти
зелені шмарклі разом с Мудашвілі заробляють на війні
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13.05.2024 12:34 Відповісти
Сенс від фортифікацій, якщо між ними вільно пройшли цілі розгорнуті батальйонні наступи.
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13.05.2024 12:51 Відповісти
Складається враження, що 19 грудня 2023року, "найвеличніший" безсовісно збрехав Українцям, про готовність фортифікаційних споруд на Харківщині.
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13.05.2024 12:52 Відповісти
І шо це, як не саботаж і зрада? Де контрозвідка? Де СБУ?
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13.05.2024 15:05 Відповісти
Якісь цірк!!! Потужно , але не щільно... Щільно, але не потужно... Чи-то по висотах, як військовим потрібно, чи -то де зручно пиз..дити хоч що-небуть... Тиждень - і вже міняють відповідального за Харків. Там ще Суми та Чернигів... 2-3 шг і там посиплеться?
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13.05.2024 15:30 Відповісти
Дякувати всім, хто зберіг будматеріали!!!!!!!!!!
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13.05.2024 15:33 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko ГОНЧАРЕНКО

А ЩО ВЗАГАЛІ ВІДБУВАЄТЬСЯ?????

Перший скріншот - тендер на прозоро на ремонт дороги на вулиці Олекси Тихого в Костянтинівці. Це можна сказати головна вулиця, яка веде… з Часового Яру. До нього - 19 км.

Другий скріншот - Агентство відновлення рік тому почало будувати дорогу від Вовчанська до Харкова.

Ми що замість фортифікацій будуємо дороги, що рускім танкам було зручніше їхати??? https://t.me/oleksiihoncharenko @oleksiihoncharenko
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13.05.2024 16:50 Відповісти
ПростаОксана
@VictoryOksana
·
11 год
Слухаю сьогодні різних експертів про наступ на Харківщині та відсутність там фортифікаційних споруд.
Якщо будувати трасу та міст під Вовчанськом(згідно тендерів на Прозорро) було безпечно, то чому зараз запевняють, що фортифікації будувати там було небезпечно?
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13.05.2024 22:24 Відповісти
гроші поділив с комбригом на ділянкі якого будували , в 23 так будували біля Чернещини
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13.05.2024 19:15 Відповісти
"все було побудовано, але, можливо, не так щільно". Фортификационные сооружения планируют военные. То есть военные нарисовали, но не так щільно как надо по науке. А Гамбарашвілі все нарисованное построил. Какие к нему вопросы? Вопросы к военным инженерам он аккуратно переправил. Гамбарашвілі не при делах!
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14.05.2024 15:23 Відповісти
 
 