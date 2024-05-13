Фортифікації навколо Вовчанська на кордоні з РФ побудували, але не так щільно через постійні ворожі обстріли, - голова МВА Гамбарашвілі
Фортифікаційні споруди у Вовчанську Харківської області побудували, проте через постійні російські обстріли зводити їх "було непросто". Все було побудовано, але, можливо, "не так щільно".
Про це заявив очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі в ефірі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз вести будь-які будівельні роботи прямо на кордоні з Росією непросто.
"Фортифікаційні споруди були побудовані. І зараз будуються, зміцнюються. Але ж ситуація була і є вкрай важка. Тому що саме місто дуже близько до кордону. І вести якісь будівельні роботи зараз прямо на кордоні дуже важко. Дякую будівельникам і всім, хто працював. Вкрай важко. Тому що працювати під обстрілами дуже небезпечно", - зазначив Гамбарашвілі.
Відповідаючи на запитання, чи проводились якісь роботи до повномасштабного вторгнення Росії, Гамбарашвілі сказав, що "все було побудовано, але, можливо, не так щільно".
"Вовчанськ після деокупації півтора року перебуває під постійним обстрілом. І мінометів, і артилерії. Тому я ще раз повторюю: від Вовчанська до кордону 4 кілометри. Було вкрай важко будувати фортифікаційні споруди", - додав він.
Раніше командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський заявляв, що росіяни вільно увійшли у "сіру зону" на Харківщині: першої лінії фортифікацій і мін просто не було. На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи.
Атаки військ РФ на Харківщині
10 травня у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.
Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.
Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.
У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Стули вже пельку і не дратуй.
1. *******
2. ******
От і все пояснення.
У цій банді при владі майже немає українців, а ті що є виявились або ватниками, або колаборантами чи відвертими агентами кремля.
Але ж головне, що ...."не бариги", правда? І поржали вони, а не ті, хто їх вибирав.
Тобто коли хлопці будують оборонні лінії під постійними атаками, обстрілами арти, мінометів та РСЗВ і бомбардуваннями авіації - то забавки! А от побудувати лінію оборони, коли періодично обстрілюють - надважке завдання?
Коли кілька місяців поспіль повідомляють про збільшення рашистів на кордоні треба слухати "єдиний марафєт", де кажуть, що загрози вторгнення немає, бо не сформовано великого угрупування, а не посилити будівництво фортифікаційних споруд і мінування територій?
Ну а 390млн на дорогу до Вовчанська важливіше, ніж ці ж гроші на побудову багаторівневої оборони?
Коли армія звільняла Харківщину та інші території та населені пункти, то до цього й досі примазують найвеличніше, а от коли призначені ним же голови військових адміністрацій крадуть на побудові сховищ і оборонних споруд, то винуваті армійці, рашисти, західні партнери, марсіани, але не найвеличніше!
Які ще відмазки вони вигадають? Сценаристи "Кварталу", мабуть, не сплять вже третю добу, вигадуючи хоч щось схоже на правду...
"- щільність побудованих фортифікацій, це маса цих фортифікацій поділена на їх об'єм!" ))
І що тепер ...? А нічого ...
Про Финляндию и не только (Часть https://dl-news.defence-line.org/?p=30145 1 , https://dl-news.defence-line.org/?p=30148 2 , https://dl-news.defence-line.org/?p=30151 3 , https://dl-news.defence-line.org/?p=30171 4 , https://dl-news.defence-line.org/?p=30183 5 )
"...И вот из всего этого напрашивается простой вопрос. Если Финляндия, еще не подвергшаяся агрессии, а кроме того - ставящая себя в третью очередь, после Украины и Балтии, все же предпринимает решительные меры по усилению своей обороноспособности, то что три года кряду делала зелень? Заметим, то, что прямо сейчас полностью и с избытком задокументирована деятельность целого ряда лиц, которые открыто действовали с целью подрыва обороноспособности страны, но никто из них не привлечен к ответственности и даже вопросов им не задано. А ведь они как минимум 2 года уже должны сидеть в тюрьме."
https://dl-news.defence-line.org/?p=30183
А ЩО ВЗАГАЛІ ВІДБУВАЄТЬСЯ?????
Перший скріншот - тендер на прозоро на ремонт дороги на вулиці Олекси Тихого в Костянтинівці. Це можна сказати головна вулиця, яка веде… з Часового Яру. До нього - 19 км.
Другий скріншот - Агентство відновлення рік тому почало будувати дорогу від Вовчанська до Харкова.
Ми що замість фортифікацій будуємо дороги, що рускім танкам було зручніше їхати??? https://t.me/oleksiihoncharenko @oleksiihoncharenko
@VictoryOksana
·
11 год
Слухаю сьогодні різних експертів про наступ на Харківщині та відсутність там фортифікаційних споруд.
Якщо будувати трасу та міст під Вовчанськом(згідно тендерів на Прозорро) було безпечно, то чому зараз запевняють, що фортифікації будувати там було небезпечно?