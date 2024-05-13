Фортифікації навколо Вовчанська на кордоні з РФ побудували, але не так щільно через постійні ворожі обстріли, - голова МВА Гамбарашвілі

Фортифікаційні споруди у Вовчанську Харківської області побудували, проте через постійні російські обстріли зводити їх "було непросто". Все було побудовано, але, можливо, "не так щільно".

Про це заявив очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі в ефірі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз вести будь-які будівельні роботи прямо на кордоні з Росією непросто.

"Фортифікаційні споруди були побудовані. І зараз будуються, зміцнюються. Але ж ситуація була і є вкрай важка. Тому що саме місто дуже близько до кордону. І вести якісь будівельні роботи зараз прямо на кордоні дуже важко. Дякую будівельникам і всім, хто працював. Вкрай важко. Тому що працювати під обстрілами дуже небезпечно", - зазначив Гамбарашвілі.

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Відповідаючи на запитання, чи проводились якісь роботи до повномасштабного вторгнення Росії, Гамбарашвілі сказав, що "все було побудовано, але, можливо, не так щільно".

"Вовчанськ після деокупації півтора року перебуває під постійним обстрілом. І мінометів, і артилерії. Тому я ще раз повторюю: від Вовчанська до кордону 4 кілометри. Було вкрай важко будувати фортифікаційні споруди", - додав він.

Раніше командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський заявляв, що росіяни вільно увійшли у "сіру зону" на Харківщині: першої лінії фортифікацій і мін просто не було. На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи.

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Атаки військ РФ на Харківщині

10 травня у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

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Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.