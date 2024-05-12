ОСУВ "Хортиця": Про окупацію населених пунктів на Харківщині говорити зарано - наші військові третю добу ведуть контрударні дії
На Харківщині Сили оборони діють на підготовлених оборонних рубежах, здійснюється вогньове ураження із завданням зірвати повністю наступ та знищити російських окупантів.
Він не став підтверджувати повідомлення DeepState про те, що росіяни окупували шість населених пунктів на Харківщині. "Про окупацію населених пунктів говорити поки що зарано. Ми підтверджувати не будемо", - сказав Волошин в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Там тривають бойові дії у прикордонних районах і вздовж державного кордону з Росією. Обстановка складна, але Сили оборони роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, а також наносять ворогу ураження", - підкреслив він.
Наразі в Харківській області тривають оборонні операції в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка та прикордонних селищ.
"Наші військові вже майже третю добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію. Противник перекидає резерви та застосовує значні сили піхоти і бронетехніку, а також значну кількість дронів. Ворог, звісно, розвиває свої дії на двох напрямках - це Липці і Вовчанськ, розширюючи фронт. А в напрямку населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту і техніку", - сказав він.
Українська оборона розгорнута та ефективно працює по окупантам, вживаються всі заходи проти спроб російських військових вести наступальні дії та просуватись вглиб території нашої держави.
"Артилерійські підрозділи виконують завдання по знищенню цілей противника. А там, де ворогу вдалося просунутися, розгортаються наші резерви. Наразі російська армія проводить наступальні операції штурмовими групами на північний захід від Липців, а також намагається просуватися в районах, які відокремлені від району на північ від Липців, де російські війська намагалися досягти певних успіхів", - зазначив Волошин.
Сили оборони діють на підготовлених оборонних рубежах, здійснюється вогньове ураження із завданням зірвати повністю наступ та знищити ворога, який вклинюється в оборону.
"Також прийнято рішення про посилення наших бойових підрозділів. Головне завдання - стабілізувати лінію фронту. Адже, як інформує Харківська ОВА, наразі на півночі області збільшилась кількість населених пунктів, на території яких ведуться активні бойові дії. Однак наші воїни намагаються утримати і свої позиції, і істотних успіхів на цих територіях ворог не має. Ситуація доволі важка, однак повністю контрольована Силами оборони", -підкреслив він.
Також речник ОСУВ "Хортиця" уточнив щодо інформації про ситуацію у Вовчанську. "Остання інформація, яка є наразі. Влада Вовчанська спростувала про захід окупантів у місто. Наразі там тривають обстріли і бої. Очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі повідомив, що інформація про присутність окупантів у місті офіційно не підтверджена. Там наразі працюють наші Сили оборони",- акцентував Волошин.
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https://zn.ua/ukr ГОЛОВНА https://zn.ua/ukr/war/ ВІЙНА ВОВЧАНСЬК ОТОЧУЮТЬ, ПОЧАЛИСЬ ВУЛИЧНІ БОЇ - ВІЙСЬКОВИЙ
Доповнено
12 травня, 2024, 15:41
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Такою ситуація була станом на ранок 12 травняhttps://deepstatemap.live/ © DeepStateMAP
Ярославський зазначив, що кордон виявився не замінованим, що дозволило вільне просування ворожих військ.
Командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський у неділю вдень, 12 травня, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dP5P9j7wY8p1TmbRun3qBrDtn3aex9jF8K4PoYQtXjgWy7JCcLi9VSWdvVzHYHFXl&id=100009523613366 заявив , що російська війська почалиhttps://zn.ua/ukr/war/na-pivnochi-kharkivshchini-rosijani-zakhopili-shist-sil-ta-distalisja-pivnichnikh-okolits-mista-vovchansk-u-deepstate-kazhut-shcho-bez-zaluchennja-rezerviv-situatsija-mozhe-stati-vkraj-zhakhlivoju-karta.html оточувати Вовчанськ у Харківській області і в місті по суті уже почались бої.
Військовий заявив, що сьогодні ударній аеророзвідці вдалось зупинити просування російської «Шторм Z», а артилерія добила роту Z разом із їхньою технікою вогневої підтримки, однак ситуація є складною, а ворог стягує резерви.
Ааhttps://zn.ua/ukr/fond Підтримати
https://zn.ua/ukr ГОЛОВНА https://zn.ua/ukr/war/ ВІЙНА ВОВЧАНСЬК ОТОЧУЮТЬ, ПОЧАЛИСЬ ВУЛИЧНІ БОЇ - ВІЙСЬКОВИЙ
Доповнено
12 травня, 2024, 15:41
Поділитися
Такою ситуація була станом на ранок 12 травняhttps://deepstatemap.live/ © DeepStateMAP
Ярославський зазначив, що кордон виявився не замінованим, що дозволило вільне просування ворожих військ.
Командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський у неділю вдень, 12 травня, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dP5P9j7wY8p1TmbRun3qBrDtn3aex9jF8K4PoYQtXjgWy7JCcLi9VSWdvVzHYHFXl&id=100009523613366 заявив , що російська війська почалиhttps://zn.ua/ukr/war/na-pivnochi-kharkivshchini-rosijani-zakhopili-shist-sil-ta-distalisja-pivnichnikh-okolits-mista-vovchansk-u-deepstate-kazhut-shcho-bez-zaluchennja-rezerviv-situatsija-mozhe-stati-vkraj-zhakhlivoju-karta.html оточувати Вовчанськ у Харківській області і в місті по суті уже почались бої.
Військовий заявив, що сьогодні ударній аеророзвідці вдалось зупинити просування російської «Шторм Z», а артилерія добила роту Z разом із їхньою технікою вогневої підтримки, однак ситуація є складною, а ворог стягує резерви.
«Почалися вуличні бої, місто оточують. Кажу це, бо ми можемо загинути, і правду ніхто не почує. А навіщо тоді все?», - написав він у Facebook.
Також Ярославський пише, що першої лінії фортифікацій та мін на кордоні України та Росії у Харківський області просто не було, тому окупанти вільно зайшли у сіру зону по всій лінії кордону, яка такою б не мала бути.
«За два роки на українському кордоні мали стояти бетонні укріплення в мінус три поверхи! А не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це чи шалене злодійство чи навмисний саботаж. Тепер ми знову втрачаємо людей, території та робимо те, що вже робили у вересні 22-го», - вказав він.
Зазначимо, що ще 6 квітня президент України Володимир Зеленський https://www.youtube.com/watch?v=Mkqm0yx5ByY&t=2644s інтерв'ю «Ми - Україна» стверджував, що на найважливіших напрямках Україна на 90% завершила облаштування лінії фортифікаційних споруд для майбутнього захисту від можливого наступу російських військ.
«За пару місяців все буде здано, принаймні такі зобов'язання щодо всіх трьох ліній (оборони - ред.). На деяких гарячих напрямках уже 92-98% виконаних робіт», - сказав тоді президент, додавши, що «чим ближче до гарячих напрямків, там швидше все будується».
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