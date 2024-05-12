ОСУВ "Хортиця": Про окупацію населених пунктів на Харківщині говорити зарано - наші військові третю добу ведуть контрударні дії

На Харківщині Сили оборони діють на підготовлених оборонних рубежах, здійснюється вогньове ураження із завданням зірвати повністю наступ та знищити російських окупантів.

Він не став підтверджувати повідомлення DeepState про те, що росіяни окупували шість населених пунктів на Харківщині. "Про окупацію населених пунктів говорити поки що зарано. Ми підтверджувати не будемо", - сказав Волошин в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Там тривають бойові дії у прикордонних районах і вздовж державного кордону з Росією. Обстановка складна, але Сили оборони роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, а також наносять ворогу ураження", - підкреслив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ знищують Вовчанськ та навколишні села КАБами та РСЗВ: за два дні скинули 22 авіабомби, - ОСУВ "Хортиця"

Наразі в Харківській області тривають оборонні операції в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка та прикордонних селищ.

"Наші військові вже майже третю добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію. Противник перекидає резерви та застосовує значні сили піхоти і бронетехніку, а також значну кількість дронів. Ворог, звісно, розвиває свої дії на двох напрямках - це Липці і Вовчанськ, розширюючи фронт. А в напрямку населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту і техніку", - сказав він.

Українська оборона розгорнута та ефективно працює по окупантам, вживаються всі заходи проти спроб російських військових вести наступальні дії та просуватись вглиб території нашої держави.

"Артилерійські підрозділи виконують завдання по знищенню цілей противника. А там, де ворогу вдалося просунутися, розгортаються наші резерви. Наразі російська армія проводить наступальні операції штурмовими групами на північний захід від Липців, а також намагається просуватися в районах, які відокремлені від району на північ від Липців, де російські війська намагалися досягти певних успіхів", - зазначив Волошин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вся інформація про нібито "виїзд" органів влади Харківщини - абсолютні фейки, - Синєгубов

Сили оборони діють на підготовлених оборонних рубежах, здійснюється вогньове ураження із завданням зірвати повністю наступ та знищити ворога, який вклинюється в оборону.

"Також прийнято рішення про посилення наших бойових підрозділів. Головне завдання - стабілізувати лінію фронту. Адже, як інформує Харківська ОВА, наразі на півночі області збільшилась кількість населених пунктів, на території яких ведуться активні бойові дії. Однак наші воїни намагаються утримати і свої позиції, і істотних успіхів на цих територіях ворог не має. Ситуація доволі важка, однак повністю контрольована Силами оборони", -підкреслив він.

Також речник ОСУВ "Хортиця" уточнив щодо інформації про ситуацію у Вовчанську. "Остання інформація, яка є наразі. Влада Вовчанська спростувала про захід окупантів у місто. Наразі там тривають обстріли і бої. Очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі повідомив, що інформація про присутність окупантів у місті офіційно не підтверджена. Там наразі працюють наші Сили оборони",- акцентував Волошин.