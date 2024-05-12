Війська РФ знищують Вовчанськ та навколишні села КАБами та РСЗВ: за два дні скинули 22 авіабомби, - ОСУВ "Хортиця"
Російські загарбники значно посилили обстріли Вовчанської громади.
Про ситуацію у Вовчанську на навколишніх населених пунктах розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Протягом вчора і за сьогодні ворог скинув на місто і на навколишні населені пункти 22 керованих авіаційних бомби", - зазначив він.
Волошин додав, що також ворог атакує населені пункти із реактивних систем залпового вогню, з артилерії і безпілотників.
"Ну і також ворог намагається поширити паніку серед населення – розповсюджує фейки і недостовірну інформацію. Потрібно довіряти інформації лише з перевірених джерел", - зазначив речник ОСУВ "Хортиця".
Топ коментарі
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Перестать существовать (тогда место перейдёт к право приемнику, как перешло от СССР). Механизма исключения кого то из СБ ООН, нету в принципе. На смену устава при голосовании в СБ прилетит вето от РФ и Китая.
Ещё можно поступить как с G8. Семи несогласным с РФ членам, добровольно выйти из организации, и организовать новую - G7. Но получится примерно то же что и c G7. Организация типа самых экономически развитых стран мира. Из которых по ППС ВВП только 2 входят в первые 5 в мире (второе и четвёртое места). А в 10, 5 из 7. В новую ООН войдут далеко не все страны. Всемирной организации не выйдет.
що кацапнячі успіхи на на Харківщині умовні - може і це умовно?
не розумію, нашо брехати і видумувати щось?
зелений пройоб за зеленим пройобом...
і перевибрати ******* і крадія неможливо до кінця війни
і перемогти з ним.
а кацапня використовує цю сітуацію, а кацапня пре...
Так что не удивлятесь, если скоро свино-сабаки будут под Харьковом.
от це вже ***** на форева...