УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10656 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 695 13

Війська РФ знищують Вовчанськ та навколишні села КАБами та РСЗВ: за два дні скинули 22 авіабомби, - ОСУВ "Хортиця"

Вовчанськ

Російські загарбники значно посилили обстріли Вовчанської громади.

Про ситуацію у Вовчанську на навколишніх населених пунктах розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Протягом вчора і за сьогодні ворог скинув на місто і на навколишні населені пункти 22 керованих авіаційних бомби", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Синєгубов розповів про евакуацію на Харківщині: За сьогодні з Вовчанського напрямку вивезли 1600 людей. ВIДЕО

Волошин додав, що також ворог атакує населені пункти із реактивних систем залпового вогню, з артилерії і безпілотників.

"Ну і також ворог намагається поширити паніку серед населення – розповсюджує фейки і недостовірну інформацію. Потрібно довіряти інформації лише з перевірених джерел", - зазначив речник ОСУВ "Хортиця".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вся інформація про нібито "виїзд" органів влади Харківщини - абсолютні фейки, - Синєгубов

Автор: 

Вовчанськ (414) Волошин Назар (101)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
на шпагаті Україна!
і перевибрати ******* і крадія неможливо до кінця війни
і перемогти з ним.
а кацапня використовує цю сітуацію, а кацапня пре...
показати весь коментар
12.05.2024 23:03
+3
не так багато часу назад була новина,
що кацапнячі успіхи на на Харківщині умовні - може і це умовно?
не розумію, нашо брехати і видумувати щось?
зелений пройоб за зеленим пройобом...
показати весь коментар
12.05.2024 22:56
+1
А что там Гутьерреш? Возмутился? Высказался о недопустимости ударов по гражданской инфраструктуре?
показати весь коментар
12.05.2024 22:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что там Гутьерреш? Возмутился? Высказался о недопустимости ударов по гражданской инфраструктуре?
показати весь коментар
12.05.2024 22:44 Відповісти
Цікаво , а ЩО повинна зробити РФія , аби її нарешті викинули з радбезу ООН ...?
показати весь коментар
12.05.2024 22:48 Відповісти
Утилізувати 6000 ядерних боєголовок
показати весь коментар
12.05.2024 22:52 Відповісти
чтобы ее наконец выбросили из Совбеза ООН

Перестать существовать (тогда место перейдёт к право приемнику, как перешло от СССР). Механизма исключения кого то из СБ ООН, нету в принципе. На смену устава при голосовании в СБ прилетит вето от РФ и Китая.

Ещё можно поступить как с G8. Семи несогласным с РФ членам, добровольно выйти из организации, и организовать новую - G7. Но получится примерно то же что и c G7. Организация типа самых экономически развитых стран мира. Из которых по ППС ВВП только 2 входят в первые 5 в мире (второе и четвёртое места). А в 10, 5 из 7. В новую ООН войдут далеко не все страны. Всемирной организации не выйдет.
показати весь коментар
13.05.2024 01:19 Відповісти
Ви що, Гутьеррес вибрали у 2019?
показати весь коментар
13.05.2024 00:06 Відповісти
не так багато часу назад була новина,
що кацапнячі успіхи на на Харківщині умовні - може і це умовно?
не розумію, нашо брехати і видумувати щось?
зелений пройоб за зеленим пройобом...
показати весь коментар
12.05.2024 22:56 Відповісти
гарантовано можна стверджувати - якщо кидають бомби значить не захопили.
показати весь коментар
12.05.2024 23:09 Відповісти
теж правда але втіха мала
показати весь коментар
12.05.2024 23:11 Відповісти
2019 - папріколу
показати весь коментар
12.05.2024 22:59 Відповісти
на шпагаті Україна!
і перевибрати ******* і крадія неможливо до кінця війни
і перемогти з ним.
а кацапня використовує цю сітуацію, а кацапня пре...
показати весь коментар
12.05.2024 23:03 Відповісти
ipso
показати весь коментар
13.05.2024 07:24 Відповісти
Виноват Зеленский котрый по совету Ермака поставил *********** агента сыркина во главе ЗСУ.
Так что не удивлятесь, если скоро свино-сабаки будут под Харьковом.
показати весь коментар
13.05.2024 00:35 Відповісти
це ще не зелена зуйня - не перевибори тобіка на форева?
от це вже ***** на форева...
показати весь коментар
13.05.2024 05:19 Відповісти
 
 