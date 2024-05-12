Війська РФ знищують Вовчанськ та навколишні села КАБами та РСЗВ: за два дні скинули 22 авіабомби, - ОСУВ "Хортиця"

Російські загарбники значно посилили обстріли Вовчанської громади.

Про ситуацію у Вовчанську на навколишніх населених пунктах розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Протягом вчора і за сьогодні ворог скинув на місто і на навколишні населені пункти 22 керованих авіаційних бомби", - зазначив він.

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Волошин додав, що також ворог атакує населені пункти із реактивних систем залпового вогню, з артилерії і безпілотників.

"Ну і також ворог намагається поширити паніку серед населення – розповсюджує фейки і недостовірну інформацію. Потрібно довіряти інформації лише з перевірених джерел", - зазначив речник ОСУВ "Хортиця".

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