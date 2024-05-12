Войска РФ уничтожают Волчанск и окрестные села КАБами и РСЗО: за два дня сбросили 22 авиабомбы, - ОСГВ "Хортиця"
Российские захватчики значительно усилили обстрелы Волчанской громады.
О ситуации в Волчанске и окружающих населенных пунктах рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"За вчера и сегодня враг сбросил на город и на окружающие населенные пункты 22 управляемые авиационные бомбы", - отметил он.
Волошин добавил, что также враг атакует населенные пункты из реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотников.
"Ну и также враг пытается распространить панику среди населения - распространяет фейки и недостоверную информацию. Нужно доверять информации только из проверенных источников", - отметил представитель ОСГВ "Хортиця".
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Перестать существовать (тогда место перейдёт к право приемнику, как перешло от СССР). Механизма исключения кого то из СБ ООН, нету в принципе. На смену устава при голосовании в СБ прилетит вето от РФ и Китая.
Ещё можно поступить как с G8. Семи несогласным с РФ членам, добровольно выйти из организации, и организовать новую - G7. Но получится примерно то же что и c G7. Организация типа самых экономически развитых стран мира. Из которых по ППС ВВП только 2 входят в первые 5 в мире (второе и четвёртое места). А в 10, 5 из 7. В новую ООН войдут далеко не все страны. Всемирной организации не выйдет.
що кацапнячі успіхи на на Харківщині умовні - може і це умовно?
не розумію, нашо брехати і видумувати щось?
зелений пройоб за зеленим пройобом...
і перевибрати ******* і крадія неможливо до кінця війни
і перемогти з ним.
а кацапня використовує цю сітуацію, а кацапня пре...
Так что не удивлятесь, если скоро свино-сабаки будут под Харьковом.
от це вже ***** на форева...