Войска РФ уничтожают Волчанск и окрестные села КАБами и РСЗО: за два дня сбросили 22 авиабомбы, - ОСГВ "Хортиця"

Российские захватчики значительно усилили обстрелы Волчанской громады.

О ситуации в Волчанске и окружающих населенных пунктах рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"За вчера и сегодня враг сбросил на город и на окружающие населенные пункты 22 управляемые авиационные бомбы", - отметил он.

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Волошин добавил, что также враг атакует населенные пункты из реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотников.

"Ну и также враг пытается распространить панику среди населения - распространяет фейки и недостоверную информацию. Нужно доверять информации только из проверенных источников", - отметил представитель ОСГВ "Хортиця".

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