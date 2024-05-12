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Новости Война
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Войска РФ уничтожают Волчанск и окрестные села КАБами и РСЗО: за два дня сбросили 22 авиабомбы, - ОСГВ "Хортиця"

Вовчанськ

Российские захватчики значительно усилили обстрелы Волчанской громады.

О ситуации в Волчанске и окружающих населенных пунктах рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"За вчера и сегодня враг сбросил на город и на окружающие населенные пункты 22 управляемые авиационные бомбы", - отметил он.

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Волошин добавил, что также враг атакует населенные пункты из реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотников.

"Ну и также враг пытается распространить панику среди населения - распространяет фейки и недостоверную информацию. Нужно доверять информации только из проверенных источников", - отметил представитель ОСГВ "Хортиця".

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Автор: 

Волчанск (386) Волошин Назар (99)


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Топ комментарии
+5
на шпагаті Україна!
і перевибрати ******* і крадія неможливо до кінця війни
і перемогти з ним.
а кацапня використовує цю сітуацію, а кацапня пре...
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12.05.2024 23:03
+3
не так багато часу назад була новина,
що кацапнячі успіхи на на Харківщині умовні - може і це умовно?
не розумію, нашо брехати і видумувати щось?
зелений пройоб за зеленим пройобом...
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12.05.2024 22:56
+1
А что там Гутьерреш? Возмутился? Высказался о недопустимости ударов по гражданской инфраструктуре?
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12.05.2024 22:44
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А что там Гутьерреш? Возмутился? Высказался о недопустимости ударов по гражданской инфраструктуре?
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12.05.2024 22:44 Ответить
Цікаво , а ЩО повинна зробити РФія , аби її нарешті викинули з радбезу ООН ...?
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12.05.2024 22:48 Ответить
Утилізувати 6000 ядерних боєголовок
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12.05.2024 22:52 Ответить
чтобы ее наконец выбросили из Совбеза ООН

Перестать существовать (тогда место перейдёт к право приемнику, как перешло от СССР). Механизма исключения кого то из СБ ООН, нету в принципе. На смену устава при голосовании в СБ прилетит вето от РФ и Китая.

Ещё можно поступить как с G8. Семи несогласным с РФ членам, добровольно выйти из организации, и организовать новую - G7. Но получится примерно то же что и c G7. Организация типа самых экономически развитых стран мира. Из которых по ППС ВВП только 2 входят в первые 5 в мире (второе и четвёртое места). А в 10, 5 из 7. В новую ООН войдут далеко не все страны. Всемирной организации не выйдет.
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13.05.2024 01:19 Ответить
Ви що, Гутьеррес вибрали у 2019?
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13.05.2024 00:06 Ответить
не так багато часу назад була новина,
що кацапнячі успіхи на на Харківщині умовні - може і це умовно?
не розумію, нашо брехати і видумувати щось?
зелений пройоб за зеленим пройобом...
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12.05.2024 22:56 Ответить
гарантовано можна стверджувати - якщо кидають бомби значить не захопили.
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12.05.2024 23:09 Ответить
теж правда але втіха мала
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12.05.2024 23:11 Ответить
2019 - папріколу
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12.05.2024 22:59 Ответить
на шпагаті Україна!
і перевибрати ******* і крадія неможливо до кінця війни
і перемогти з ним.
а кацапня використовує цю сітуацію, а кацапня пре...
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12.05.2024 23:03 Ответить
ipso
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13.05.2024 07:24 Ответить
Виноват Зеленский котрый по совету Ермака поставил *********** агента сыркина во главе ЗСУ.
Так что не удивлятесь, если скоро свино-сабаки будут под Харьковом.
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13.05.2024 00:35 Ответить
це ще не зелена зуйня - не перевибори тобіка на форева?
от це вже ***** на форева...
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13.05.2024 05:19 Ответить
 
 