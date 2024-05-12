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Новости Война
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ОСГВ "Хортиця": Об оккупации населенных пунктов на Харьковщине говорить рано - наши военные третьи сутки ведут контрударные действия

Обстріл

На Харьковщине Силы обороны действуют на подготовленных оборонительных рубежах, осуществляется огневое поражение с задачей полностью сорвать наступление и уничтожить российских оккупантов.

Он не стал подтверждать сообщения DeepState о том, что россияне оккупировали шесть населенных пунктов на Харьковщине. "Об оккупации населенных пунктов говорить пока рано. Мы подтверждать не будем", - сказал Волошин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Там продолжаются боевые действия в приграничных районах и вдоль государственной границы с Россией. Обстановка сложная, но Силы обороны делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, а также наносят врагу поражения", - подчеркнул он.

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Сейчас в Харьковской области продолжаются оборонительные операции в районе сел Стрилечая, Червоное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка и приграничных поселков.

"Наши военные уже почти третьи сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию. Противник перебрасывает резервы и применяет значительные силы пехоты и бронетехнику, а также значительное количество дронов. Враг развивает свои действия на двух направлениях - это Липцы и Волчанск, расширяя фронт. А в направлении населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные мероприятия. Враг применяет пехоту и технику", - сказал он.

Украинская оборона развернута и эффективно работает по оккупантам, принимаются все меры против попыток российских военных вести наступательные действия и продвигаться вглубь территории нашего государства.

"Артиллерийские подразделения выполняют задачи по уничтожению целей противника. А там, где врагу удалось продвинуться, разворачиваются наши резервы. Сейчас российская армия проводит наступательные операции штурмовыми группами на северо-запад от Липцов, а также пытается продвигаться в районах, отделенных от района к северу от Липцов, где российские войска пытались достичь определенных успехов", - отметил Волошин.

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Силы обороны действуют на подготовленных оборонительных рубежах, осуществляется огневое поражение с задачей сорвать полностью наступление и уничтожить врага, который вклинивается в оборону.

"Также принято решение об усилении наших боевых подразделений. Главная задача - стабилизировать линию фронта. Поскольку, как информирует Харьковская ОВА, сейчас на севере области увеличилось количество населенных пунктов, на территории которых ведутся активные боевые действия. Но наши воины пытаются удержать и свои позиции, и существенных успехов на этих территориях враг не имеет. Ситуация довольно тяжелая, но полностью контролируемая Силами обороны", - подчеркнул он.

Также представитель ОСГВ "Хортиця" уточнил относительно информации о ситуации в Волчанске. "Последняя информация, которая есть на сейчас: власти Волчанска опровергли информацию о заходе оккупантов в город. Сейчас там продолжаются обстрелы и бои. Глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил, что информация о присутствии оккупантов в городе официально не подтверждена. Там сейчас работают наши Силы обороны",- акцентировал Волошин.

Автор: 

Волчанск (386) Волошин Назар (99)


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Топ комментарии
+13
Зарано говорити за деокупацію . А окупація вже відбулась . Явна брехня прямо в очі стала державною політикою . Вже чули , що не допущено втрати територій та позицій .
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12.05.2024 23:31
+12
Нашим захисникам: любов, благословіння. та молитва про захист і допомогу у боротьбі з загарбником кацапським.
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12.05.2024 23:34
+8
Що зараз потрібно так це спокійно реагувати і дослуховуватися до наших військових.Бо дези і всякої погані повилазило.
ЗСУ роблять свою свою справу і луплять орків.
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12.05.2024 23:34
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Зарано говорити за деокупацію . А окупація вже відбулась . Явна брехня прямо в очі стала державною політикою . Вже чули , що не допущено втрати територій та позицій .
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12.05.2024 23:31 Ответить
А скільки різних журнашлюх випустив подолякоскот звинувачуючи українців в прорахунках дєрьмачєла чмовіка
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13.05.2024 08:40 Ответить
Нашим захисникам: любов, благословіння. та молитва про захист і допомогу у боротьбі з загарбником кацапським.
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12.05.2024 23:34 Ответить
Що зараз потрібно так це спокійно реагувати і дослуховуватися до наших військових.Бо дези і всякої погані повилазило.
ЗСУ роблять свою свою справу і луплять орків.
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12.05.2024 23:34 Ответить
Коли будете слухати військових, то попросіть дітей вийти з кімнати.
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12.05.2024 23:40 Ответить
І вірити марафону, є фото окупантів, їхньої техніки,в наших нас.пунктах, а нам діпстейт не вір , якомумь волошину вір
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13.05.2024 00:05 Ответить
подолякоскотів і дєрьмаків повилазило, а на лайномарафоні все завжди добре...
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13.05.2024 08:41 Ответить
Їхав нині до Польщі, то назустріч сотні тягачів з бронетехнікою та контейнерами (у яких, мабуть, снаряди). Пиньо не даремно став тасувати алєнєводів. За 2-3 дні це все впаде на кацапів.
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12.05.2024 23:42 Ответить
З нашими росторопними генералами(саботаж), аби за місяць допомога на фронт попала
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13.05.2024 00:08 Ответить
Якась суцільна брехня... Хто може навести хоч якийсь лад в цій країні?
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12.05.2024 23:47 Ответить
"Всьо харашо, прєкрасная маркіза"©
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12.05.2024 23:56 Ответить
https://zn.ua/

Ааhttps://zn.ua/ukr/fond Підтримати

https://zn.ua/ukr ГОЛОВНА https://zn.ua/ukr/war/ ВІЙНА ВОВЧАНСЬК ОТОЧУЮТЬ, ПОЧАЛИСЬ ВУЛИЧНІ БОЇ - ВІЙСЬКОВИЙ

Доповнено

12 травня, 2024, 15:41

Поділитися

Такою ситуація була станом на ранок 12 травняhttps://deepstatemap.live/ © DeepStateMAP
Ярославський зазначив, що кордон виявився не замінованим, що дозволило вільне просування ворожих військ.

Командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський у неділю вдень, 12 травня, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dP5P9j7wY8p1TmbRun3qBrDtn3aex9jF8K4PoYQtXjgWy7JCcLi9VSWdvVzHYHFXl&id=100009523613366 заявив , що російська війська почалиhttps://zn.ua/ukr/war/na-pivnochi-kharkivshchini-rosijani-zakhopili-shist-sil-ta-distalisja-pivnichnikh-okolits-mista-vovchansk-u-deepstate-kazhut-shcho-bez-zaluchennja-rezerviv-situatsija-mozhe-stati-vkraj-zhakhlivoju-karta.html оточувати Вовчанськ у Харківській області і в місті по суті уже почались бої.

Військовий заявив, що сьогодні ударній аеророзвідці вдалось зупинити просування російської «Шторм Z», а артилерія добила роту Z разом із їхньою технікою вогневої підтримки, однак ситуація є складною, а ворог стягує резерви.
показать весь комментарий
13.05.2024 00:07 Ответить
https://zn.ua/

Ааhttps://zn.ua/ukr/fond Підтримати

https://zn.ua/ukr ГОЛОВНА https://zn.ua/ukr/war/ ВІЙНА ВОВЧАНСЬК ОТОЧУЮТЬ, ПОЧАЛИСЬ ВУЛИЧНІ БОЇ - ВІЙСЬКОВИЙ

Доповнено

12 травня, 2024, 15:41

Поділитися

Такою ситуація була станом на ранок 12 травняhttps://deepstatemap.live/ © DeepStateMAP
Ярославський зазначив, що кордон виявився не замінованим, що дозволило вільне просування ворожих військ.

Командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський у неділю вдень, 12 травня, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dP5P9j7wY8p1TmbRun3qBrDtn3aex9jF8K4PoYQtXjgWy7JCcLi9VSWdvVzHYHFXl&id=100009523613366 заявив , що російська війська почалиhttps://zn.ua/ukr/war/na-pivnochi-kharkivshchini-rosijani-zakhopili-shist-sil-ta-distalisja-pivnichnikh-okolits-mista-vovchansk-u-deepstate-kazhut-shcho-bez-zaluchennja-rezerviv-situatsija-mozhe-stati-vkraj-zhakhlivoju-karta.html оточувати Вовчанськ у Харківській області і в місті по суті уже почались бої.

Військовий заявив, що сьогодні ударній аеророзвідці вдалось зупинити просування російської «Шторм Z», а артилерія добила роту Z разом із їхньою технікою вогневої підтримки, однак ситуація є складною, а ворог стягує резерви.

«Почалися вуличні бої, місто оточують. Кажу це, бо ми можемо загинути, і правду ніхто не почує. А навіщо тоді все?», - написав він у Facebook.

Також Ярославський пише, що першої лінії фортифікацій та мін на кордоні України та Росії у Харківський області просто не було, тому окупанти вільно зайшли у сіру зону по всій лінії кордону, яка такою б не мала бути.

«За два роки на українському кордоні мали стояти бетонні укріплення в мінус три поверхи! А не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це чи шалене злодійство чи навмисний саботаж. Тепер ми знову втрачаємо людей, території та робимо те, що вже робили у вересні 22-го», - вказав він.

Зазначимо, що ще 6 квітня президент України Володимир Зеленський https://www.youtube.com/watch?v=Mkqm0yx5ByY&t=2644s інтерв'ю «Ми - Україна» стверджував, що на найважливіших напрямках Україна на 90% завершила облаштування лінії фортифікаційних споруд для майбутнього захисту від можливого наступу російських військ.

«За пару місяців все буде здано, принаймні такі зобов'язання щодо всіх трьох ліній (оборони - ред.). На деяких гарячих напрямках уже 92-98% виконаних робіт», - сказав тоді президент, додавши, що «чим ближче до гарячих напрямків, там швидше все будується».

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13.05.2024 00:10 Ответить
Ви що досі не зрозуміли що коїться в цій країні !!! Зе шобло заробляє гроші на війні , смертях і крові Українців !!! Зе і його оточення розповідало що три лінії оборони побудовано на кордоні і муха не пролетить а виявилось немає нічого все розікрали !!! Скільки загине через них захисників і цивільних і скільки загинуло до цього !!! Нам рік розповідали війни не буде , ху@ло миру хоче в очах це земля бачив , крали на дорогах !!! Оце те що зняв Залежного і призначення Сирського !!!
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13.05.2024 00:23 Ответить
насєлєніє і це схаває, стадо баранів ведуть на убой
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13.05.2024 08:42 Ответить
Як чую підготовлені рубежі, ригати хочеться
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13.05.2024 00:07 Ответить
Ви забули про "потужні рубежі"...
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13.05.2024 00:12 Ответить
зелені ****** підари, а за тиждень ви прогундосите, що про окупацію казати запізно, чи як?!
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13.05.2024 01:30 Ответить
"Окупанти в місто не зайшли але там тривають бої". З ким? Країна патологічних брехунів.
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13.05.2024 08:43 Ответить
Поверніть Залужного і його команду уйобки
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13.05.2024 08:43 Ответить
Він пішов на підвищення та ще й списався зі особового складу ЗСУ, йому не до війни на разі.
Є сотні набагато кращих полководців, командирів ніж ті Ze-залежні та Za-сирені, тільки їх суворо під страхом тюрми забороняють піарити щоб не втратити свою нав'язану антиукраїнську владу
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13.05.2024 14:01 Ответить
 
 