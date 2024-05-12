ОСГВ "Хортиця": Об оккупации населенных пунктов на Харьковщине говорить рано - наши военные третьи сутки ведут контрударные действия
На Харьковщине Силы обороны действуют на подготовленных оборонительных рубежах, осуществляется огневое поражение с задачей полностью сорвать наступление и уничтожить российских оккупантов.
Он не стал подтверждать сообщения DeepState о том, что россияне оккупировали шесть населенных пунктов на Харьковщине. "Об оккупации населенных пунктов говорить пока рано. Мы подтверждать не будем", - сказал Волошин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Там продолжаются боевые действия в приграничных районах и вдоль государственной границы с Россией. Обстановка сложная, но Силы обороны делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, а также наносят врагу поражения", - подчеркнул он.
Сейчас в Харьковской области продолжаются оборонительные операции в районе сел Стрилечая, Червоное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка и приграничных поселков.
"Наши военные уже почти третьи сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию. Противник перебрасывает резервы и применяет значительные силы пехоты и бронетехнику, а также значительное количество дронов. Враг развивает свои действия на двух направлениях - это Липцы и Волчанск, расширяя фронт. А в направлении населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные мероприятия. Враг применяет пехоту и технику", - сказал он.
Украинская оборона развернута и эффективно работает по оккупантам, принимаются все меры против попыток российских военных вести наступательные действия и продвигаться вглубь территории нашего государства.
"Артиллерийские подразделения выполняют задачи по уничтожению целей противника. А там, где врагу удалось продвинуться, разворачиваются наши резервы. Сейчас российская армия проводит наступательные операции штурмовыми группами на северо-запад от Липцов, а также пытается продвигаться в районах, отделенных от района к северу от Липцов, где российские войска пытались достичь определенных успехов", - отметил Волошин.
Силы обороны действуют на подготовленных оборонительных рубежах, осуществляется огневое поражение с задачей сорвать полностью наступление и уничтожить врага, который вклинивается в оборону.
"Также принято решение об усилении наших боевых подразделений. Главная задача - стабилизировать линию фронта. Поскольку, как информирует Харьковская ОВА, сейчас на севере области увеличилось количество населенных пунктов, на территории которых ведутся активные боевые действия. Но наши воины пытаются удержать и свои позиции, и существенных успехов на этих территориях враг не имеет. Ситуация довольно тяжелая, но полностью контролируемая Силами обороны", - подчеркнул он.
Также представитель ОСГВ "Хортиця" уточнил относительно информации о ситуации в Волчанске. "Последняя информация, которая есть на сейчас: власти Волчанска опровергли информацию о заходе оккупантов в город. Сейчас там продолжаются обстрелы и бои. Глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил, что информация о присутствии оккупантов в городе официально не подтверждена. Там сейчас работают наши Силы обороны",- акцентировал Волошин.
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https://zn.ua/ukr ГОЛОВНА https://zn.ua/ukr/war/ ВІЙНА ВОВЧАНСЬК ОТОЧУЮТЬ, ПОЧАЛИСЬ ВУЛИЧНІ БОЇ - ВІЙСЬКОВИЙ
Доповнено
12 травня, 2024, 15:41
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Такою ситуація була станом на ранок 12 травняhttps://deepstatemap.live/ © DeepStateMAP
Ярославський зазначив, що кордон виявився не замінованим, що дозволило вільне просування ворожих військ.
Командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський у неділю вдень, 12 травня, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dP5P9j7wY8p1TmbRun3qBrDtn3aex9jF8K4PoYQtXjgWy7JCcLi9VSWdvVzHYHFXl&id=100009523613366 заявив , що російська війська почалиhttps://zn.ua/ukr/war/na-pivnochi-kharkivshchini-rosijani-zakhopili-shist-sil-ta-distalisja-pivnichnikh-okolits-mista-vovchansk-u-deepstate-kazhut-shcho-bez-zaluchennja-rezerviv-situatsija-mozhe-stati-vkraj-zhakhlivoju-karta.html оточувати Вовчанськ у Харківській області і в місті по суті уже почались бої.
Військовий заявив, що сьогодні ударній аеророзвідці вдалось зупинити просування російської «Шторм Z», а артилерія добила роту Z разом із їхньою технікою вогневої підтримки, однак ситуація є складною, а ворог стягує резерви.
Ааhttps://zn.ua/ukr/fond Підтримати
https://zn.ua/ukr ГОЛОВНА https://zn.ua/ukr/war/ ВІЙНА ВОВЧАНСЬК ОТОЧУЮТЬ, ПОЧАЛИСЬ ВУЛИЧНІ БОЇ - ВІЙСЬКОВИЙ
Доповнено
12 травня, 2024, 15:41
Поділитися
Такою ситуація була станом на ранок 12 травняhttps://deepstatemap.live/ © DeepStateMAP
Ярославський зазначив, що кордон виявився не замінованим, що дозволило вільне просування ворожих військ.
Командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський у неділю вдень, 12 травня, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dP5P9j7wY8p1TmbRun3qBrDtn3aex9jF8K4PoYQtXjgWy7JCcLi9VSWdvVzHYHFXl&id=100009523613366 заявив , що російська війська почалиhttps://zn.ua/ukr/war/na-pivnochi-kharkivshchini-rosijani-zakhopili-shist-sil-ta-distalisja-pivnichnikh-okolits-mista-vovchansk-u-deepstate-kazhut-shcho-bez-zaluchennja-rezerviv-situatsija-mozhe-stati-vkraj-zhakhlivoju-karta.html оточувати Вовчанськ у Харківській області і в місті по суті уже почались бої.
Військовий заявив, що сьогодні ударній аеророзвідці вдалось зупинити просування російської «Шторм Z», а артилерія добила роту Z разом із їхньою технікою вогневої підтримки, однак ситуація є складною, а ворог стягує резерви.
«Почалися вуличні бої, місто оточують. Кажу це, бо ми можемо загинути, і правду ніхто не почує. А навіщо тоді все?», - написав він у Facebook.
Також Ярославський пише, що першої лінії фортифікацій та мін на кордоні України та Росії у Харківський області просто не було, тому окупанти вільно зайшли у сіру зону по всій лінії кордону, яка такою б не мала бути.
«За два роки на українському кордоні мали стояти бетонні укріплення в мінус три поверхи! А не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це чи шалене злодійство чи навмисний саботаж. Тепер ми знову втрачаємо людей, території та робимо те, що вже робили у вересні 22-го», - вказав він.
Зазначимо, що ще 6 квітня президент України Володимир Зеленський https://www.youtube.com/watch?v=Mkqm0yx5ByY&t=2644s інтерв'ю «Ми - Україна» стверджував, що на найважливіших напрямках Україна на 90% завершила облаштування лінії фортифікаційних споруд для майбутнього захисту від можливого наступу російських військ.
«За пару місяців все буде здано, принаймні такі зобов'язання щодо всіх трьох ліній (оборони - ред.). На деяких гарячих напрямках уже 92-98% виконаних робіт», - сказав тоді президент, додавши, що «чим ближче до гарячих напрямків, там швидше все будується».
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