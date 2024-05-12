ОСГВ "Хортиця": Об оккупации населенных пунктов на Харьковщине говорить рано - наши военные третьи сутки ведут контрударные действия

На Харьковщине Силы обороны действуют на подготовленных оборонительных рубежах, осуществляется огневое поражение с задачей полностью сорвать наступление и уничтожить российских оккупантов.

Он не стал подтверждать сообщения DeepState о том, что россияне оккупировали шесть населенных пунктов на Харьковщине. "Об оккупации населенных пунктов говорить пока рано. Мы подтверждать не будем", - сказал Волошин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Там продолжаются боевые действия в приграничных районах и вдоль государственной границы с Россией. Обстановка сложная, но Силы обороны делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, а также наносят врагу поражения", - подчеркнул он.

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Сейчас в Харьковской области продолжаются оборонительные операции в районе сел Стрилечая, Червоное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка и приграничных поселков.

"Наши военные уже почти третьи сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию. Противник перебрасывает резервы и применяет значительные силы пехоты и бронетехнику, а также значительное количество дронов. Враг развивает свои действия на двух направлениях - это Липцы и Волчанск, расширяя фронт. А в направлении населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные мероприятия. Враг применяет пехоту и технику", - сказал он.

Украинская оборона развернута и эффективно работает по оккупантам, принимаются все меры против попыток российских военных вести наступательные действия и продвигаться вглубь территории нашего государства.

"Артиллерийские подразделения выполняют задачи по уничтожению целей противника. А там, где врагу удалось продвинуться, разворачиваются наши резервы. Сейчас российская армия проводит наступательные операции штурмовыми группами на северо-запад от Липцов, а также пытается продвигаться в районах, отделенных от района к северу от Липцов, где российские войска пытались достичь определенных успехов", - отметил Волошин.

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Силы обороны действуют на подготовленных оборонительных рубежах, осуществляется огневое поражение с задачей сорвать полностью наступление и уничтожить врага, который вклинивается в оборону.

"Также принято решение об усилении наших боевых подразделений. Главная задача - стабилизировать линию фронта. Поскольку, как информирует Харьковская ОВА, сейчас на севере области увеличилось количество населенных пунктов, на территории которых ведутся активные боевые действия. Но наши воины пытаются удержать и свои позиции, и существенных успехов на этих территориях враг не имеет. Ситуация довольно тяжелая, но полностью контролируемая Силами обороны", - подчеркнул он.

Также представитель ОСГВ "Хортиця" уточнил относительно информации о ситуации в Волчанске. "Последняя информация, которая есть на сейчас: власти Волчанска опровергли информацию о заходе оккупантов в город. Сейчас там продолжаются обстрелы и бои. Глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил, что информация о присутствии оккупантов в городе официально не подтверждена. Там сейчас работают наши Силы обороны",- акцентировал Волошин.