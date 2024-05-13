Росіяни задіяли до 5 батальйонів для наступу на Вовчанськ. Ведуться бої за місто, - Генштаб

Війська РФ задіяли до 5 батальйонів для наступу на прикордонне місто Вовчанськ Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в офіційному фейсбуці Генерального штабу ЗСУ.

У Генштабі зазначають, що на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.

"Ведуться бойові дії на напрямках Пильна - Лук’янці, Пильна - Глибоке, Пильна - Олійникове, Муром - Бугруватка. Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча - Глибоке, Олійникове - Глибоке, Оліникове - Лук’янці, Муром - Стариця, Плетенівка - Тихе", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 - ще тривають.

"Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів. На даний час ворог має тактичний успіх", - інформують в Генштабі.

Та додають, що заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону сплановано.

В повідомленні йдеться, що захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки і завдання точкових ударів для завдання максимальних втрат. Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам, одним із головних пріоритетів є збереження життя наших воїнів.

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Атаки військ РФ на Харківщині

Напередодні у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.