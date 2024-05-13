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Новини Війна
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Росіяни задіяли до 5 батальйонів для наступу на Вовчанськ. Ведуться бої за місто, - Генштаб

Генштаб про бойову обстановку поблизу Вовчанська: ведуться бої за місто

Війська РФ задіяли до 5 батальйонів для наступу на прикордонне місто Вовчанськ Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в офіційному фейсбуці Генерального штабу ЗСУ.

У Генштабі зазначають, що на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.

"Ведуться бойові дії на напрямках Пильна - Лук’янці, Пильна - Глибоке, Пильна - Олійникове, Муром - Бугруватка. Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча - Глибоке, Олійникове - Глибоке, Оліникове - Лук’янці, Муром - Стариця, Плетенівка - Тихе", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 - ще тривають.

"Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів. На даний час ворог має тактичний успіх", - інформують в Генштабі.

Та додають, що заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону сплановано.

В повідомленні йдеться, що захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки і завдання точкових ударів для завдання максимальних втрат. Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам, одним із головних пріоритетів є збереження життя наших воїнів.

Читайте: ОСУВ "Хортиця": Про окупацію населених пунктів на Харківщині говорити зарано - наші військові третю добу ведуть контрударні дії

Атаки військ РФ на Харківщині

Напередодні у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

Автор: 

Генштаб ЗС (6519) наступ (229) Вовчанськ (414)


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Топ коментарі
+40
Вам всім все ще Порох в штани насрав. Вже п'ять років правління боневтіка, і два роки широкомасштабної. Де залиті бетоном кордони? Все вкрадено
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13.05.2024 04:20
+39
Зелена шмаркля на пару з моzкалем Сирським здають Харківщину каzапам.
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13.05.2024 01:36
+38
кацапи задіяли 5 батальонів,
зелені задіяли відоси - сіра зона розширяєтся...
сітуація складна але контрольована!
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13.05.2024 01:43
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Шапито пора заканчивать. Если не готовы линии обороны, и брали откаты за акты, всех на передовую.
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13.05.2024 07:07 Відповісти
Через буцегарню. Кожен засуджений мусить мати право вибору
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13.05.2024 07:11 Відповісти
"йа вам нічіво нє должен"
"а єслі би на майом мєстє бил какой-нібудь другой дурачок?"
(цитати дрібної людинки)
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13.05.2024 07:28 Відповісти
Відсутність фортефікаційних споруд і мінних полів ,зірвана мобілізація ,відставка вищого військового керівництва не зрозуміло за що ,ось результат провальної політики керівництва країною.
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13.05.2024 07:33 Відповісти
думаю порох буде винуватий...
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13.05.2024 07:36 Відповісти
"заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону сплановано". Все идет по плану.
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13.05.2024 07:49 Відповісти
кацапня, а мені подобається ваша вавка.
а ******** тей белгород в варонеж?
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13.05.2024 07:51 Відповісти
буба не застрелиться, бубі ***** війна...
буба буде грати в пінг-понг з 5-6 міністрами,,
а ви йому будете мячики подавати...
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13.05.2024 08:06 Відповісти
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13.05.2024 08:47 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

Зовсім не важливо, хто в РФ міністр оборони. Все одно командує генерал Герасимов. Зовсім не важливо, хто в Україні міністр оборони. Все одно командує "юрист" Зеленський. Тому за два дні 100 кв. км дісталось РФ.
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13.05.2024 09:32 Відповісти
Роль д'Єрьмака не розкрита.
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13.05.2024 11:15 Відповісти
Сьогодні по Прямому у сюжеті з Корчинським про те шо відбувається під Харьковом - каже шо багато військових потрапили у полон. Знов вони там не бачили ударних угруповань. Каже шо багато помилок було зроблено командирами саме на рівні взводів, рот, батальонів. Якшо правда то справи зовсім хрінові. чмобіки навчились.
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13.05.2024 14:38 Відповісти
Корчинський це та людина який можна довіряти після співпраці з Дугіним......
По ситуації там дійсно важка, це зрозуміло і без прийдешних.
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13.05.2024 15:10 Відповісти
"Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає" - можна смажити шашлики
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13.05.2024 16:23 Відповісти
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