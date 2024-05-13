Россияне задействовали до 5 батальонов для наступления на Волчанск. Ведутся бои за город, - Генштаб

Войска РФ задействовали до 5 батальонов для наступления на приграничный город Волчанск Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в официальном фейсбуке Генерального штаба ВСУ.

В Генштабе отмечают, что на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется.

"На Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется. Ведутся боевые действия на направлениях Пыльная - Лукьянцы, Пыльная - Глубокое, Пыльная - Олейниково, Муром - Бугроватка. Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелечья - Глубокое, Олейниково - Глубокое, Олейниково - Лукьянцы, Муром - Старица, Плетеневка - Тихое", - говорится в сообщении.

В течение суток на этих направлениях враг совершил 22 штурмовых действия, из них 14 - еще продолжаются.

"Ведутся бои за приграничный город Волчанск. Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с собственными потерями. Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли за сутки более 100 оккупантов. В настоящее время враг имеет тактический успех", - информируют в Генштабе.

И добавляют, что меры по уничтожению противника, который вклинился в нашу оборону спланировано.

В сообщении говорится, что защитники ведут оборонительные действия, наносят огневое поражение противнику, широко применяют беспилотные системы с целью ведения разведки и нанесения точечных ударов для нанесения максимальных потерь. Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации. В ходе определения задач войскам, одним из главных приоритетов является сохранение жизни наших воинов.

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