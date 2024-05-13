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Новости Война
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Россияне задействовали до 5 батальонов для наступления на Волчанск. Ведутся бои за город, - Генштаб

Генштаб про бойову обстановку поблизу Вовчанська: ведуться бої за місто

Войска РФ задействовали до 5 батальонов для наступления на приграничный город Волчанск Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в официальном фейсбуке Генерального штаба ВСУ.

В Генштабе отмечают, что на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется.

"На Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется. Ведутся боевые действия на направлениях Пыльная - Лукьянцы, Пыльная - Глубокое, Пыльная - Олейниково, Муром - Бугроватка. Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелечья - Глубокое, Олейниково - Глубокое, Олейниково - Лукьянцы, Муром - Старица, Плетеневка - Тихое", - говорится в сообщении.

В течение суток на этих направлениях враг совершил 22 штурмовых действия, из них 14 - еще продолжаются.

"Ведутся бои за приграничный город Волчанск. Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с собственными потерями. Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли за сутки более 100 оккупантов. В настоящее время враг имеет тактический успех", - информируют в Генштабе.

И добавляют, что меры по уничтожению противника, который вклинился в нашу оборону спланировано.

В сообщении говорится, что защитники ведут оборонительные действия, наносят огневое поражение противнику, широко применяют беспилотные системы с целью ведения разведки и нанесения точечных ударов для нанесения максимальных потерь. Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации. В ходе определения задач войскам, одним из главных приоритетов является сохранение жизни наших воинов.

Также читайте: ОСГВ "Хортиця": Об оккупации населенных пунктов на Харьковщине говорить рано - наши военные третьи сутки ведут контрударные действия

Автор: 

Генштаб ВС (6220) наступление (208) Волчанск (386)


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Топ комментарии
+40
Вам всім все ще Порох в штани насрав. Вже п'ять років правління боневтіка, і два роки широкомасштабної. Де залиті бетоном кордони? Все вкрадено
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13.05.2024 04:20
+39
Зелена шмаркля на пару з моzкалем Сирським здають Харківщину каzапам.
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13.05.2024 01:36
+38
кацапи задіяли 5 батальонів,
зелені задіяли відоси - сіра зона розширяєтся...
сітуація складна але контрольована!
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13.05.2024 01:43
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Шапито пора заканчивать. Если не готовы линии обороны, и брали откаты за акты, всех на передовую.
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13.05.2024 07:07 Ответить
Через буцегарню. Кожен засуджений мусить мати право вибору
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13.05.2024 07:11 Ответить
"йа вам нічіво нє должен"
"а єслі би на майом мєстє бил какой-нібудь другой дурачок?"
(цитати дрібної людинки)
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13.05.2024 07:28 Ответить
Відсутність фортефікаційних споруд і мінних полів ,зірвана мобілізація ,відставка вищого військового керівництва не зрозуміло за що ,ось результат провальної політики керівництва країною.
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13.05.2024 07:33 Ответить
думаю порох буде винуватий...
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13.05.2024 07:36 Ответить
"заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону сплановано". Все идет по плану.
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13.05.2024 07:49 Ответить
кацапня, а мені подобається ваша вавка.
а ******** тей белгород в варонеж?
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13.05.2024 07:51 Ответить
буба не застрелиться, бубі ***** війна...
буба буде грати в пінг-понг з 5-6 міністрами,,
а ви йому будете мячики подавати...
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13.05.2024 08:06 Ответить
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13.05.2024 08:47 Ответить
tZE inform

@tZEinform

Зовсім не важливо, хто в РФ міністр оборони. Все одно командує генерал Герасимов. Зовсім не важливо, хто в Україні міністр оборони. Все одно командує "юрист" Зеленський. Тому за два дні 100 кв. км дісталось РФ.
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13.05.2024 09:32 Ответить
Роль д'Єрьмака не розкрита.
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13.05.2024 11:15 Ответить
Сьогодні по Прямому у сюжеті з Корчинським про те шо відбувається під Харьковом - каже шо багато військових потрапили у полон. Знов вони там не бачили ударних угруповань. Каже шо багато помилок було зроблено командирами саме на рівні взводів, рот, батальонів. Якшо правда то справи зовсім хрінові. чмобіки навчились.
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13.05.2024 14:38 Ответить
Корчинський це та людина який можна довіряти після співпраці з Дугіним......
По ситуації там дійсно важка, це зрозуміло і без прийдешних.
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13.05.2024 15:10 Ответить
"Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає" - можна смажити шашлики
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13.05.2024 16:23 Ответить
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