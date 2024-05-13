Россияне задействовали до 5 батальонов для наступления на Волчанск. Ведутся бои за город, - Генштаб
Войска РФ задействовали до 5 батальонов для наступления на приграничный город Волчанск Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в официальном фейсбуке Генерального штаба ВСУ.
В Генштабе отмечают, что на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется.
"На Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется. Ведутся боевые действия на направлениях Пыльная - Лукьянцы, Пыльная - Глубокое, Пыльная - Олейниково, Муром - Бугроватка. Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелечья - Глубокое, Олейниково - Глубокое, Олейниково - Лукьянцы, Муром - Старица, Плетеневка - Тихое", - говорится в сообщении.
В течение суток на этих направлениях враг совершил 22 штурмовых действия, из них 14 - еще продолжаются.
"Ведутся бои за приграничный город Волчанск. Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с собственными потерями. Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли за сутки более 100 оккупантов. В настоящее время враг имеет тактический успех", - информируют в Генштабе.
И добавляют, что меры по уничтожению противника, который вклинился в нашу оборону спланировано.
В сообщении говорится, что защитники ведут оборонительные действия, наносят огневое поражение противнику, широко применяют беспилотные системы с целью ведения разведки и нанесения точечных ударов для нанесения максимальных потерь. Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации. В ходе определения задач войскам, одним из главных приоритетов является сохранение жизни наших воинов.
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"а єслі би на майом мєстє бил какой-нібудь другой дурачок?"
(цитати дрібної людинки)
а ******** тей белгород в варонеж?
буба буде грати в пінг-понг з 5-6 міністрами,,
а ви йому будете мячики подавати...
@tZEinform
Зовсім не важливо, хто в РФ міністр оборони. Все одно командує генерал Герасимов. Зовсім не важливо, хто в Україні міністр оборони. Все одно командує "юрист" Зеленський. Тому за два дні 100 кв. км дісталось РФ.
По ситуації там дійсно важка, це зрозуміло і без прийдешних.