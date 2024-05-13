Фортификации вокруг Волчанска на границе с РФ построили, но не так плотно из-за постоянных вражеских обстрелов, - глава ГВА Гамбарашвили

Фортификационные сооружения в Волчанске Харьковской области построили, однако из-за постоянных российских обстрелов возводить их "было непросто". Все было построено, но, возможно, "не так плотно".

Об этом заявил глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили в эфире "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас вести любые строительные работы прямо на границе с Россией непросто.

"Фортификационные сооружения были построены. И сейчас строятся, укрепляются. Но ведь ситуация была и есть крайне тяжелая. Потому что сам город очень близко к границе. И вести какие-то строительные работы сейчас прямо на границе очень трудно. Спасибо строителям и всем, кто работал. Крайне тяжело. Потому что работать под обстрелами очень опасно", - отметил Гамбарашвили.

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Отвечая на вопрос, проводились ли какие-то работы до полномасштабного вторжения России, Гамбарашвили сказал, что "все было построено, но, возможно, не так плотно".

"Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянным обстрелом. И минометов, и артиллерии. Поэтому я еще раз повторяю: от Волчанска до границы 4 километра. Было крайне трудно строить фортификационные сооружения", - добавил он.

Ранее командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский заявлял, что россияне свободно вошли в "серую зону" на Харьковщине: первой линии фортификаций и мин просто не было. На украинской границе должны были быть бетонные укрепления в минус 3 этажа.

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Атаки войск РФ на Харьковщине

10 мая в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

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