Фортификации вокруг Волчанска на границе с РФ построили, но не так плотно из-за постоянных вражеских обстрелов, - глава ГВА Гамбарашвили
Фортификационные сооружения в Волчанске Харьковской области построили, однако из-за постоянных российских обстрелов возводить их "было непросто". Все было построено, но, возможно, "не так плотно".
Об этом заявил глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили в эфире "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас вести любые строительные работы прямо на границе с Россией непросто.
"Фортификационные сооружения были построены. И сейчас строятся, укрепляются. Но ведь ситуация была и есть крайне тяжелая. Потому что сам город очень близко к границе. И вести какие-то строительные работы сейчас прямо на границе очень трудно. Спасибо строителям и всем, кто работал. Крайне тяжело. Потому что работать под обстрелами очень опасно", - отметил Гамбарашвили.
Отвечая на вопрос, проводились ли какие-то работы до полномасштабного вторжения России, Гамбарашвили сказал, что "все было построено, но, возможно, не так плотно".
"Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянным обстрелом. И минометов, и артиллерии. Поэтому я еще раз повторяю: от Волчанска до границы 4 километра. Было крайне трудно строить фортификационные сооружения", - добавил он.
Ранее командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский заявлял, что россияне свободно вошли в "серую зону" на Харьковщине: первой линии фортификаций и мин просто не было. На украинской границе должны были быть бетонные укрепления в минус 3 этажа.
Атаки войск РФ на Харьковщине
10 мая в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.
Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.
Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Стули вже пельку і не дратуй.
1. *******
2. ******
От і все пояснення.
У цій банді при владі майже немає українців, а ті що є виявились або ватниками, або колаборантами чи відвертими агентами кремля.
Але ж головне, що ...."не бариги", правда? І поржали вони, а не ті, хто їх вибирав.
Тобто коли хлопці будують оборонні лінії під постійними атаками, обстрілами арти, мінометів та РСЗВ і бомбардуваннями авіації - то забавки! А от побудувати лінію оборони, коли періодично обстрілюють - надважке завдання?
Коли кілька місяців поспіль повідомляють про збільшення рашистів на кордоні треба слухати "єдиний марафєт", де кажуть, що загрози вторгнення немає, бо не сформовано великого угрупування, а не посилити будівництво фортифікаційних споруд і мінування територій?
Ну а 390млн на дорогу до Вовчанська важливіше, ніж ці ж гроші на побудову багаторівневої оборони?
Коли армія звільняла Харківщину та інші території та населені пункти, то до цього й досі примазують найвеличніше, а от коли призначені ним же голови військових адміністрацій крадуть на побудові сховищ і оборонних споруд, то винуваті армійці, рашисти, західні партнери, марсіани, але не найвеличніше!
Які ще відмазки вони вигадають? Сценаристи "Кварталу", мабуть, не сплять вже третю добу, вигадуючи хоч щось схоже на правду...
"- щільність побудованих фортифікацій, це маса цих фортифікацій поділена на їх об'єм!" ))
І що тепер ...? А нічого ...
Про Финляндию и не только (Часть https://dl-news.defence-line.org/?p=30145 1 , https://dl-news.defence-line.org/?p=30148 2 , https://dl-news.defence-line.org/?p=30151 3 , https://dl-news.defence-line.org/?p=30171 4 , https://dl-news.defence-line.org/?p=30183 5 )
"...И вот из всего этого напрашивается простой вопрос. Если Финляндия, еще не подвергшаяся агрессии, а кроме того - ставящая себя в третью очередь, после Украины и Балтии, все же предпринимает решительные меры по усилению своей обороноспособности, то что три года кряду делала зелень? Заметим, то, что прямо сейчас полностью и с избытком задокументирована деятельность целого ряда лиц, которые открыто действовали с целью подрыва обороноспособности страны, но никто из них не привлечен к ответственности и даже вопросов им не задано. А ведь они как минимум 2 года уже должны сидеть в тюрьме."
https://dl-news.defence-line.org/?p=30183
А ЩО ВЗАГАЛІ ВІДБУВАЄТЬСЯ?????
Перший скріншот - тендер на прозоро на ремонт дороги на вулиці Олекси Тихого в Костянтинівці. Це можна сказати головна вулиця, яка веде… з Часового Яру. До нього - 19 км.
Другий скріншот - Агентство відновлення рік тому почало будувати дорогу від Вовчанська до Харкова.
Ми що замість фортифікацій будуємо дороги, що рускім танкам було зручніше їхати??? https://t.me/oleksiihoncharenko @oleksiihoncharenko
@VictoryOksana
·
11 год
Слухаю сьогодні різних експертів про наступ на Харківщині та відсутність там фортифікаційних споруд.
Якщо будувати трасу та міст під Вовчанськом(згідно тендерів на Прозорро) було безпечно, то чому зараз запевняють, що фортифікації будувати там було небезпечно?