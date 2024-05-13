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Новости Война
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Фортификации вокруг Волчанска на границе с РФ построили, но не так плотно из-за постоянных вражеских обстрелов, - глава ГВА Гамбарашвили

Будівництво фортифікаційних укріплень

Фортификационные сооружения в Волчанске Харьковской области построили, однако из-за постоянных российских обстрелов возводить их "было непросто". Все было построено, но, возможно, "не так плотно".

Об этом заявил глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили в эфире "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас вести любые строительные работы прямо на границе с Россией непросто.

"Фортификационные сооружения были построены. И сейчас строятся, укрепляются. Но ведь ситуация была и есть крайне тяжелая. Потому что сам город очень близко к границе. И вести какие-то строительные работы сейчас прямо на границе очень трудно. Спасибо строителям и всем, кто работал. Крайне тяжело. Потому что работать под обстрелами очень опасно", - отметил Гамбарашвили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обострение на Харьковщине показывает, насколько важны вовремя построенные фортификации, - Порошенко. ВИДЕО

Отвечая на вопрос, проводились ли какие-то работы до полномасштабного вторжения России, Гамбарашвили сказал, что "все было построено, но, возможно, не так плотно".

"Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянным обстрелом. И минометов, и артиллерии. Поэтому я еще раз повторяю: от Волчанска до границы 4 километра. Было крайне трудно строить фортификационные сооружения", - добавил он.

Ранее командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский заявлял, что россияне свободно вошли в "серую зону" на Харьковщине: первой линии фортификаций и мин просто не было. На украинской границе должны были быть бетонные укрепления в минус 3 этажа.

Читайте также: Россияне задействовали до 5 батальонов для наступления на Волчанск. Ведутся бои за город, - Генштаб

Атаки войск РФ на Харьковщине

10 мая в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

Читайте также: Успехи войск РФ на Харьковщине - условны, оккупанты зашли в постоянную "серую зону", - командир 125-й ОБр ТрО Горбенко

Автор: 

Харьковщина (5577) Волчанск (386) фортификации (118)


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Топ комментарии
+22
Ну от, все нормально побудували просто нещільно. А ви хвилювались...
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13.05.2024 11:30
+19
Не так щільно, але потужно!
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13.05.2024 11:32
+18
Якщо не помиляюся, трасу з Харкова до Вовчанська відновили і ніяка близькість до кацапського кордону не заважала. Ні?
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13.05.2024 11:48
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Правила форума Совет форумчан
Винних серед керівництва немає. Тільки п.дори наступають як на навчаннях.
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13.05.2024 11:29 Ответить
олова МВА Гамбарашвілі просто розраховував що кацапський танк 4 кілометри завширшки і не пролізе в недобудовану дірку
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13.05.2024 11:47 Ответить
"Все що змогли і встигли - успішно ********! Не хвилюйтеся за нас "- переклад з грузинської!
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13.05.2024 12:23 Ответить
В нас виних начальникіа НІКОЛИ нема - система так зберігається вже 30 років !
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13.05.2024 11:52 Ответить
Ну от, все нормально побудували просто нещільно. А ви хвилювались...
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13.05.2024 11:30 Ответить
"Чонгар №2" вийшов випадково. Робили за звичними "асфальтними" схемами. Хто ж міг подумати, що кацапи почнуть наступати?
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13.05.2024 11:31 Ответить
Покрали все, тому і не щільно.
Стули вже пельку і не дратуй.
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13.05.2024 11:32 Ответить
Не так щільно, але потужно!
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13.05.2024 11:32 Ответить
Слово "потужно" у словнику зе! має два значення:
1. *******
2. ******

От і все пояснення.
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13.05.2024 11:52 Ответить
тільки не кажіть, що вони були картонні за браком матеріалів...
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13.05.2024 11:32 Ответить
Ні, не картонні. З біорозкладного пластика, вони ж не ідіоти.
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13.05.2024 12:03 Ответить
Вони нас за дурнів тримають. Росіянці по всій лінії фронту побудували лінію суровикина, яку наші воїни не змогли здолати. Тварюки не нажерливі.
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13.05.2024 11:33 Ответить
А яка ж щільність була? Чи це в суді це питання має бути задане. Хоча, який суд, зеленим однаково нічого не буде, крім подяки
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13.05.2024 11:33 Ответить
ну так там стріляли, тому і не побудували і просто пішли собі... хєнєрали теж звідти все прибрали, бо та жеж стріляли... хто знав, що в таких умовах хтось буде наступати?!
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13.05.2024 11:49 Ответить
Спочатку суди треба зачистити в нуль, і набрати нові (де?) - або зовнішнє управління. Бо не буде діла.
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13.05.2024 12:02 Ответить
Патужна и щильна! Щильна и патужна! Да Артемон ! Да Мальвина! А теперь вместе идем к БУРАТИНА!! (грає потешна музика)............... Кінець кіна, затухли свічки. Буратіна летить в Іспанію
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13.05.2024 11:34 Ответить
Потужно вкрали-потужно відмазалися.
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13.05.2024 11:35 Ответить
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13.05.2024 11:36 Ответить
Й знову якесь "Швалі-швілі" наробило х7йні!!! Може на час Війни Українці мають керувати а не швілі-швалі?
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13.05.2024 11:36 Ответить
Ви здивовані? Президент щирий українець, міністр оборони-нащадок запоріжських козаків, головком ЗСУ- галичанин.... повинен же бути хоч один неукраїнец!
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13.05.2024 12:14 Ответить
Ю Бутусов .
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13.05.2024 11:38 Ответить
цей грузін не кореш Карлсона та друга Баканова??
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13.05.2024 11:39 Ответить
Зрозуміло. Побудували 100 метрів для фото Херпіду. Ну якщо не так щільно, що відразу пролізло 5 батальйонів з технікою, то що то за побудова? Можливо готували під Юзіка, який має прийти на фронт, щоб не застряг?
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13.05.2024 11:42 Ответить
Дай боже вам, усім причетним, пливти в океані в не так щільно латаному човні!
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13.05.2024 11:43 Ответить
І шоб навколо вештались зголодніли акули.
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13.05.2024 11:44 Ответить
А замінувати? - нє?
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13.05.2024 11:43 Ответить
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13.05.2024 11:43 Ответить
А ось ще один яскравий приклад таких собі "справжніх" українців, яких ЗЕбуїн попризначав у владні структури! Я не знаю, яке відношення має пан Тамаз Гамбарашвілі до української землі, але шкоди він ВЖЕ накоїв достатньо...як і всі "новиє ліТса", з ЗЕшобли.
У цій банді при владі майже немає українців, а ті що є виявились або ватниками, або колаборантами чи відвертими агентами кремля.
Але ж головне, що ...."не бариги", правда? І поржали вони, а не ті, хто їх вибирав.
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13.05.2024 11:46 Ответить
" після деокупації півтора року перебуває під постійним обстрілом. І мінометів, і артилерії. Тому я ще раз повторюю: від Вовчанська до кордону 4 кілометри. Було вкрай важко будувати фортифікаційні споруди" Джерело:

Тобто коли хлопці будують оборонні лінії під постійними атаками, обстрілами арти, мінометів та РСЗВ і бомбардуваннями авіації - то забавки! А от побудувати лінію оборони, коли періодично обстрілюють - надважке завдання?
Коли кілька місяців поспіль повідомляють про збільшення рашистів на кордоні треба слухати "єдиний марафєт", де кажуть, що загрози вторгнення немає, бо не сформовано великого угрупування, а не посилити будівництво фортифікаційних споруд і мінування територій?
Ну а 390млн на дорогу до Вовчанська важливіше, ніж ці ж гроші на побудову багаторівневої оборони?

Коли армія звільняла Харківщину та інші території та населені пункти, то до цього й досі примазують найвеличніше, а от коли призначені ним же голови військових адміністрацій крадуть на побудові сховищ і оборонних споруд, то винуваті армійці, рашисти, західні партнери, марсіани, але не найвеличніше!

Які ще відмазки вони вигадають? Сценаристи "Кварталу", мабуть, не сплять вже третю добу, вигадуючи хоч щось схоже на правду...
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13.05.2024 11:47 Ответить
Якщо не помиляюся, трасу з Харкова до Вовчанська відновили і ніяка близькість до кацапського кордону не заважала. Ні?
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13.05.2024 11:48 Ответить
гамбарашвілі, умєров, шмігаль - сплошні українці
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13.05.2024 11:49 Ответить
пояснять, що це просто в транскрипції так виглядають їх родові козацькі прізвища ))
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13.05.2024 11:55 Ответить
Як і хрипатий полупокер з булавою.
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13.05.2024 22:02 Ответить
в вечірньому відосику найвеличнішого:
"- щільність побудованих фортифікацій, це маса цих фортифікацій поділена на їх об'єм!" ))
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13.05.2024 11:53 Ответить
Якщо хтось не знає - укріплення по всій Україні "будуються" абсолютно так само - як завгодно і де завгодно !
І що тепер ...? А нічого ...
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13.05.2024 11:55 Ответить
Линия обороны / Анти-колорадос

Про Финляндию и не только (Часть https://dl-news.defence-line.org/?p=30145 1 , https://dl-news.defence-line.org/?p=30148 2 , https://dl-news.defence-line.org/?p=30151 3 , https://dl-news.defence-line.org/?p=30171 4 , https://dl-news.defence-line.org/?p=30183 5 )

"...И вот из всего этого напрашивается простой вопрос. Если Финляндия, еще не подвергшаяся агрессии, а кроме того - ставящая себя в третью очередь, после Украины и Балтии, все же предпринимает решительные меры по усилению своей обороноспособности, то что три года кряду делала зелень? Заметим, то, что прямо сейчас полностью и с избытком задокументирована деятельность целого ряда лиц, которые открыто действовали с целью подрыва обороноспособности страны, но никто из них не привлечен к ответственности и даже вопросов им не задано. А ведь они как минимум 2 года уже должны сидеть в тюрьме."
https://dl-news.defence-line.org/?p=30183
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13.05.2024 11:57 Ответить
Мабуть, галіма відмазка.
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13.05.2024 12:01 Ответить
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13.05.2024 12:02 Ответить
Странно. Боевые укрепления мешали строить обстрелы, а ложить в грязь асфальт на дорогах не мешали. А дороги ремонтировали, что бы кацапам удобней было?
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13.05.2024 12:03 Ответить
А відновлювати дорогу Харків - Вовчанськ (T-21-04) обстріли не заважали?
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13.05.2024 12:05 Ответить
Тепер те чого немає називається нещільним. Добре те, що хоч будемо на практиці знати, що таке є те нещільно. Мало того воно стоїть локальними відрізками і неправильне. Збудовано на абияк. Хайтек. Чи як ще потім назвуть? З цивільними все ясно вже давно. А куди дивилися півтора року генерали, комбриги і інші? Вони статути відкривали? Там буде цікавий список відповідальних генералів, полковників, сотні штабістів. Хто приймав оце абишо. Напевно вони всі давно вже на підвищеннях. Ха ха ха.
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13.05.2024 12:11 Ответить
не розраховували на довгий опір. Розраховували на те, що оборонці загинуть і свідків крадіжки не буде. Так само було і в 2022 році. Тільки там розраховували на повну окупацію України і втрату державності.
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13.05.2024 12:28 Ответить
А асфальт до Харькова відремонтували? Обстріли не заважали? Хер з ним, хай буде так. А що заважало поставити минні поля?
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13.05.2024 12:25 Ответить
зате гроші з цього зелена мразота по3.14дила дуже щільно
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13.05.2024 12:33 Ответить
зелені шмарклі разом с Мудашвілі заробляють на війні
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13.05.2024 12:34 Ответить
Сенс від фортифікацій, якщо між ними вільно пройшли цілі розгорнуті батальйонні наступи.
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13.05.2024 12:51 Ответить
Складається враження, що 19 грудня 2023року, "найвеличніший" безсовісно збрехав Українцям, про готовність фортифікаційних споруд на Харківщині.
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13.05.2024 12:52 Ответить
І шо це, як не саботаж і зрада? Де контрозвідка? Де СБУ?
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13.05.2024 15:05 Ответить
Якісь цірк!!! Потужно , але не щільно... Щільно, але не потужно... Чи-то по висотах, як військовим потрібно, чи -то де зручно пиз..дити хоч що-небуть... Тиждень - і вже міняють відповідального за Харків. Там ще Суми та Чернигів... 2-3 шг і там посиплеться?
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13.05.2024 15:30 Ответить
Дякувати всім, хто зберіг будматеріали!!!!!!!!!!
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13.05.2024 15:33 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko ГОНЧАРЕНКО

А ЩО ВЗАГАЛІ ВІДБУВАЄТЬСЯ?????

Перший скріншот - тендер на прозоро на ремонт дороги на вулиці Олекси Тихого в Костянтинівці. Це можна сказати головна вулиця, яка веде… з Часового Яру. До нього - 19 км.

Другий скріншот - Агентство відновлення рік тому почало будувати дорогу від Вовчанська до Харкова.

Ми що замість фортифікацій будуємо дороги, що рускім танкам було зручніше їхати??? https://t.me/oleksiihoncharenko @oleksiihoncharenko
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13.05.2024 16:50 Ответить
ПростаОксана
@VictoryOksana
·
11 год
Слухаю сьогодні різних експертів про наступ на Харківщині та відсутність там фортифікаційних споруд.
Якщо будувати трасу та міст під Вовчанськом(згідно тендерів на Прозорро) було безпечно, то чому зараз запевняють, що фортифікації будувати там було небезпечно?
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13.05.2024 22:24 Ответить
гроші поділив с комбригом на ділянкі якого будували , в 23 так будували біля Чернещини
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13.05.2024 19:15 Ответить
"все було побудовано, але, можливо, не так щільно". Фортификационные сооружения планируют военные. То есть военные нарисовали, но не так щільно как надо по науке. А Гамбарашвілі все нарисованное построил. Какие к нему вопросы? Вопросы к военным инженерам он аккуратно переправил. Гамбарашвілі не при делах!
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14.05.2024 15:23 Ответить
 
 