Более 1700 гражданских граждан уже эвакуировали из приграничья Харьковщины. ФОТОРЕПОРТАЖ
Силами полиции с 10 мая по 12:00 13 мая из приграничных громад Харьковской области эвакуированы 1741 гражданин.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Харьковской области,
Под постоянными обстрелами работники полиции продолжают вывозить людей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных громад в безопасные места.
"Военные России не прекращают обстрелы приграничья Харьковской области. Города и села находятся под постоянными артиллерийскими, ракетными и бомбовыми ударами. За время с 10 мая и по состоянию на 12:00 13 мая только силами полиции эвакуированы 1741 гражданин", - отметили в полиции.
Эвакуационные экипажи полиции Харьковской области оказывают помощь всем, кто в ней нуждается.
"Уважаемые граждане, если вы или ваши родные решили эвакуироваться из населенных пунктов, которые страдают от вражеских обстрелов, обращайтесь на "горячую линию" по вопросам эвакуации по телефону: 0-800-33-92-91, спецлинию полиции "102" или в ближайшие отделения полиции", - добавили в пресс-службе полиции Харьковщины.
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