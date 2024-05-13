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Понад 1700 цивільних громадян вже евакуювали з прикордоння Харківщини. ФОТОрепортаж

Силами поліції з 10 травня по 12:00 13 травня з прикордонних громад Харківської області евакуйовані 1741 громадянин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Харківської області,

Під постійними обстрілами працівники поліції продовжують вивозити людей з Циркунівської, Липецької та Вовчанської територіальних громад в безпечні місця.

"Військові Росії не припиняють обстріли прикордоння Харківської області. Міста та села знаходяться під постійними артилерійськими, ракетними та бомбовими ударами. За час з 10 травня та станом на 12:00 13 травня тільки силами поліції евакуйовані 1741 громадянин", - зазначили в поліції.

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Евакуаційні екіпажі поліції Харківської області надають допомогу всім, хто її потребує.

"Шановні громадяни, якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від ворожих обстрілів, звертайтеся на "гарячу лінію" з питань евакуації за номером телефону: 0-800-33-92-91, спецлінію поліції "102" або до найближчих відділень поліції", - додали в пресслужбі поліції Харківщини.

Евакуація з прикордоння Харківщини 13 травня 2024 року
Евакуація з прикордоння Харківщини 13 травня 2024 року
Евакуація з прикордоння Харківщини 13 травня 2024 року
Евакуація з прикордоння Харківщини 13 травня 2024 року
Евакуація з прикордоння Харківщини 13 травня 2024 року
Евакуація з прикордоння Харківщини 13 травня 2024 року
Евакуація з прикордоння Харківщини 13 травня 2024 року
Евакуація з прикордоння Харківщини 13 травня 2024 року
Евакуація з прикордоння Харківщини 13 травня 2024 року

Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2312)


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