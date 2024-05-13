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Новости Война
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Враг имел частичный успех в районе Лукьянцев на Харьковщине, - Генштаб

Вовчанськ на Харківщині 11 травня 2024 року

Войска РФ с утра 13 мая 2024 года наносят удары по Украине и наступают на ряде направлений. На Харьковщине уже зафиксировано 11 вражеских атак, сейчас продолжается 2 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, по всей линии фронта враг продолжает наносить ракетные и авиационные удары, осуществляет обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск.

Наступление войск РФ на Харьковщине

На Харьковском направлении враг не прекращает наступательные действия, по состоянию на 14.00 13.05.2024 совершил 11 атак, сейчас продолжается 2 боевых столкновения. Противник не прекращает попыток вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Продвижение врага остановлено.

В то же время, как отмечается, Силами обороны осуществляются контратакующие действия.

По данным Генштаба, противник нанес 8 авиационных ударов в районах населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области.

"Для усиления войск на Харьковское направление перемещены заблаговременно созданные резервы. В зависимости от развития обстановки, наращивание группировки будет продолжаться. Войска обеспечены необходимым количеством средств поражения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала суток потери врага на Харьковском направлении составляют 97 человек, потери вооружения и военной техники - 8 единиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне задействовали до 5 батальонов для наступления на Волчанск. Ведутся бои за город, - Генштаб

На Купянском направлении наши воины отражают атаки в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое, Харьковской области; Стельмаховка, Андреевка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Состоялось 19 боевых столкновений в районах Синьковка, Ивановка, Берестовое, Стельмаховка, Новоигорьевка, Макеевка.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении произошло одно боестолкновение. На Северском направлении произошло 12 боевых столкновений в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Выемка, Раздоловка.

На Краматорском - произошло 27 боевых столкновений в районах населенных пунктов Григорьевка, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка. Враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Дружба и Северное.

На Торецком направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Покровском направлении произошло 24 боевых столкновения.

На Кураховском направлении произошло 5 боевых столкновений в районах Красногоровка, Новомихайловка. Нанесен 1 авиационный удар в районе Новомихайловки.

На Времовском направлении нашими защитниками отражены атаки в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Обстановка на Юге

На Гуляйпольском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Ореховском направлении состоялось 8 боевых столкновений в районе Старомайорского, одно - продолжается в районе Работино. Нанес авиационный удар в районе Работино.

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На Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Состоялось 2 боевых столкновения в районе Крынки, 1 продолжается.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"В Черниговской и Сумской областях, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины", - отмечают в Генштабе.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

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Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

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Автор: 

Генштаб ВС (6225) Харьковщина (5577) боевые действия (3976)


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Топ комментарии
+29
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13.05.2024 16:25
+16
Всі наші снаряди та ракети в асфальті... і Павел чи США тут ні до чого, бо в нас не Павел і не Байден президенти. Доречі, на ремонт мостів біля Вовчанська на початку року владою ЗЕленого покидька з держбюджету виділено майже 400 мільйонів гривень!!!! Не на дрони, не на фортифікаційні укріплення, а на ремонт мостів в прифронтовому місті, по якому прилітає регулярно з лютого 2022. Тож не у Павела з Байденом треба про снаряди питати - треба вже вішати ту аху@вшу ОПешну зелено-єрмачну погань, яка на крові українців вже собі рай на землі побудувала поки "мудрий нарід" волає : "Байден, Павел, де наші снаряди???"...
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13.05.2024 17:04
+15
Ми героїчно відступаємо а ворог боягузливо наступає.
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13.05.2024 17:01
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13.05.2024 16:25 Ответить
Лінія оборони будувалась за Вовчанськом. У зоні ураження кабів і арти будувати важко.
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13.05.2024 16:29 Ответить
Чомусь рашисти на півдні це зробили( якісні оборонні укріплення, у тому числі з бетону, і мінування), і зупинили наш контрнаступ
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13.05.2024 17:00 Ответить
хіба? як заходиш в донецькій, харківській, луганській на позиції в зоні бд то самі собі робили укриття і тд. що заважало без активних бд укріплюватись????
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13.05.2024 17:14 Ответить
А КАБи за Вовчанськ не долітають? Ну не 5 км а скільки , 10, 15 треба будувати? То може в Краснограді, туди поки вони не долітають.
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13.05.2024 18:39 Ответить
Кругом сунуться - де вже ті снаряди від Павела - де снаряди від США - в яких на складах 3млн касетників
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13.05.2024 16:26 Ответить
Коли кругом сунуть, арта вже не дуже допоможе. Донік писав, що як мурахи: в кожну щілину лізуть всюди, з втратами не рахуючись.
Тут більше дрони, міномети, гранатомети і багато набоїв допоможуть.
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13.05.2024 16:34 Ответить
Я за те шоб іх відстрілювати на відстані - бо коли вони зближаються - то іх в рази більше - хлопці кажуть - коли на тебе лізе 5 кацапів - то яким би Рембо ти не був - хер відіб"єшся -- а бити іх на відстані 30 - 40 км зовсім друга віина
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13.05.2024 16:42 Ответить
Для цього треба мати:
- багато "крил" в небі для раннього виявлення
- багато снарядів, бажано касетних
- чимало стволів арти (бо ланцети не сплять, літають у великих кількостях, нещодавно Богдану ще одну спалили).
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13.05.2024 16:46 Ответить
Ну так - все в комплексі - в ближньому бою ми в них не виграєм - стоіть ім тільки заити в місто і вони наших видавлюють - наша перемога тільки на відстані
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13.05.2024 16:53 Ответить
Тому що їх дуже багато і з втратами не рахуються.
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13.05.2024 16:55 Ответить
Для них це не втрати - ше на початках - коли в них були втрати 50тис - я казав коли буде вбито 2 млн - може на рашці хтось почухається
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13.05.2024 16:59 Ответить
Всі наші снаряди та ракети в асфальті... і Павел чи США тут ні до чого, бо в нас не Павел і не Байден президенти. Доречі, на ремонт мостів біля Вовчанська на початку року владою ЗЕленого покидька з держбюджету виділено майже 400 мільйонів гривень!!!! Не на дрони, не на фортифікаційні укріплення, а на ремонт мостів в прифронтовому місті, по якому прилітає регулярно з лютого 2022. Тож не у Павела з Байденом треба про снаряди питати - треба вже вішати ту аху@вшу ОПешну зелено-єрмачну погань, яка на крові українців вже собі рай на землі побудувала поки "мудрий нарід" волає : "Байден, Павел, де наші снаряди???"...
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13.05.2024 17:04 Ответить
Так - але по любому ми один на один не вистоім - в них економіка в 10 р більша і людеи в рази більше
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13.05.2024 17:08 Ответить
Про це треба було думати перед тим, як намагатися закидувати кацапів шапками. І не заглядати до рота Заходу, а впрягатися усією країною в оборонку по 4 зміни, реанімувати усі ракетні та збройні програми. Але Зелені оборона країни не цікава, їм цікавий дерибан бабла. І якщо ***** зруйнує Україну, зелена шобла переведе стрілки на "недостатню допомогу Заходу" і все.
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13.05.2024 17:18 Ответить
Дороги то таке, по дорогам їздять, в т.ч. військові машини (які по бездоріжжю убиваються). Мене цікавит якого хєра будують тротуарчики, скверіки, торгівельно-розважальні центри і прочу діч. А дороги потрібні. БО якщо не на дороги то на ремонт машин доведеться витрачати. І гроші і час.
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13.05.2024 22:40 Ответить
Ви кажете: "Дороги то таке"... ЗЕлена влада мародерить мільярдами не лише на дорогах, ось розслідування як керівництво Харківської ОВА (це пряма преЗЕдентська вертикаль та його призначенці) краде на будівництві фортифікаційних укріплень в Харківській області, "відмиваючи" сотні мільйонів гривень через підставні фірми-прокладки . І роблять вони так виключно зі згоди та під "кришуванням" ЗЕ-лідОра та його ОПи. І так робить не лише Харківська ОВА, так робить вся реЗЕдентська владна вертикаль по всій Україні, а це вже вкрадені у народа під час кривавої війни сотні мільярдів гривень, бо там крадуть на всьому, не лише на укріпленнях.
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14.05.2024 10:31 Ответить
Так шо, не будувати? Влада і на фортифікаціях краде і взагалі всі все крадуть. Давайте кричати "не треба заправляти машини військовим бо командіри крадуть!". Навіть не так - "не треба заправляти _нікому_ бо отой який гондон вкрав 200 літрів соляри"
Звізди просто треба давати, от тільки ті хто здатен давати зараз утилізовуються на фронті, тому влада і "страх потєряла" (
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14.05.2024 10:54 Ответить
Дивно, орки можуть будувати, а у Зеленського-СРАТЬєха, одні виступи та заяви …
Мабуть московити, їх не слухають… без роялю…
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13.05.2024 16:34 Ответить
Як завжди зима прийшла неочукуванно…

Але « ми були готові»…

до чого?
Щоб кожен день відходити?!
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13.05.2024 16:42 Ответить
А где Синегубатий, что пи..ел везде что все построено !!!!
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13.05.2024 16:43 Ответить
в Волчанске!
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13.05.2024 17:10 Ответить
ну да конечно, хорошо если он еще в Харькове, а не под Полтавой
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13.05.2024 17:34 Ответить
харьковские ТК посмотрите... это для объективности информации, не более!
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13.05.2024 18:17 Ответить
"Ворог мав частковий успіх" з уст нашої влади звучить як вирок. Все робиться нашою владою щоб не перемогти. Армія не вистоїть якщо єрмак з найвеличнішим не перестають "стріляти" у спину. Ну невже ніхто не бачить що Україну просто здають. Не такі страшні москальські воші як українські гниди.
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13.05.2024 16:54 Ответить
а еще "ситуация тяжелая, но контролируемая", а через некоторое время "отошли на более выгодные позиции"
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13.05.2024 17:37 Ответить
У Зельоних це тепер тренд такий. Кацапи не просуваються, а мають частковий успіх.
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13.05.2024 16:58 Ответить
Этот тренд у них почти все время войны такой
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14.05.2024 07:54 Ответить
Ми героїчно відступаємо а ворог боягузливо наступає.
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13.05.2024 17:01 Ответить
ну ясен же пень кацапы наступают, чтобы в плен сдаться
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13.05.2024 17:39 Ответить
Ось і ми вже використовуємо те кацапське "отрицательное наступление", з якого так глузували. Вже було "побудували, але трішки не те", " побудували, що змогли"... Чекаємо "нічого не побудували, бо проє...ли". І це з рота синегубого, який швидко поїде десь послом... Мирні гарантії розробляти
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13.05.2024 17:38 Ответить
Провал стався через відсутність необхідних укріплень. Уряд Зеленського лише закликав українців вступати в армію, але не надав українським солдатам зброї та укріплень. Залишивши українських солдатів беззахисними перед вогневою силою російської армії.
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13.05.2024 22:13 Ответить
Ми все знаємо, ми готуємось, ми будуємо, це для нас не буде неочікувано, але ми зараз відходимо на нові рубежі і там знов будем готуватись і все знати. Приблизний текст чергового вечірнього відосіка від слабенько бритого.
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13.05.2024 23:44 Ответить
 
 