Враг имел частичный успех в районе Лукьянцев на Харьковщине, - Генштаб

Войска РФ с утра 13 мая 2024 года наносят удары по Украине и наступают на ряде направлений. На Харьковщине уже зафиксировано 11 вражеских атак, сейчас продолжается 2 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, по всей линии фронта враг продолжает наносить ракетные и авиационные удары, осуществляет обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск.

Наступление войск РФ на Харьковщине

На Харьковском направлении враг не прекращает наступательные действия, по состоянию на 14.00 13.05.2024 совершил 11 атак, сейчас продолжается 2 боевых столкновения. Противник не прекращает попыток вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Продвижение врага остановлено.

В то же время, как отмечается, Силами обороны осуществляются контратакующие действия.

По данным Генштаба, противник нанес 8 авиационных ударов в районах населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области.

"Для усиления войск на Харьковское направление перемещены заблаговременно созданные резервы. В зависимости от развития обстановки, наращивание группировки будет продолжаться. Войска обеспечены необходимым количеством средств поражения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала суток потери врага на Харьковском направлении составляют 97 человек, потери вооружения и военной техники - 8 единиц.

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На Купянском направлении наши воины отражают атаки в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое, Харьковской области; Стельмаховка, Андреевка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Состоялось 19 боевых столкновений в районах Синьковка, Ивановка, Берестовое, Стельмаховка, Новоигорьевка, Макеевка.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении произошло одно боестолкновение. На Северском направлении произошло 12 боевых столкновений в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Выемка, Раздоловка.

На Краматорском - произошло 27 боевых столкновений в районах населенных пунктов Григорьевка, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка. Враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Дружба и Северное.

На Торецком направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Покровском направлении произошло 24 боевых столкновения.

На Кураховском направлении произошло 5 боевых столкновений в районах Красногоровка, Новомихайловка. Нанесен 1 авиационный удар в районе Новомихайловки.

На Времовском направлении нашими защитниками отражены атаки в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Обстановка на Юге

На Гуляйпольском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Ореховском направлении состоялось 8 боевых столкновений в районе Старомайорского, одно - продолжается в районе Работино. Нанес авиационный удар в районе Работино.

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На Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Состоялось 2 боевых столкновения в районе Крынки, 1 продолжается.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"В Черниговской и Сумской областях, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины", - отмечают в Генштабе.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

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Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

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