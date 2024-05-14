Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська, - Генштаб

Станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони продовжують виконання завдань з недопущення просування військ РФ вглиб нашої країни та зриву виконання окупантами завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою і частиною Харківської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, у Чернігівській та Сумській областях обстановка суттєвих змін не зазнала, змін у стані та положенні військ не відбулось.

За поточну добу противник провів 31 атаку позицій наших військ на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, 20 з них ще триває.

"На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбивають 1 атаку противника на напрямку Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, ситуація контрольована. Внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів, по наших підрозділах, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Тривають бойові дії", - йдеться у повідомленні.

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Також за даними Генштабу, продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

Генштаб також інформує, що на Куп’янському напрямку тривають 3 атаки російських окупантів на напрямках Вільшана – Петропавлівка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, противник успіху не має. Підрозділи наших військ знищили танк та БМП ворога.

На Сіверському напрямку підрозділи наших військ відбивають 7 атак противника на напрямках Веселе - Роздолівка, Золотарівка - Верхньокам’янське, Миколаївка - Спірне, Берестове - Виїмка. Бої тривають, ситуація контрольована.

Обстановка на Сході

На Краматорському напрямку наші війська відбили 2 атаки противника на напрямках Бахмут - Новий, Бахмут – Кліщіївка, втрат позицій не допущено.

На Торецькому напрямку підрозділи наших військ стримують 1 атаку російських окупантів на напрямку Миколаївка - Біла Гора, без успіху противника.

"На Покровському напрямку війська Сил оборони відбили 11 атак противника на напрямках: Очеретине - Новоолександрівка, Архангельське - Новоолександрівка, Архангельське - Калинове, Архангельське - Євгенівка, Тоненьке - Нетайлове, Піски - Нетайлове, 5 атак ще триває. На окремих ділянках внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника ворог мав обмежений тактичний успіх", - йдеться у повідомленні.

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На Курахівському напрямку наші війська відбили 1 атаку противника на напрямку Мар’їнка – Григорівка. На окремій ділянці противник мав обмежений успіх.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили 5 атак противника на напрямках Солодке – Водяне, Завітне Бажання - Старомайорське. В ході боїв втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку війська угруповання відбили 1 атаку противника на напрямку Новопрокопівка - Роботине. Противник успіху не мав, втрат позицій та територій не допущено.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

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Удари по ворогу

Протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також було збито ворожий Су-25.

З початку доби противник завдав 8 авіаційних ударів, застосовано 15 керованих авіаційних бомб, здійснено 23 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив понад 500 обстрілів позицій наших військ. Загальні втрати противника в живій силі становлять 80 осіб, озброєння та військової техніки - 32 одиниці.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

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У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.