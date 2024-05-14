УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4918 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 312 34

Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська, - Генштаб

Бої на Хакрівщині станом на 14 травня 2024 року

Станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони продовжують виконання завдань з недопущення просування військ РФ вглиб нашої країни та зриву виконання окупантами завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою і частиною Харківської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстановка на Півночі 

Як зазначається, у Чернігівській та Сумській областях обстановка суттєвих змін не зазнала, змін у стані та положенні військ не відбулось.

За поточну добу противник провів 31 атаку позицій наших військ на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, 20 з них ще триває.

"На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбивають 1 атаку противника на напрямку Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, ситуація контрольована. Внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів, по наших підрозділах, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Тривають бойові дії", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Щогодини ситуація на Харківщині наближається до критичної, - Буданов

Також за даними Генштабу, продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

Генштаб також інформує, що на Куп’янському напрямку тривають 3 атаки російських окупантів на напрямках Вільшана – Петропавлівка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, противник успіху не має. Підрозділи наших військ знищили танк та БМП ворога.

На Сіверському напрямку підрозділи наших військ відбивають 7 атак противника на напрямках Веселе - Роздолівка, Золотарівка - Верхньокам’янське, Миколаївка - Спірне, Берестове - Виїмка. Бої тривають, ситуація контрольована.

Обстановка на Сході

На Краматорському напрямку наші війська відбили 2 атаки противника на напрямках Бахмут - Новий, Бахмут – Кліщіївка, втрат позицій не допущено.

На Торецькому напрямку підрозділи наших військ стримують 1 атаку російських окупантів на напрямку Миколаївка - Біла Гора, без успіху противника.

"На Покровському напрямку війська Сил оборони відбили 11 атак противника на напрямках: Очеретине - Новоолександрівка, Архангельське - Новоолександрівка, Архангельське - Калинове, Архангельське - Євгенівка, Тоненьке - Нетайлове, Піски - Нетайлове, 5 атак ще триває. На окремих ділянках внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника ворог мав обмежений тактичний успіх", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступ російських військ на Харківщині не був несподіваним. Вони отримали "прикрі переваги" через затримку допомоги Україні, - Пентагон

На Курахівському напрямку наші війська відбили 1 атаку противника на напрямку Мар’їнка – Григорівка. На окремій ділянці противник мав обмежений успіх.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили 5 атак противника на напрямках Солодке – Водяне, Завітне Бажання - Старомайорське. В ході боїв втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку війська угруповання відбили 1 атаку противника на напрямку Новопрокопівка - Роботине. Противник успіху не мав, втрат позицій та територій не допущено.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Також читайте: Харківська ОВА заплатила підставним фірмам сотні мільйонів гривень за будівництво фортифікацій, - голова Антикорупційного центру "Межа" Богуславець. ДОКУМЕНТ

Удари по ворогу

Протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також було збито ворожий Су-25.

З початку доби противник завдав 8 авіаційних ударів, застосовано 15 керованих авіаційних бомб, здійснено 23 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив понад 500 обстрілів позицій наших військ. Загальні втрати противника в живій силі становлять 80 осіб, озброєння та військової техніки - 32 одиниці.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

Також читайте: Росіяни задіяли 30 тисяч військових для наступу на півночі Харківщини, - секретар РНБО Литвиненко

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Автор: 

Генштаб ЗС (6533) Харківщина (6054) бойові дії (3745) Вовчанськ (414)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Та нє. Де укріплення, де підготовлені резерви, де відповідальність керівництва за провалений фронт?
показати весь коментар
14.05.2024 11:14
+10
Загальна сума замовлень на будівництво оборонних споруд , яку харківська влада вивела на фірми з ознаками фіктивності складає 188 млн. гривен лише на 2024 рік.

Зеленський повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії.

Насправді українські війська відійшли з позицій ще в трьох пунктах і втратили Лук'янці (Харківська). Слова "відійшли з позицій " - це умовно. Ніяких позицій нам немає. Є підписані акти "прийому-передачі", з реальним виконанням робіт 12-30%.
показати весь коментар
14.05.2024 11:17
+9
Генштаб та ГУР МО протирічать один одному.
Генштаб каже що все чудово і під контролем.
ГУР МО каже, що все погано і критично на Харківському напрямку.
В реальності,щоб знати хто правий, достатньо подивитися карту дипстейт, як і де просуваються рашисти.
показати весь коментар
14.05.2024 11:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
*****! - ніякого просвітку - де вже та зброя
показати весь коментар
14.05.2024 11:10 Відповісти
Та нє. Де укріплення, де підготовлені резерви, де відповідальність керівництва за провалений фронт?
показати весь коментар
14.05.2024 11:14 Відповісти
Півмільйонний резерв військовослужбовців вже третій рік війни сидить в тилу і чекає наказу висунутися на фронт.
показати весь коментар
14.05.2024 12:10 Відповісти
4 особи їхали на 5 одиницях військової техніки?
показати весь коментар
14.05.2024 11:12 Відповісти
Генштаб та ГУР МО протирічать один одному.
Генштаб каже що все чудово і під контролем.
ГУР МО каже, що все погано і критично на Харківському напрямку.
В реальності,щоб знати хто правий, достатньо подивитися карту дипстейт, як і де просуваються рашисти.
показати весь коментар
14.05.2024 11:12 Відповісти
Нема там ніяких протиріччь, якщо уважно читати. Драпаєм. І справа не тільки в фортифікаціях...
показати весь коментар
14.05.2024 11:15 Відповісти
хто куда драпает?суда по комментам людей с туд стабилизируем фрон вернее те 5 км за которые тут так ноют)
показати весь коментар
14.05.2024 11:23 Відповісти
А, ну то ладно...
показати весь коментар
14.05.2024 11:28 Відповісти
петушок тебе откуда знать кто бот а кто нет,или ты думал что прям ни метра землю никто от границы не оступит,открою секрет лошпед диванный то это так не работает чего лошки не ныли когда рдк в села кацапстана заходили без сопротивлений и не ныли что у них по границу окопы не нарыты,ну вообщем такой биомусор может скавчать дальше,пацыкам свое дело делать,валить понемногу русню,а таким членососам пожелаю только побольше ****** заглотнуть,чем вы гондурасы успешно и занимаетесь
показати весь коментар
14.05.2024 11:51 Відповісти
не шановний хто вас так вчив з співітчизниками спілкуватись ?
показати весь коментар
14.05.2024 12:17 Відповісти
Як це драпаєм?! Просто змінили позиції! Або конашенков 2.0.
показати весь коментар
14.05.2024 11:57 Відповісти
Керівником ОСУВ Харків призначений генерал Драпатий. Яке прізвище у генерала то такий і результат у нього.
показати весь коментар
14.05.2024 12:12 Відповісти
Прочісати і знищити усіх хто там буде, нікого не брати навіть в полон!
показати весь коментар
14.05.2024 11:12 Відповісти
І хто це мав би робити?
показати весь коментар
14.05.2024 11:15 Відповісти
Українське військо!
показати весь коментар
14.05.2024 11:19 Відповісти
А украєнське військо - це хто?
показати весь коментар
14.05.2024 11:26 Відповісти
дякуємо, пшецький воїне, за потужну пораду!
показати весь коментар
14.05.2024 11:16 Відповісти
Так, як це по-квартальному "зміна позицій у напрямку від кордону". Це не відступ, а щміна позицій. Ця влада навіть за два роки інтенсивних боцових дій, ціною великої крові нічого не навчилася. Квартал не став керівною силою, а зробив кварталом всіх решта.
показати весь коментар
14.05.2024 11:14 Відповісти
Отріцатєльноє наступлєніє. У рашистів навчились.
показати весь коментар
14.05.2024 11:22 Відповісти
Це все що вас розстроїло в повідомленні?
показати весь коментар
14.05.2024 11:31 Відповісти
Відступ тепер називається зміною позиції. Геніально!
показати весь коментар
14.05.2024 11:15 Відповісти
Креативненько мислять. Потужно ж звучить, впевнено і навіть переможно.
показати весь коментар
14.05.2024 11:44 Відповісти
Редактор з МО забув додати "... на більш вигідні".
показати весь коментар
14.05.2024 11:53 Відповісти
Загальна сума замовлень на будівництво оборонних споруд , яку харківська влада вивела на фірми з ознаками фіктивності складає 188 млн. гривен лише на 2024 рік.

Зеленський повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії.

Насправді українські війська відійшли з позицій ще в трьох пунктах і втратили Лук'янці (Харківська). Слова "відійшли з позицій " - це умовно. Ніяких позицій нам немає. Є підписані акти "прийому-передачі", з реальним виконанням робіт 12-30%.
показати весь коментар
14.05.2024 11:17 Відповісти
Коли пишуть "для захисту військових змінили позицію чи відійшли" це означає, що ворог просовується далі. А ще нас привчили до таких слів: "ворог перевищує кількісно військових одного до десяти, а гармат одної до вісімнадцяти, а також знищені забудови і немає куди нашим ховатися і для збереження їх життя відійшли на підготовлені позиції". Так відійшли із Северодонецька,Лисичанську, Попасної, Соледару, Бахмуту, Авдіївки та інших міст. ЕНіяких підготовлених позицій не було. Як запевняє нас Володя Херпіду, що ті міста ми пізніше звільнимо, тільки забуває сказати, що немає чим і ким звільняти і що звільняти.
показати весь коментар
14.05.2024 11:18 Відповісти
Куурвааа! Де оборонні укріплення???
показати весь коментар
14.05.2024 11:19 Відповісти
На рахунках в Західних банках грошики , які були виділені на ці укріплення.
показати весь коментар
14.05.2024 11:27 Відповісти
Ви б хоть банки ЯКІСЬ назовіть та вкладників!
А то лайном сруськагаміфа тягне, від УСИХ цих вкидів у мережі !!
Художній свист від ФСБ …
показати весь коментар
14.05.2024 11:39 Відповісти
Та й ви з ТаймЗє сюди не тягайте.
Там теж художній свист від фсб. Дуже мелодійний і привабливий, хоч і з чималою присутністю правди.
Однак все ж свист.
показати весь коментар
14.05.2024 12:22 Відповісти
Он, як лайном московським несуть, одні і тіж, зрадуни зкацаплені !!,
Співпадіння ФСБшних ботоферм…
Це ті, що вищали у 2019, хто завгодно, аби тільки не Порох! Порох брата з'їв, у тюрму посадив, а потім, ще й убив його …
Ждуни сруськага міфа, і побігли, за вказівкою ФСБ, на дільниці…
А тепер, Україна знищує, скаженого, воєнного злочинця - прутіна!! Зелена саранча приблуд95, жере Україну і гадить!
Дякуємо за допомогу Західним Партнерам!!
А усих, отих зрадунів/усепропальщиків, фіксуймо та реагуймо на них, але не довше 3метрів вірьовки!
Слава Україні!
показати весь коментар
14.05.2024 11:37 Відповісти
Znat sto kacapi pojdut nastuplenije i nicego nedelat,eto uze ne komandovanije,tex generalov sto otvecajet za eto malo sniat s dolznosti,a nado raszalovat po urovniu do riadovogo.Pocemu reakcija na sobytija prixodit posle 3 dnej posle fakta ,pocemu netu operezenija i reakciji srazu?
показати весь коментар
14.05.2024 13:24 Відповісти
 
 