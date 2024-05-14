Силы обороны поменяли позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска, - Генштаб
По состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны продолжают выполнение задач по недопущению продвижения войск РФ вглубь нашей страны и срыва выполнения оккупантами задачи по установлению полного контроля над Донецкой и частью Харьковской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстановка на Севере
Как отмечается, в Черниговской и Сумской областях обстановка существенных изменений не претерпела, изменений в состоянии и положении войск не произошло.
За текущие сутки противник провел 31 атаку позиций наших войск на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях, 20 из них еще продолжается.
"На Харьковском направлении подразделения наших войск отражают 1 атаку противника на направлении Шебекино (РФ) - Волчанск, ситуация контролируемая. Вследствие интенсивного огневого воздействия противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБов, по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Продолжаются боевые действия", - говорится в сообщении.
Также по данным Генштаба, продолжается мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируемая. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.
Генштаб также информирует, что на Купянском направлении продолжаются 3 атаки российских оккупантов на направлениях Ольшана - Петропавловка, Крохмальное - Берестовое, Коломийчиха - Стельмаховка, противник успеха не имеет. Подразделения наших войск уничтожили танк и БМП врага.
На Северском направлении подразделения наших войск отражают 7 атак противника на направлениях Веселое - Раздоловка, Золотаревка - Верхнекаменское, Николаевка - Спирное, Берестовое - Выемка. Бои продолжаются, ситуация контролируется.
Обстановка на Востоке
На Краматорском направлении наши войска отбили 2 атаки противника на направлениях Бахмут - Новый, Бахмут - Клещиевка, потерь позиций не допущено.
На Торецком направлении подразделения наших войск сдерживают 1 атаку российских оккупантов на направлении Николаевка - Белая Гора, без успеха противника.
"На Покровском направлении войска Сил обороны отбили 11 атак противника на направлениях: Очеретино - Новоалександровка, Архангельское - Новоалександровка, Архангельское - Калиново, Архангельское - Евгеновка, Тоненькое - Нетайлово, Пески - Нетайлово, 5 атак еще продолжается. На отдельных участках в результате интенсивного огневого воздействия противника враг имел ограниченный тактический успех", - говорится в сообщении.
На Кураховском направлении наши войска отбили 1 атаку противника на направлении Марьинка - Григорьевка. На отдельном участке противник имел ограниченный успех.
Обстановка на Юге
На Времовском направлении подразделения наших войск отбили 5 атак противника на направлениях Сладкое - Водяное, Заветное Желание - Старомайорское. В ходе боев потерь позиций не допущено.
На Ореховском направлении войска группировки отбили 1 атаку противника на направлении Новопрокоповка - Работино. Противник успеха не имел, потерь позиций и территорий не допущено.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Удары по врагу
За прошедшие сутки авиация и подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 1 станции радиоэлектронной борьбы, 1 пункту управления, 1 складу боеприпасов и 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также был сбит вражеский Су-25.
С начала суток противник нанес 8 авиационных ударов, применены 15 управляемых авиационных бомб, осуществлено 23 удара дронами-камикадзе, враг совершил более 500 обстрелов позиций наших войск. Общие потери противника в живой силе составляют 80 человек, вооружения и военной техники - 32 единицы.
Атаки войск РФ на Харьковщине
По данным Минобороны, утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.
Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.
Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.
По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.
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Генштаб каже що все чудово і під контролем.
ГУР МО каже, що все погано і критично на Харківському напрямку.
В реальності,щоб знати хто правий, достатньо подивитися карту дипстейт, як і де просуваються рашисти.
Зеленський повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії.
Насправді українські війська відійшли з позицій ще в трьох пунктах і втратили Лук'янці (Харківська). Слова "відійшли з позицій " - це умовно. Ніяких позицій нам немає. Є підписані акти "прийому-передачі", з реальним виконанням робіт 12-30%.
А то лайном сруськагаміфа тягне, від УСИХ цих вкидів у мережі !!
Художній свист від ФСБ …
Там теж художній свист від фсб. Дуже мелодійний і привабливий, хоч і з чималою присутністю правди.
Однак все ж свист.
Співпадіння ФСБшних ботоферм…
Це ті, що вищали у 2019, хто завгодно, аби тільки не Порох! Порох брата з'їв, у тюрму посадив, а потім, ще й убив його …
Ждуни сруськага міфа, і побігли, за вказівкою ФСБ, на дільниці…
А тепер, Україна знищує, скаженого, воєнного злочинця - прутіна!! Зелена саранча приблуд95, жере Україну і гадить!
Дякуємо за допомогу Західним Партнерам!!
А усих, отих зрадунів/усепропальщиків, фіксуймо та реагуймо на них, але не довше 3метрів вірьовки!
Слава Україні!