РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5863 посетителя онлайн
Новости Война
9 312 34

Силы обороны поменяли позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска, - Генштаб

Бої на Хакрівщині станом на 14 травня 2024 року

По состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны продолжают выполнение задач по недопущению продвижения войск РФ вглубь нашей страны и срыва выполнения оккупантами задачи по установлению полного контроля над Донецкой и частью Харьковской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстановка на Севере

Как отмечается, в Черниговской и Сумской областях обстановка существенных изменений не претерпела, изменений в состоянии и положении войск не произошло.

За текущие сутки противник провел 31 атаку позиций наших войск на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях, 20 из них еще продолжается.

"На Харьковском направлении подразделения наших войск отражают 1 атаку противника на направлении Шебекино (РФ) - Волчанск, ситуация контролируемая. Вследствие интенсивного огневого воздействия противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБов, по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Продолжаются боевые действия", - говорится в сообщении.

Читайте также: Ежечасно ситуация на Харьковщине приближается к критической, - Буданов

Также по данным Генштаба, продолжается мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируемая. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.

Генштаб также информирует, что на Купянском направлении продолжаются 3 атаки российских оккупантов на направлениях Ольшана - Петропавловка, Крохмальное - Берестовое, Коломийчиха - Стельмаховка, противник успеха не имеет. Подразделения наших войск уничтожили танк и БМП врага.

На Северском направлении подразделения наших войск отражают 7 атак противника на направлениях Веселое - Раздоловка, Золотаревка - Верхнекаменское, Николаевка - Спирное, Берестовое - Выемка. Бои продолжаются, ситуация контролируется.

Обстановка на Востоке

На Краматорском направлении наши войска отбили 2 атаки противника на направлениях Бахмут - Новый, Бахмут - Клещиевка, потерь позиций не допущено.

На Торецком направлении подразделения наших войск сдерживают 1 атаку российских оккупантов на направлении Николаевка - Белая Гора, без успеха противника.

"На Покровском направлении войска Сил обороны отбили 11 атак противника на направлениях: Очеретино - Новоалександровка, Архангельское - Новоалександровка, Архангельское - Калиново, Архангельское - Евгеновка, Тоненькое - Нетайлово, Пески - Нетайлово, 5 атак еще продолжается. На отдельных участках в результате интенсивного огневого воздействия противника враг имел ограниченный тактический успех", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступление российских войск на Харьковщине не было неожиданным. Они получили "досадные преимущества" из-за задержки помощи Украине, - Пентагон

На Кураховском направлении наши войска отбили 1 атаку противника на направлении Марьинка - Григорьевка. На отдельном участке противник имел ограниченный успех.

Обстановка на Юге

На Времовском направлении подразделения наших войск отбили 5 атак противника на направлениях Сладкое - Водяное, Заветное Желание - Старомайорское. В ходе боев потерь позиций не допущено.

На Ореховском направлении войска группировки отбили 1 атаку противника на направлении Новопрокоповка - Работино. Противник успеха не имел, потерь позиций и территорий не допущено.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Также читайте: Харьковская ОГА заплатила подставным фирмам сотни миллионов гривен за строительство фортификаций, - глава Антикоррупционного центра "Межа" Богуславец. ДОКУМЕНТ

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация и подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 1 станции радиоэлектронной борьбы, 1 пункту управления, 1 складу боеприпасов и 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также был сбит вражеский Су-25.

С начала суток противник нанес 8 авиационных ударов, применены 15 управляемых авиационных бомб, осуществлено 23 удара дронами-камикадзе, враг совершил более 500 обстрелов позиций наших войск. Общие потери противника в живой силе составляют 80 человек, вооружения и военной техники - 32 единицы.

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Смотрите также: Бойцы 42-й ОМБр дронами уничтожили три российских БМП с десантом, которые пытались наступать на Харьковщине. ВИДЕО

Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине: Враг атакует в направлении Липцев и Волчанска, продолжаются бои за 5 населенных пунктов, которые находились в серой зоне

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Автор: 

Генштаб ВС (6234) Харьковщина (5577) боевые действия (3990) Волчанск (386)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Та нє. Де укріплення, де підготовлені резерви, де відповідальність керівництва за провалений фронт?
показать весь комментарий
14.05.2024 11:14
+10
Загальна сума замовлень на будівництво оборонних споруд , яку харківська влада вивела на фірми з ознаками фіктивності складає 188 млн. гривен лише на 2024 рік.

Зеленський повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії.

Насправді українські війська відійшли з позицій ще в трьох пунктах і втратили Лук'янці (Харківська). Слова "відійшли з позицій " - це умовно. Ніяких позицій нам немає. Є підписані акти "прийому-передачі", з реальним виконанням робіт 12-30%.
показать весь комментарий
14.05.2024 11:17
+9
Генштаб та ГУР МО протирічать один одному.
Генштаб каже що все чудово і під контролем.
ГУР МО каже, що все погано і критично на Харківському напрямку.
В реальності,щоб знати хто правий, достатньо подивитися карту дипстейт, як і де просуваються рашисти.
показать весь комментарий
14.05.2024 11:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*****! - ніякого просвітку - де вже та зброя
показать весь комментарий
14.05.2024 11:10 Ответить
Та нє. Де укріплення, де підготовлені резерви, де відповідальність керівництва за провалений фронт?
показать весь комментарий
14.05.2024 11:14 Ответить
Півмільйонний резерв військовослужбовців вже третій рік війни сидить в тилу і чекає наказу висунутися на фронт.
показать весь комментарий
14.05.2024 12:10 Ответить
4 особи їхали на 5 одиницях військової техніки?
показать весь комментарий
14.05.2024 11:12 Ответить
Генштаб та ГУР МО протирічать один одному.
Генштаб каже що все чудово і під контролем.
ГУР МО каже, що все погано і критично на Харківському напрямку.
В реальності,щоб знати хто правий, достатньо подивитися карту дипстейт, як і де просуваються рашисти.
показать весь комментарий
14.05.2024 11:12 Ответить
Нема там ніяких протиріччь, якщо уважно читати. Драпаєм. І справа не тільки в фортифікаціях...
показать весь комментарий
14.05.2024 11:15 Ответить
хто куда драпает?суда по комментам людей с туд стабилизируем фрон вернее те 5 км за которые тут так ноют)
показать весь комментарий
14.05.2024 11:23 Ответить
А, ну то ладно...
показать весь комментарий
14.05.2024 11:28 Ответить
петушок тебе откуда знать кто бот а кто нет,или ты думал что прям ни метра землю никто от границы не оступит,открою секрет лошпед диванный то это так не работает чего лошки не ныли когда рдк в села кацапстана заходили без сопротивлений и не ныли что у них по границу окопы не нарыты,ну вообщем такой биомусор может скавчать дальше,пацыкам свое дело делать,валить понемногу русню,а таким членососам пожелаю только побольше ****** заглотнуть,чем вы гондурасы успешно и занимаетесь
показать весь комментарий
14.05.2024 11:51 Ответить
не шановний хто вас так вчив з співітчизниками спілкуватись ?
показать весь комментарий
14.05.2024 12:17 Ответить
Як це драпаєм?! Просто змінили позиції! Або конашенков 2.0.
показать весь комментарий
14.05.2024 11:57 Ответить
Керівником ОСУВ Харків призначений генерал Драпатий. Яке прізвище у генерала то такий і результат у нього.
показать весь комментарий
14.05.2024 12:12 Ответить
Прочісати і знищити усіх хто там буде, нікого не брати навіть в полон!
показать весь комментарий
14.05.2024 11:12 Ответить
І хто це мав би робити?
показать весь комментарий
14.05.2024 11:15 Ответить
Українське військо!
показать весь комментарий
14.05.2024 11:19 Ответить
А украєнське військо - це хто?
показать весь комментарий
14.05.2024 11:26 Ответить
дякуємо, пшецький воїне, за потужну пораду!
показать весь комментарий
14.05.2024 11:16 Ответить
Так, як це по-квартальному "зміна позицій у напрямку від кордону". Це не відступ, а щміна позицій. Ця влада навіть за два роки інтенсивних боцових дій, ціною великої крові нічого не навчилася. Квартал не став керівною силою, а зробив кварталом всіх решта.
показать весь комментарий
14.05.2024 11:14 Ответить
Отріцатєльноє наступлєніє. У рашистів навчились.
показать весь комментарий
14.05.2024 11:22 Ответить
Це все що вас розстроїло в повідомленні?
показать весь комментарий
14.05.2024 11:31 Ответить
Відступ тепер називається зміною позиції. Геніально!
показать весь комментарий
14.05.2024 11:15 Ответить
Креативненько мислять. Потужно ж звучить, впевнено і навіть переможно.
показать весь комментарий
14.05.2024 11:44 Ответить
Редактор з МО забув додати "... на більш вигідні".
показать весь комментарий
14.05.2024 11:53 Ответить
Загальна сума замовлень на будівництво оборонних споруд , яку харківська влада вивела на фірми з ознаками фіктивності складає 188 млн. гривен лише на 2024 рік.

Зеленський повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії.

Насправді українські війська відійшли з позицій ще в трьох пунктах і втратили Лук'янці (Харківська). Слова "відійшли з позицій " - це умовно. Ніяких позицій нам немає. Є підписані акти "прийому-передачі", з реальним виконанням робіт 12-30%.
показать весь комментарий
14.05.2024 11:17 Ответить
Коли пишуть "для захисту військових змінили позицію чи відійшли" це означає, що ворог просовується далі. А ще нас привчили до таких слів: "ворог перевищує кількісно військових одного до десяти, а гармат одної до вісімнадцяти, а також знищені забудови і немає куди нашим ховатися і для збереження їх життя відійшли на підготовлені позиції". Так відійшли із Северодонецька,Лисичанську, Попасної, Соледару, Бахмуту, Авдіївки та інших міст. ЕНіяких підготовлених позицій не було. Як запевняє нас Володя Херпіду, що ті міста ми пізніше звільнимо, тільки забуває сказати, що немає чим і ким звільняти і що звільняти.
показать весь комментарий
14.05.2024 11:18 Ответить
Куурвааа! Де оборонні укріплення???
показать весь комментарий
14.05.2024 11:19 Ответить
На рахунках в Західних банках грошики , які були виділені на ці укріплення.
показать весь комментарий
14.05.2024 11:27 Ответить
Ви б хоть банки ЯКІСЬ назовіть та вкладників!
А то лайном сруськагаміфа тягне, від УСИХ цих вкидів у мережі !!
Художній свист від ФСБ …
показать весь комментарий
14.05.2024 11:39 Ответить
Та й ви з ТаймЗє сюди не тягайте.
Там теж художній свист від фсб. Дуже мелодійний і привабливий, хоч і з чималою присутністю правди.
Однак все ж свист.
показать весь комментарий
14.05.2024 12:22 Ответить
Он, як лайном московським несуть, одні і тіж, зрадуни зкацаплені !!,
Співпадіння ФСБшних ботоферм…
Це ті, що вищали у 2019, хто завгодно, аби тільки не Порох! Порох брата з'їв, у тюрму посадив, а потім, ще й убив його …
Ждуни сруськага міфа, і побігли, за вказівкою ФСБ, на дільниці…
А тепер, Україна знищує, скаженого, воєнного злочинця - прутіна!! Зелена саранча приблуд95, жере Україну і гадить!
Дякуємо за допомогу Західним Партнерам!!
А усих, отих зрадунів/усепропальщиків, фіксуймо та реагуймо на них, але не довше 3метрів вірьовки!
Слава Україні!
показать весь комментарий
14.05.2024 11:37 Ответить
Znat sto kacapi pojdut nastuplenije i nicego nedelat,eto uze ne komandovanije,tex generalov sto otvecajet za eto malo sniat s dolznosti,a nado raszalovat po urovniu do riadovogo.Pocemu reakcija na sobytija prixodit posle 3 dnej posle fakta ,pocemu netu operezenija i reakciji srazu?
показать весь комментарий
14.05.2024 13:24 Ответить
 
 