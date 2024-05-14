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Новости Война
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Наметилась тенденция к стабилизации ситуации на Харьковщине, - Буданов (обновлено)

Евакуація мешканців прикордоння Харківщини 13 травня 2024 року

Украинская армия пытается перебросить войска с других участков линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке. Можно говорить о тенденции к стабилизации ситуации.

Об этом начальник ГУР Кирилл Буданов заявил в комментарии The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация на грани", - заявил он, оценивая ситуацию на Харьковщине.

"С каждым часом эта ситуация приближается к критической", - добавил Буданов.

Он также отметил, что атаками на северо-востоке российские оккупационные войска пытаются растянуть "и без того небольшие" резервы украинской армии, отвлекая их от боевых действий на других направлениях фронта.

Именно это и происходит сейчас, признает он. По его словам, украинская армия пытается перебросить войска с других участков линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке, но найти личный состав было трудно.

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"Все наши силы или здесь, или в Часовом Яру", - сказал Буданов.

Глава ГУР также оценил, что украинские силы смогут укрепить свои линии и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней. Но, как сообщалось, он ожидает, что Россия начнет новую атаку севернее Харькова, на Сумщине.

Обновление по заявлению Буданова об обстановке на Харьковщине

Заметим, что утром 14 мая в эфире телемарафона Буданов заявил, что ситуация на Харьковщине пока не катастрофическая и призвал не паниковать.

"Идет активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области. Сказать, что они имеют значительный успех, это точно неправда. Но надо помнить, что ситуация напряженная, очень быстро меняется", - заверил Буданов, отметив, что уже наметилась тенденция к стабилизации. ситуации.

"Однако еще на вчерашний вечер, на мой взгляд, наметилась стремительная тенденция к стабилизации ситуации. То есть противник, в принципе, уже заблокирован за теми рубежами, на которые он смог зайти. И продолжается операция Сил обороны Украины относительно дальнейшей стабилизации и начала вытеснения противника за пределы нашей страны", - цитирует Буданова "Інтерфакс-Україна".

Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Автор: 

Буданов Кирилл (456) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+40
ЦЕ ІПСО!
Продалася, курва? Всі добре знають, що там були кілометри потужних фортифікацій, десятки гундосиків і мільйони звітів від чиновників усіх рівнів говорять саме про це!
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14.05.2024 10:55
+29
ВР України перенести в Харьків і проблема вирішиться
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14.05.2024 10:53
+22
українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але знайти особовий склад було важко,- Буданов

Півмільйона військових сидить в тилу, але знайти їх важко для фронту, згідно заяви Буданова.
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14.05.2024 10:57
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Страница 2 из 2
Те не може такого бути. Генштаб сказав всьо пад кантролем.
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14.05.2024 11:27 Ответить
Нарешті це Буриданов (віслюк) випорожнгив свій кишківник, тупорилая скатіна.
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14.05.2024 11:29 Ответить
І ПРО ЦЕ ГОВОРИТЬ "ГЛАВА РОЗВІДКИ?" Питання на засипку- а нафуя така "розвідка", яка не бачить, не чує. Відосіки бадяжити нам хватає яйцеграя, то його хліб - пиз...ти.
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14.05.2024 11:33 Ответить
То розввдка не розввдує, а констатує що діло хєрове? А хто казав шо в них недостатньо сил для наступу на цьому напрямку?
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14.05.2024 11:37 Ответить
Коли зелені провалять фронт і все посипеться, то рашковани легко зберуть мільонів 5 мародерів і вбивць, щоб грабувати і вбивати Україну. Доненачасілись?
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14.05.2024 11:38 Ответить
так давайй уже 10005000 миллионов чего уж мелочиться))))))
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14.05.2024 11:52 Ответить
Пан ніколи не цікавивсь історією. У 1918-20хх так і було. А потім був голодомор
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14.05.2024 12:32 Ответить
Не звертайте на нього увагу.Цей пан просто дурак. Писати якось навчився і в принципі на цьому розвиток зупинився.
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14.05.2024 13:11 Ответить
туда паслать сольского !!!!! он вікупит у орков гектари и будит перемога;
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14.05.2024 11:46 Ответить
Головне, що поліцаї та інша 3,14здося в безпеці, в тилу кошмарять цивільних.
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14.05.2024 11:47 Ответить
Ну киньте 25 тисяч ментів під Суми і 25 тисяч на харківський напрямок.
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14.05.2024 11:55 Ответить
Ще одна кровава персона кровавого зеленского - а чого ж ти, лайно ні чого не зробив шоб дати попередні данні про скупчення рашистів і нанести попередні удари по тих скупченнях. Скіки гнид у керівництві країни.
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14.05.2024 12:34 Ответить
Ж.д полотно до Купянска разве не надо разобрать, как советует Дикий? Заодно и строй материалов много. Украине это линия не нужна, слишком близко к границе.
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14.05.2024 12:40 Ответить
Намітилася тенденція до стабілізації ситуації на Харківщині, - Буданов Джерело:
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14.05.2024 12:46 Ответить
"Це точно не правда»- такими фразами маніпулюють брехуни. Потім іде «точно преточно, зуб даю».
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14.05.2024 13:16 Ответить
Справді резерви невеликі, важко знайти особовий склад, коли 50-100тис на фронті, а тільки офіційно оголошених для кацапів 1млн200тис в тилу вірогідно що віддали карточку командиру. Що з них спитаєш?
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14.05.2024 19:06 Ответить
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