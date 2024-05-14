Наметилась тенденция к стабилизации ситуации на Харьковщине, - Буданов (обновлено)

Украинская армия пытается перебросить войска с других участков линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке. Можно говорить о тенденции к стабилизации ситуации.

Об этом начальник ГУР Кирилл Буданов заявил в комментарии The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация на грани", - заявил он, оценивая ситуацию на Харьковщине.

"С каждым часом эта ситуация приближается к критической", - добавил Буданов.

Он также отметил, что атаками на северо-востоке российские оккупационные войска пытаются растянуть "и без того небольшие" резервы украинской армии, отвлекая их от боевых действий на других направлениях фронта.

Именно это и происходит сейчас, признает он. По его словам, украинская армия пытается перебросить войска с других участков линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке, но найти личный состав было трудно.

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"Все наши силы или здесь, или в Часовом Яру", - сказал Буданов.

Глава ГУР также оценил, что украинские силы смогут укрепить свои линии и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней. Но, как сообщалось, он ожидает, что Россия начнет новую атаку севернее Харькова, на Сумщине.

Обновление по заявлению Буданова об обстановке на Харьковщине

Заметим, что утром 14 мая в эфире телемарафона Буданов заявил, что ситуация на Харьковщине пока не катастрофическая и призвал не паниковать.

"Идет активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области. Сказать, что они имеют значительный успех, это точно неправда. Но надо помнить, что ситуация напряженная, очень быстро меняется", - заверил Буданов, отметив, что уже наметилась тенденция к стабилизации. ситуации.

"Однако еще на вчерашний вечер, на мой взгляд, наметилась стремительная тенденция к стабилизации ситуации. То есть противник, в принципе, уже заблокирован за теми рубежами, на которые он смог зайти. И продолжается операция Сил обороны Украины относительно дальнейшей стабилизации и начала вытеснения противника за пределы нашей страны", - цитирует Буданова "Інтерфакс-Україна".

Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.