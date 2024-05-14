Намітилася тенденція до стабілізації ситуації на Харківщині, - Буданов (оновлено)

Українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході. Можна говорити про тенденцію до стабілізації ситуації.

Про це начальник ГУР Кирило Буданов заявив у коментарі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на межі", - заявив він, оцінюючи ситуацію на Харківщині.

"З кожною годиною ця ситуація наближається до критичної", - додав Буданов.

Він також зауважив, що атаками на північному сході російські окупаційні війська намагаються розтягнути "і без того невеликі" резерви української армії, відволікши їх від бойових дій на інших напрямках фронту.

Саме це і відбувається зараз, визнає він. За його словами, українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але знайти особовий склад було важко.

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"Усі наші сили або тут, або в Часовому Яру", - сказав Буданов.

Очільник ГУР також оцінив, що українські сили зможуть укріпити свої лінії та стабілізувати фронт упродовж наступних кількох днів. Але, як повідомлялося, він очікує, що Росія розпочне нову атаку північніше Харкова, на Сумщині.

Оновлення щодо заяви Буданова по обстановці на Харківщині

Зауважимо, що зранку 14 травня в ефірі телемарафону Буданов заявив, що ситуація на Харківщині наразі не є катастрофічною і закликав не панікувати.

"Йде активна фаза російської прикордонної операції у Харківській області. Сказати, що вони мають значний успіх, це точно неправда. Але треба пам'ятати, що ситуація напружена, дуже швидко змінюється", - запевнив Буданов, зазначивши, що вже намітилася тенденція до стабілізації ситуації.

"Однак ще станом на вчорашній вечір, на мій погляд, намітилася стрімка тенденція до стабілізації ситуації. Тобто противник у принципі вже заблокований за тими рубежами, на які він зміг зайти. І триває операція Сил оборони України щодо подальшої стабілізації та початку витіснення противника за межі нашої країни", - цитує Буданова "Інтерфакс-Україна".

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.