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Намітилася тенденція до стабілізації ситуації на Харківщині, - Буданов (оновлено)

Евакуація мешканців прикордоння Харківщини 13 травня 2024 року

Українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході. Можна говорити про тенденцію до стабілізації ситуації.

Про це начальник ГУР Кирило Буданов заявив у коментарі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на межі", - заявив він, оцінюючи ситуацію на Харківщині.

"З кожною годиною ця ситуація наближається до критичної", - додав Буданов.

Він також зауважив, що атаками на північному сході російські окупаційні війська намагаються розтягнути "і без того невеликі" резерви української армії, відволікши їх від бойових дій на інших напрямках фронту.

Саме це і відбувається зараз, визнає він. За його словами, українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але знайти особовий склад було важко.

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"Усі наші сили або тут, або в Часовому Яру", - сказав Буданов.

Очільник ГУР також оцінив, що українські сили зможуть укріпити свої лінії та стабілізувати фронт упродовж наступних кількох днів. Але, як повідомлялося, він очікує, що Росія розпочне нову атаку північніше Харкова, на Сумщині.

Оновлення щодо заяви Буданова по обстановці на Харківщині 

Зауважимо, що зранку 14 травня в ефірі телемарафону Буданов заявив, що ситуація на Харківщині наразі не є катастрофічною і закликав не панікувати.

"Йде активна фаза російської прикордонної операції у Харківській області. Сказати, що вони мають значний успіх, це точно неправда. Але треба пам'ятати, що ситуація напружена, дуже швидко змінюється", - запевнив Буданов, зазначивши, що вже намітилася тенденція до стабілізації ситуації.

"Однак ще станом на вчорашній вечір, на мій погляд, намітилася стрімка тенденція до стабілізації ситуації. Тобто противник у принципі вже заблокований за тими рубежами, на які він зміг зайти. І триває операція Сил оборони України щодо подальшої стабілізації та початку витіснення противника за межі нашої країни", - цитує Буданова "Інтерфакс-Україна".

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Автор: 

Буданов Кирило (492) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+40
ЦЕ ІПСО!
Продалася, курва? Всі добре знають, що там були кілометри потужних фортифікацій, десятки гундосиків і мільйони звітів від чиновників усіх рівнів говорять саме про це!
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14.05.2024 10:55
+29
ВР України перенести в Харьків і проблема вирішиться
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14.05.2024 10:53
+22
українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але знайти особовий склад було важко,- Буданов

Півмільйона військових сидить в тилу, але знайти їх важко для фронту, згідно заяви Буданова.
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14.05.2024 10:57
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Те не може такого бути. Генштаб сказав всьо пад кантролем.
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14.05.2024 11:27 Відповісти
Нарешті це Буриданов (віслюк) випорожнгив свій кишківник, тупорилая скатіна.
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14.05.2024 11:29 Відповісти
І ПРО ЦЕ ГОВОРИТЬ "ГЛАВА РОЗВІДКИ?" Питання на засипку- а нафуя така "розвідка", яка не бачить, не чує. Відосіки бадяжити нам хватає яйцеграя, то його хліб - пиз...ти.
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14.05.2024 11:33 Відповісти
То розввдка не розввдує, а констатує що діло хєрове? А хто казав шо в них недостатньо сил для наступу на цьому напрямку?
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14.05.2024 11:37 Відповісти
Коли зелені провалять фронт і все посипеться, то рашковани легко зберуть мільонів 5 мародерів і вбивць, щоб грабувати і вбивати Україну. Доненачасілись?
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14.05.2024 11:38 Відповісти
так давайй уже 10005000 миллионов чего уж мелочиться))))))
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14.05.2024 11:52 Відповісти
Пан ніколи не цікавивсь історією. У 1918-20хх так і було. А потім був голодомор
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14.05.2024 12:32 Відповісти
Не звертайте на нього увагу.Цей пан просто дурак. Писати якось навчився і в принципі на цьому розвиток зупинився.
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14.05.2024 13:11 Відповісти
туда паслать сольского !!!!! он вікупит у орков гектари и будит перемога;
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14.05.2024 11:46 Відповісти
Головне, що поліцаї та інша 3,14здося в безпеці, в тилу кошмарять цивільних.
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14.05.2024 11:47 Відповісти
Ну киньте 25 тисяч ментів під Суми і 25 тисяч на харківський напрямок.
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14.05.2024 11:55 Відповісти
Ще одна кровава персона кровавого зеленского - а чого ж ти, лайно ні чого не зробив шоб дати попередні данні про скупчення рашистів і нанести попередні удари по тих скупченнях. Скіки гнид у керівництві країни.
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14.05.2024 12:34 Відповісти
Ж.д полотно до Купянска разве не надо разобрать, как советует Дикий? Заодно и строй материалов много. Украине это линия не нужна, слишком близко к границе.
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14.05.2024 12:40 Відповісти
Намітилася тенденція до стабілізації ситуації на Харківщині, - Буданов Джерело:
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14.05.2024 12:46 Відповісти
"Це точно не правда»- такими фразами маніпулюють брехуни. Потім іде «точно преточно, зуб даю».
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14.05.2024 13:16 Відповісти
Справді резерви невеликі, важко знайти особовий склад, коли 50-100тис на фронті, а тільки офіційно оголошених для кацапів 1млн200тис в тилу вірогідно що віддали карточку командиру. Що з них спитаєш?
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14.05.2024 19:06 Відповісти
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