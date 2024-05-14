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Новини Війна
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ЗСУ проводять прочісування міської забудови Вовчанська. Втрати ворога становлять 164 особи та 25 одиниць техніки, - Генштаб

Нічне зведення Генштабу 13 травня

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію станом на 23.00 13.05.2024 щодо російського вторгнення.

Про це повідомляють в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазнчається, що з початку доби відбулося 148 бойових зіткнень, противник завдав 6 ракетних, 30 авіаційних ударів із застосуванням 40 КАБів, майже 300 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2,5 тисячі обстрілів позицій наших військ.

Обстановка на Півночі

На півночі України, в Чернігівській та Сумській областях, обстановка суттєвих змін не зазнала, змін у стані та положенні військ не відбулось.

Наступ військ РФ на Харківщині

На Харківському напрямку наші підрозділи відбили 13 атак противника на напрямках Нова Товолжанка (рф) – Вовчанськ, Шебекіно (рф) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця, Стрілеча – Глибоке, Пильна – Глибоке, Глибоке - Липці.

Українські захисники проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація контрольована.

Втрати ворога складають 164 особи та 25 одиниць техніки.

На Куп’янському напрямку наші війська відбили 22 атаки противника на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. В ході боїв втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. На деяких ділянках покращили тактичне положення наших військ. На напрямках Ковалівка – Новоєгорівка та Кислівка – Іванівка тривають бої за окремі позиції.

Також читайте: На Харківському напрямку тривають бої. ЗСУ відтіснили росіян від Вовчанська, - Генштаб

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 1 атаку противника на напрямку Червонопопівка – Іванівка, на окремих ділянках покращили тактичне положення.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 15 атак противника на напрямках Лисичанськ – Білогорівка, Новодружеськ – Білогорівка, Веселе – Верхньокамянське, Золотарівка – Верхньокамянське, Веселе – Роздолівка, Миколаївка – Спірне. Противник успіху не мав, втрат позицій не допущено.

На Краматорському напрямку наші війська відбили 35 атак противника на напрямках Бахмут - Іванівське, Бахмут - Кліщіївка, Одрадівка - Кліщіївка. Втрат позицій не допущено, на деяких ділянках покращили тактичне положення, а на окремих, внаслідок інтенсивного вогневого впливу ворога, було проведено зміну позицій для збереження життя наших захисників та сплановано заходи із перегрупування підрозділів.

Читайте: Протягом доби на фронті 140 бойових зіткнень. На Харківському напрямку росіяни здійснили 13 атак, - Генштаб

На Покровському напрямку наші війська відбили 33 атаки противника на напрямках Очеретине – Новоолександрівка, Очеретине – Євгенівка, Очеретине - Калинове, Архангельське – Новоолександрівка. Для збереження життя наших захисників на деяких ділянках було проведено зміну позицій Сил оборони у звʼязку з інтенсивним вогневим впливом противника. На напрямках Соловйове – Сокіл, Очеретине – Соловйове, Очеретине – Євгенівка, Семенівка - Новоселівка Перша, Семенівка – Уманське, Піски - Нетайлове втрат позицій недопущено, ситуація контрольована. На деяких ділянках в межах напрямку нашими підрозділами покращено тактичне положення.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника на напрямках Старомихайлівка – Красногорівка, Славне - Новомихайлівка. Наші підрозділи тримають оборону, втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку війська угруповання відбили 11 атак противника на напрямках Солодке – Водяне, Завітне Бажання - Старомайорське, Володине – Старомайорське. Не зважаючи на тиск ворога, втрат позицій не допущено.

Бойові дії на Півдні

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили 4 атаки противника на напрямку Олешківські Піски - Кринки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Протягом поточної доби противник втратив понад 800 чоловік особового складу. Наші воїни знищили та підбили 9 танків та 28 бойових броньованих машин окупантів, а також збили 212 ворожих безпілотних літальних апаратів.

Завдання угрупованням військ визначені та доведені.

Продовжуємо нищити ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень на фронті понад 830 боєзіткнень, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на 10 напрямках, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6524) ЗСУ (7514)


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Топ коментарі
+20
Так..Згоден..Низкий уклін..В мене там побратим загинув на днях..Міцний казарлюга був..молодий здоровий..доброволець..А як би були ми реально готові зустрічати рашню..а не по видосикам гундосого малороса...вониб й до кордону не підійшли...Честь хлопці!...
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14.05.2024 00:26
+14
Хлопці титани !
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14.05.2024 00:19
+13
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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14.05.2024 00:29
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Хлопці титани !
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14.05.2024 00:19 Відповісти
Так..Згоден..Низкий уклін..В мене там побратим загинув на днях..Міцний казарлюга був..молодий здоровий..доброволець..А як би були ми реально готові зустрічати рашню..а не по видосикам гундосого малороса...вониб й до кордону не підійшли...Честь хлопці!...
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14.05.2024 00:26 Відповісти
Не.ер было военным за чмошника голосовать.
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14.05.2024 00:32 Відповісти
То вже були в більшості заробітчани
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14.05.2024 00:42 Відповісти
А ща кто, если находятся солдаты, которые продают задоначенные автомобили. Противно единые новины смотреть с ихними побирушками и штрихкодами.
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14.05.2024 00:47 Відповісти
де були заробітчани?..шото в кацапів вже дах підривае)))
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14.05.2024 01:36 Відповісти
Нет. По статистике, в каждом стрелковом отделении, в каждой бригаде, на заводе. Из 10-ти человек 7 голосовали за чмошника.
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14.05.2024 09:04 Відповісти
в сенсі?..типу військові голосували закогось організовано?))..отето да..яй незнав..))чого тількі від диванних недізнаешся...
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14.05.2024 01:34 Відповісти
Так, на жаль, у 2019 році армія підтримала Зеленського. Не такий розгромний рахунок, як у цивільних (десь 51%:49%), але...

https://www.unian.ua/elections/10527072-stalo-vidomo-yak-progolosuvali-viyskovi-v-zoni-oos.html
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14.05.2024 08:52 Відповісти
Сколько страдальцев - не за того проголосовали Ну так надо было за Тимошенкои голосовать. Умники .За***ли уже. поРОШЕНко даже не рассматривается - я надеюсь.
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14.05.2024 10:29 Відповісти
Навіть не надійся!

А ви можете продовжувати голосувати за свого х**ла. Своєю рідною мовою.
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14.05.2024 13:41 Відповісти
ну я в 19 в війську небув..стара травма..бігати невмію..зато о 2022 поскакав))не..за блазня неголосив..я з 25відсотків...за іншіх я невідповідаю..
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14.05.2024 23:34 Відповісти
Так, титани вимушені виправляти "про@би" пігмеїв...
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14.05.2024 00:32 Відповісти
Так, нашi Героi-ТИТИНИ! Низько вклоняюсь за iх самопожертву!
Господи, спаси та збережи наших Героев! 🙏🙏🙏
https://www.youtube.com/shorts/Lw3wlSZ5L5Q
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14.05.2024 09:39 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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14.05.2024 00:29 Відповісти
А, путин, ЗДОХНЫ ! Никаких поездок в Китай, бо в нарабсее - "Лебединое озеро 2024" по всем каналам. АМИНЬ !!! ЗЫ... «Лебединое озеро» показывали по телевизору в дни траура и похорон генеральных секретарей ЦК КПСС Брежнева, Андропова, Черненко, а также во время августовского путча 1991 года.
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14.05.2024 00:43 Відповісти
Що, правда? Чи знов Соловей наспівав?
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14.05.2024 08:53 Відповісти
Просто дивно що з тим бардаком, який є в ЗСУ вони вже третій рік тримаються проти росіян, проти яких навіть США тихо наповнюють рідиною підгузки, скидаючи весь непотріб аби українці могли воювати. Це справжнє чудо.
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14.05.2024 01:07 Відповісти
ситуація контрольована.....
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14.05.2024 02:30 Відповісти
Он, скільки набігло всепропальщиків московських у мережу, як вони заскіглили по писаному ФСБ!!! Виходить, що Україна, робить ПРАВИЛЬНО!!
Смерть оркам прутіна!
Слава Україні!
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14.05.2024 07:04 Відповісти
 
 