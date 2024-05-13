За тиждень на фронті понад 830 боєзіткнень, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на 10 напрямках, - Генштаб

Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському напрямках у Донецькій області, Краматорському, Покровському, Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках, де тривають важкі бої.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій.

"Загалом за тиждень до вечора неділі відбулося понад 830 бойових зіткнень. Протягом минулого тижня противник завдав 95 ракетних та понад 580 авіаційних ударів, здійснив понад 710 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ та об’єктах цивільної інфраструктури", - зазначив він.

Та наголосив, що попри численні втрати особового складу, озброєння та техніки, загарбники намагаються витіснити українські війська із займаних позицій, але отримують гідну відсіч.

Бойові дії на сході

"На Харківському напрямку ворог минулого тижня перейшов кордон і до вечора неділі здійснив 31 атаку на напрямках населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Глибоке, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ і Богруватка Харківської області. Противник має тактичні успіхи. Обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Сплановано заходи щодо знищення противника, який вклинився у нашу оборону", - повідомив Ліховій.

Також росіяни проводили наступальні дії на Куп’янському напрямку, в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівське, Піщане і Берестове Харківської області, а також Стельмахівка і Андріївка Луганської області. За тиждень на цьому напрямку відбито майже 100 атак ворога.

На Лиманському напрямку українські захисники за тиждень відбили 67 атак росіян в районах населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка і Невське, у Серебрянському лісництві Луганської області, а також в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

"На Сіверському напрямку в Донецькій області Сили оборони відбили 81 атаку у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне і Роздолівка на Донеччині. На Краматорському напрямку наші воїни відбивали 87 атак московитів у районах населених пунктів Григорівка, Часів Яр, Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення", - сказав Лиховій.

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На Покровському напрямку українські захисники впродовж тижня відбили 215 атак у районах населених пунктів Олександропіль, Калинове, Новоолександрівка, Прогрес, Сокіл, Новопокровське, Яснобродівка, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян у районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка і Костянтинівка, де противник 41 раз намагався прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку українські захисники відбили 93 атаки у районах населених пунктів Водяне, Урожайне і Старомайорське Донецької області, де ворог намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

Ситуація на півдні

На Оріхівському напрямку РФ за тиждень 27 разів атакувала позиції українських захисників у районі Роботиного Запорізької області.

"На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Протягом тижня він здійснив 18 безуспішних атак на позиції наших військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області", - зазначив речник.\

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