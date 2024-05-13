За неделю на фронте более 830 боестолкновений, враг продолжает сосредотачивать основные усилия на 10 направлениях, - Генштаб

Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском направлениях в Донецкой области, Краматорском, Покровском, Кураховском, Времовском, Ореховском и Приднепровском направлениях, где продолжаются тяжелые бои.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лыховий.

"Всего за неделю до вечера воскресенья произошло более 830 боевых столкновений. В течение прошлой недели противник нанес 95 ракетных и более 580 авиационных ударов, совершил более 710 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и объектам гражданской инфраструктуры", - отметил он.

И подчеркнул, что несмотря на многочисленные потери личного состава, вооружения и техники, захватчики пытаются вытеснить украинские войска с занимаемых позиций, но получают достойный отпор.

Боевые действия на востоке

"На Харьковском направлении враг на прошлой неделе перешел границу и к вечеру воскресенья совершил 31 атаку на направлениях населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Глубокое, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск и Богруватка Харьковской области. Противник имеет тактические успехи. Обстановка остается сложной и динамично меняется. Спланированы меры по уничтожению противника, который вклинился в нашу оборону", - сообщил Лыховий.

Также россияне проводили наступательные действия на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановское, Песчаное и Берестовое Харьковской области, а также Стельмаховка и Андреевка Луганской области. За неделю на этом направлении отбито почти 100 атак врага.

На Лиманском направлении украинские защитники за неделю отбили 67 атак россиян в районах населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка и Невское, в Серебрянском лесничестве Луганской области, а также в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области.

"На Северском направлении в Донецкой области Силы обороны отбили 81 атаку в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Верхнекаменское, Выемка, Спорное и Роздоловка в Донецкой области. На Краматорском направлении наши воины отражали 87 атак московитов в районах населенных пунктов Григорьевка, Часов Яр, Калиновка, Новый, Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение", - сказал Лиховий.

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На Покровском направлении украинские защитники в течение недели отбили 215 атак в районах населенных пунктов Александрополь, Калиновое, Новоалександровка, Прогресс, Сокол, Новопокровское, Яснобродовка, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где противник 41 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Времовском направлении украинские защитники отбили 93 атаки в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное и Старомайорское Донецкой области, где враг пытался вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

Ситуация на юге

На Ореховском направлении РФ за неделю 27 раз атаковала позиции украинских защитников в районе Работино Запорожской области.

"На Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье реки Днепр. В течение недели он совершил 18 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области", - отметил спикер.

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