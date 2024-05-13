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Новини Війна
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На Харківському напрямку тривають бої. ЗСУ відтіснили росіян від Вовчанська, - Генштаб

Зведення Генштабу

Обстановка по усій лінії фронту контролюється Силами оборони. Зокрема, українські воїни завдають ворогу втрат, відновлюють позиції та на окремих ділянках мають тактичні успіхи.

Про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Наступ військ РФ на Харківщині

Зазначається, що на Харківському напрямку станом на 17.00 тривають бої. Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12.

"Наші підрозділи нанесли вогневе ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ. Розпочалось бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця. Загальні втрати ворога становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки", - інформують в Генштабі.

Обстановка на Сході та Півдні

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 7, на Сіверському напрямку - до 14, на Краматорському напрямку - до 31, на Покровському напрямку - до 31.

На Торецькому, Куп’янському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському ситуація без змін, котролюється українськими підрозділами.

На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25.

Читайте: Ворог мав частковий успіх у районі Лук’янців на Харківщині, - Генштаб

Атаки військ РФ на Харківщині

Напередодні у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

Автор: 

Генштаб ЗС (6524) Харківщина (6054) Вовчанськ (414)


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Топ коментарі
+19
Це дуже добре, якщо правда...
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13.05.2024 18:37
+14
...доречі-сьогодні на доннечині збили чергову рашистську су-25...
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13.05.2024 18:47
+12
2 кроки назад, 1 вперед, а потім добити вечірнім відосиком

- секрет успіху володі зєлємскага і його 73% рейтингу
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13.05.2024 18:46
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Це дуже добре, якщо правда...
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13.05.2024 18:37 Відповісти
Героическим действиям ЗСУ всегда лайк. Плохо, что над ними парашная надстройка.
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13.05.2024 18:39 Відповісти
То для чого іх треба було запускати - шоб потім героічно відтісняти
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13.05.2024 18:39 Відповісти
2 кроки назад, 1 вперед, а потім добити вечірнім відосиком

- секрет успіху володі зєлємскага і його 73% рейтингу
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13.05.2024 18:46 Відповісти
якісна мстя - холодна мстя. і тут так же - дивишся, як заходять, як розполагаються, бо і самим треба правильні позиції для відбою зайняти. а ти як баба-істерічка одразу кидатися пропонуєш. при правильному підході - як зашли так і вийшли.
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13.05.2024 20:43 Відповісти
Я пропонував шоб ім було гарно заходити -- підстилити під ноги мін
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13.05.2024 20:49 Відповісти
іди туди покамандуй, умнік хрінов.
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15.05.2024 10:03 Відповісти
Тебе знову ковбасить?
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15.05.2024 10:13 Відповісти
хахаха, ковбасить від безмозглості як раз тебе. я таких як ти умніків тупоголових колекціоную
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15.05.2024 10:24 Відповісти
Добре тебе взяло - як може умнік бути тупаком - оприділись
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15.05.2024 10:26 Відповісти
з пустого в порожнє в тебе. ума немає, зато понсиш словами. голос, собако, голос!
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16.05.2024 18:06 Відповісти
Куди?
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16.05.2024 18:24 Відповісти
браво, дворовий песик! ще раз голос!
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19.05.2024 16:35 Відповісти
Гуляи
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19.05.2024 16:42 Відповісти
Баба - істеричка? - ти трохи погано мене знаєш - 100 кг ваги - в молодості кмс по боксу
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13.05.2024 20:55 Відповісти
хахаха, нашо мені тебе знать, чур мене з такими знатися. мені твоїх коментів достатньо, щоб скласти про тебе думку.
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15.05.2024 10:02 Відповісти
"Зазначається, що росіяни намагаються закріпитися на території місцевого м'ясокомбінату та однієї з крайніх вулиць Вовчанська". https://www.rbc.ua/rus/news/rosiyski-dobrovoltsi-btr-obstrilyali-okupantiv-1715609964.html
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13.05.2024 18:39 Відповісти
Це ще зранку писали... Вони туди лізуть
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13.05.2024 18:47 Відповісти
Дуже гарна новина...
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13.05.2024 18:40 Відповісти
...доречі-сьогодні на доннечині збили чергову рашистську су-25...
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13.05.2024 18:47 Відповісти
Чому наш "верховний чотириразовий ухилянт" та "найвеличніший збирач Ставок", пика якого стирчить з усіх розеток щодня 24/7, не будував на харківщині укріплень після того, як ЗСУ під командуванням Залужного ще у вересні 2022 ? Чому навіть вже після того, як кацапи з березня відкрито заявляли що полізуть на Харків, "найвеличніший збирач Ставок" не дав команду перевірити реальний стан справ з будівництвом укріплень на Харківщині??? Тепер черговий стопітсотий пройоб зеленого ватного нікчеми виправляють бійці своїми життями.
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13.05.2024 18:55 Відповісти
Допомога для порятунку Вовчанська

https://images.cnscdn.com/f/e/e/a/feea66551e19225aec593787aeafdc4e/original.jpg

Друзі, терміново треба допомога для порятунку Вовчанська. Я зараз тут. Давайте зробимо все можливе для оборони міста. Гостро потрібні дрони для забезпечення 57-і мотопіхотної бригади, яка обороняє Вовчанськ. Джерело:
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13.05.2024 19:11 Відповісти
це від Юрия Бутусова
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13.05.2024 19:12 Відповісти
с Крыма тесните , лаптям там тесно
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13.05.2024 19:15 Відповісти
у мене питання.
як далеко будемо відтісняти?
до кордону, а далі знову чекати поки зберуться?
чи може знищити там все до чого дотягнемося?
вашингтон не дозволяє?
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13.05.2024 20:00 Відповісти
Крім інших питань до зе-влади з приводу провальної підготовки до захисту кордонів України від наступу рашистських військ постає іще одне запитання: чому за півтора роки після визволення Вовчанська не була розібрана до останньої кріпильної скоби і анкеру залізнична колія від станції до кордону з пітьмою?
Чому до цього часк це не зроблено на всій протядності кордону з пітьмою і рб в прикордонних областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській і Харківській ?
Скільки ще часу зебіли будуть бездіяти, провокуючи цим ворога до наступу?
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13.05.2024 21:38 Відповісти
 
 