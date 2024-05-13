На Харківському напрямку тривають бої. ЗСУ відтіснили росіян від Вовчанська, - Генштаб

Обстановка по усій лінії фронту контролюється Силами оборони. Зокрема, українські воїни завдають ворогу втрат, відновлюють позиції та на окремих ділянках мають тактичні успіхи.

Про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Наступ військ РФ на Харківщині

Зазначається, що на Харківському напрямку станом на 17.00 тривають бої. Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12.

"Наші підрозділи нанесли вогневе ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ. Розпочалось бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця. Загальні втрати ворога становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки", - інформують в Генштабі.

Обстановка на Сході та Півдні

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 7, на Сіверському напрямку - до 14, на Краматорському напрямку - до 31, на Покровському напрямку - до 31.

На Торецькому, Куп’янському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському ситуація без змін, котролюється українськими підрозділами.

На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25.

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Атаки військ РФ на Харківщині

Напередодні у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.