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Новости Война
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На Харьковском направлении продолжаются бои. ВСУ оттеснили россиян от Волчанска, - Генштаб

Зведення Генштабу

Обстановка по всей линии фронта контролируется Силами обороны. В частности, украинские воины наносят врагу потери, восстанавливают позиции и на отдельных участках имеют тактические успехи.

Об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Наступление войск РФ на Харьковщине

Отмечается, что на Харьковском направлении по состоянию на 17:00 продолжаются бои. Количество боевых столкновений увеличилось до 12.

"Наши подразделения нанесли огневое поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия зачистки на северной окраине населенного пункта Волчанск. Началось боевое столкновение в районе населенного пункта Старица. Общие потери врага составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники", - информируют в Генштабе.

Обстановка на востоке и юге

На Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 7, на Северском направлении - до 14, на Краматорском направлении - до 31, на Покровском направлении - до 31.

На Торецком, Купянском, Кураховском, Времовском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском ситуация без изменений, контролируется украинскими подразделениями.

В Донецкой области подразделения Сил обороны сбили вражеский Су-25.

Читайте также: В Волчанске остаются еще около 200 человек, оккупантов сдерживают на всех подходах к городу, - глава Харьковской ОВА Синегубов

Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

Автор: 

Генштаб ВС (6225) Харьковщина (5577) Волчанск (386)


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Топ комментарии
+19
Це дуже добре, якщо правда...
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13.05.2024 18:37
+14
...доречі-сьогодні на доннечині збили чергову рашистську су-25...
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13.05.2024 18:47
+12
2 кроки назад, 1 вперед, а потім добити вечірнім відосиком

- секрет успіху володі зєлємскага і його 73% рейтингу
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13.05.2024 18:46
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Це дуже добре, якщо правда...
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13.05.2024 18:37 Ответить
Героическим действиям ЗСУ всегда лайк. Плохо, что над ними парашная надстройка.
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13.05.2024 18:39 Ответить
То для чого іх треба було запускати - шоб потім героічно відтісняти
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13.05.2024 18:39 Ответить
2 кроки назад, 1 вперед, а потім добити вечірнім відосиком

- секрет успіху володі зєлємскага і його 73% рейтингу
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13.05.2024 18:46 Ответить
якісна мстя - холодна мстя. і тут так же - дивишся, як заходять, як розполагаються, бо і самим треба правильні позиції для відбою зайняти. а ти як баба-істерічка одразу кидатися пропонуєш. при правильному підході - як зашли так і вийшли.
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13.05.2024 20:43 Ответить
Я пропонував шоб ім було гарно заходити -- підстилити під ноги мін
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13.05.2024 20:49 Ответить
іди туди покамандуй, умнік хрінов.
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15.05.2024 10:03 Ответить
Тебе знову ковбасить?
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15.05.2024 10:13 Ответить
хахаха, ковбасить від безмозглості як раз тебе. я таких як ти умніків тупоголових колекціоную
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15.05.2024 10:24 Ответить
Добре тебе взяло - як може умнік бути тупаком - оприділись
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15.05.2024 10:26 Ответить
з пустого в порожнє в тебе. ума немає, зато понсиш словами. голос, собако, голос!
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16.05.2024 18:06 Ответить
Куди?
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16.05.2024 18:24 Ответить
браво, дворовий песик! ще раз голос!
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19.05.2024 16:35 Ответить
Гуляи
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19.05.2024 16:42 Ответить
Баба - істеричка? - ти трохи погано мене знаєш - 100 кг ваги - в молодості кмс по боксу
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13.05.2024 20:55 Ответить
хахаха, нашо мені тебе знать, чур мене з такими знатися. мені твоїх коментів достатньо, щоб скласти про тебе думку.
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15.05.2024 10:02 Ответить
"Зазначається, що росіяни намагаються закріпитися на території місцевого м'ясокомбінату та однієї з крайніх вулиць Вовчанська". https://www.rbc.ua/rus/news/rosiyski-dobrovoltsi-btr-obstrilyali-okupantiv-1715609964.html
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13.05.2024 18:39 Ответить
Це ще зранку писали... Вони туди лізуть
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13.05.2024 18:47 Ответить
Дуже гарна новина...
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13.05.2024 18:40 Ответить
...доречі-сьогодні на доннечині збили чергову рашистську су-25...
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13.05.2024 18:47 Ответить
Чому наш "верховний чотириразовий ухилянт" та "найвеличніший збирач Ставок", пика якого стирчить з усіх розеток щодня 24/7, не будував на харківщині укріплень після того, як ЗСУ під командуванням Залужного ще у вересні 2022 ? Чому навіть вже після того, як кацапи з березня відкрито заявляли що полізуть на Харків, "найвеличніший збирач Ставок" не дав команду перевірити реальний стан справ з будівництвом укріплень на Харківщині??? Тепер черговий стопітсотий пройоб зеленого ватного нікчеми виправляють бійці своїми життями.
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13.05.2024 18:55 Ответить
Допомога для порятунку Вовчанська

https://images.cnscdn.com/f/e/e/a/feea66551e19225aec593787aeafdc4e/original.jpg

Друзі, терміново треба допомога для порятунку Вовчанська. Я зараз тут. Давайте зробимо все можливе для оборони міста. Гостро потрібні дрони для забезпечення 57-і мотопіхотної бригади, яка обороняє Вовчанськ. Джерело:
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13.05.2024 19:11 Ответить
це від Юрия Бутусова
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13.05.2024 19:12 Ответить
с Крыма тесните , лаптям там тесно
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13.05.2024 19:15 Ответить
у мене питання.
як далеко будемо відтісняти?
до кордону, а далі знову чекати поки зберуться?
чи може знищити там все до чого дотягнемося?
вашингтон не дозволяє?
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13.05.2024 20:00 Ответить
Крім інших питань до зе-влади з приводу провальної підготовки до захисту кордонів України від наступу рашистських військ постає іще одне запитання: чому за півтора роки після визволення Вовчанська не була розібрана до останньої кріпильної скоби і анкеру залізнична колія від станції до кордону з пітьмою?
Чому до цього часк це не зроблено на всій протядності кордону з пітьмою і рб в прикордонних областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській і Харківській ?
Скільки ще часу зебіли будуть бездіяти, провокуючи цим ворога до наступу?
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13.05.2024 21:38 Ответить
 
 