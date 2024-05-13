На Харьковском направлении продолжаются бои. ВСУ оттеснили россиян от Волчанска, - Генштаб

Обстановка по всей линии фронта контролируется Силами обороны. В частности, украинские воины наносят врагу потери, восстанавливают позиции и на отдельных участках имеют тактические успехи.

Об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Наступление войск РФ на Харьковщине

Отмечается, что на Харьковском направлении по состоянию на 17:00 продолжаются бои. Количество боевых столкновений увеличилось до 12.

"Наши подразделения нанесли огневое поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия зачистки на северной окраине населенного пункта Волчанск. Началось боевое столкновение в районе населенного пункта Старица. Общие потери врага составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники", - информируют в Генштабе.

Обстановка на востоке и юге

На Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 7, на Северском направлении - до 14, на Краматорском направлении - до 31, на Покровском направлении - до 31.

На Торецком, Купянском, Кураховском, Времовском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском ситуация без изменений, контролируется украинскими подразделениями.

В Донецкой области подразделения Сил обороны сбили вражеский Су-25.

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Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.