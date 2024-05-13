В Волчанске остаются еще около 200 человек, оккупантов сдерживают на всех подходах к городу, - глава Харьковской ОВА Синегубов

В приграничном городе Волчанск, что на севере Харьковщины, остаются еще около 200 гражданских. В городе продолжаются эвакуационные мероприятия.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что местные власти проводят эвакуацию гражданского населения вместе с представителями Нацполиции.

Кроме этого, Синегубов добавил, что враг продолжает обстреливать город, уничтожая гражданскую инфраструктуру.

"Наши воины сдерживают врага на всех, фактически, подходах к самому городу", - сказал чиновник.

Смотрите также: Россияне взяли в плен гражданских в Волчанской громаде, их удерживают в подвале с 11 мая, - прокуратура. ВИДЕО

Как известно, из-за почти непрерывных обстрелов российских захватчиков приграничный город Волчанск на Харьковщине подвергся значительным разрушениям. Российские оккупанты применяют тактику выжженной земли, так же как и в Донецкой области. Продолжается постоянный обстрел артиллерией и КАБами.

Ранее глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил, что в течение суток 13 мая из Волчанска, который в результате наступления российских войск на Харьковщине оказался на линии фронта, планируют эвакуировать в Харьков всех жителей города.

Смотрите также: Силы обороны уничтожили блиндаж, в котором оккупанты обустроили склад БК на Харьковщине. ВИДЕО