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Новини Війна
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У Вовчанську залишаються ще близько 200 людей, окупантів стримують на всіх підходах до міста, - Синєгубов

У прикордонному місті Вовчанськ, що на півночі Харківщини, залишаються ще близько 200 цивільних

У прикордонному місті Вовчанськ, що на півночі Харківщини, залишаються ще близько 200 цивільних. У місті тривають евакуаційні заходи.

Про це повідомив у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що місцева влада проводить евакуацію цивільного населення разом із представниками Нацполіції.

Крім цього, Синєгубов додав, що ворог продовжує обстрілювати місто, знищуючи цивільну інфраструктуру.

"Наші воїни стримують ворога на всіх, фактично, підходах до самого міста", - сказав посадовець.

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Як відомо, через майже безперервні обстріли російських загарбників прикордонне місто Вовчанськ на Харківщині зазнало значних руйнувань. Російські окупанти застосовують тактику випаленої землі, так само як і на Донеччині. Триває постійний обстріл артилерією та КАБами.

Раніше очільник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі повідомив, що упродовж доби 13 травня з Вовчанська, який унаслідок наступу російських військ на Харківщині опинився на лінії фронту, планують евакуювати до Харкова усіх мешканців міста.

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Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2307) Синєгубов Олег (858) Вовчанськ (414)


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Цікаво, через скільки часу будемо читати такі новини про Харків?
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13.05.2024 18:35 Відповісти
зелений мерзотник і його шобла все прос_руть
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13.05.2024 19:22 Відповісти
«Перезавантажило» Генштаб, падло квартальне?!
Наркоман сраний якого обрали дебіли!
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13.05.2024 19:56 Відповісти
 
 