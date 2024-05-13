Вовчанськ перетворюється на Бахмут чи Мар’їнку. Рашисти застосовують тактику випаленої землі, - поліція Харківщини

Через посилення російських обстрілів прикордонне місто Вовчанськ на Харківщині зазнало значних руйнувань. Російські окупанти застосовують тактику випаленої землі, так само як і на Донеччині. Триває постійний обстріл артилерією та КАБами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це "Українському Радіо Харкова" розповів керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Евакуація з прикордонних громад Харківщини

За його словами, кількість обстрілів залишається значною. Обстрілюються території Вовчанської й Липецької громад. В околицях Вовчанська тривають стрілецькі бої, що впливає на безпекову ситуацію.

Поліцейські на службових автомобілях, на автобусах об'їжджають всі адреси місцевих жителів і пропонують виїхати. Маломобільних та старшого віку поліція евакуює самостійно на своїх транспортних засобах.

"Орки використовують тактику випаленої землі: спочатку йде обстріл певної території артилерією, КАБами, випалюється все живе, потім вони заходять на цю територію. Постраждає будь-який місцевий мешканець, котрий залишається неевакуйованим", - зазначив Тимошко.

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Наслідки посилення російських обстрілів Вовчанська

Керівник поліції Харківщини наголошує, що за ці три дні Вовчанськ постраждав так, як не страждав із 2022 року. Кількість КАБів зашкалює. Це бомба вагою 250, а то й 500 кг, яка може знести багатоповерховий будинок.

"В якомусь сенсі Вовчанськ перетворюється на Бахмут чи Мар'їнку", - наголошує він.

Тимошко розповів, що російські війська завдають ударів не лише по ЗСУ. Поліція, ДСНС, "екстренка" - це цілі також, як і автобуси, на яких намагаються вивозити цивільних.

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Раніше в ОСУВ Хортиці заявляли, що російські війська знищують Вовчанськ та навколишні села КАБами та РСЗВ: за два дні скинули 22 авіабомби.

Атаки військ РФ на Харківщині

10 травня у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

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Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.