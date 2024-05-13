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Вовчанськ перетворюється на Бахмут чи Мар’їнку. Рашисти застосовують тактику випаленої землі, - поліція Харківщини

Вовчанськ на Харківщині 11 травня 2024 року

Через посилення російських обстрілів прикордонне місто Вовчанськ на Харківщині зазнало значних руйнувань. Російські окупанти застосовують тактику випаленої землі, так само як і на Донеччині. Триває постійний обстріл артилерією та КАБами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це "Українському Радіо Харкова" розповів керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Евакуація з прикордонних громад Харківщини

За його словами, кількість обстрілів залишається значною. Обстрілюються території Вовчанської й Липецької громад. В околицях Вовчанська тривають стрілецькі бої, що впливає на безпекову ситуацію.

Поліцейські на службових автомобілях, на автобусах об'їжджають всі адреси місцевих жителів і пропонують виїхати. Маломобільних та старшого віку поліція евакуює самостійно на своїх транспортних засобах. 

"Орки використовують тактику випаленої землі: спочатку йде обстріл певної території артилерією, КАБами, випалюється все живе, потім вони заходять на цю територію. Постраждає будь-який місцевий мешканець, котрий залишається неевакуйованим", - зазначив Тимошко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни взяли в полон цивільних у Вовчанській громаді, їх утримують у підвалі від 11 травня, - прокуратура. ВIДЕО

Наслідки посилення російських обстрілів Вовчанська

Керівник поліції Харківщини наголошує, що за ці три дні Вовчанськ постраждав так, як не страждав із 2022 року. Кількість КАБів зашкалює. Це бомба вагою 250, а то й 500 кг, яка може знести багатоповерховий будинок.

"В якомусь сенсі Вовчанськ перетворюється на Бахмут чи Мар'їнку", - наголошує він.

Тимошко розповів, що російські війська завдають ударів не лише по ЗСУ. Поліція, ДСНС, "екстренка" - це цілі також, як і автобуси, на яких намагаються вивозити цивільних.

Читайте також: Понад 1700 цивільних громадян вже евакуювали з прикордоння Харківщини. ФОТОрепортаж

Раніше в ОСУВ Хортиці заявляли, що російські війська знищують Вовчанськ та навколишні села КАБами та РСЗВ: за два дні скинули 22 авіабомби.

Атаки військ РФ на Харківщині

10 травня у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усіх мешканців Вовчанська евакуюють упродовж доби, - голова МВА Гамбарашвілі

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3731) Вовчанськ (414)


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Топ коментарі
+14
Президент Зеленський заявив, що українські військові до таких дій ворога.

зрозуміло?
зе!шмаркля планував не оборону, але знищення всіх наших міст.
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13.05.2024 16:51
+11
Та всі адекватні люди розуміли це ще з 19-го року.

Одне тільки інтервʼю "патрона" коломийського західним ЗМІ усе розставляє на місця.
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13.05.2024 17:06
+9
Тільки починають казати - шо місто зруиноване - будуть відходити
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13.05.2024 16:55
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Президент Зеленський заявив, що українські військові до таких дій ворога.

зрозуміло?
зе!шмаркля планував не оборону, але знищення всіх наших міст.
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13.05.2024 16:51 Відповісти
Та всі адекватні люди розуміли це ще з 19-го року.

Одне тільки інтервʼю "патрона" коломийського західним ЗМІ усе розставляє на місця.
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13.05.2024 17:06 Відповісти
Маючи снаряди і бомби у фактично необмеженій кількості, можна собі дозволити.
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13.05.2024 16:53 Відповісти
Тільки починають казати - шо місто зруиноване - будуть відходити
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13.05.2024 16:55 Відповісти
Часів Яр давно вже самі руїни.
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13.05.2024 17:33 Відповісти
Чи є ще щось огидніше і мерзеніше рашиських варварів ? ні ця орда переплюнула всіх ці чорти випустили по Україні ракет більше ,чим було в усіх війнах разом після другої світової війни ,ось це "братський народ" і як земля тримає тримає таку погань як путін і його фашиська кліка ?
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13.05.2024 16:58 Відповісти
Є! Залена шваль та їх виборці виродки, що хочуть бути рабами засрашки
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13.05.2024 17:07 Відповісти
щоб ви подохли суки!
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13.05.2024 16:59 Відповісти
зелений мерзотник знову брехав
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13.05.2024 17:05 Відповісти
А от чому рашистське місто Шебекіно не перетворюється на Бахмут чи Мар'їнку - велике питання до верхголовкома Зєлєньського та головкома Сірьського!
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13.05.2024 17:06 Відповісти
потому что иначе путин нападет и вообще это эскалация, что недопустимо!
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13.05.2024 17:41 Відповісти
70 років з дня заснування КБ "Південне" було у квітні. Тридцять років в незалежній Україні нуль вироблених ракет. всі сподіваються на допомогу заходу якої дуже мало, замість ракет великої дальності та артилерії пиляли бюджети роками на нікому непотрібну маячню чого вартує тільки спутник Січ-1 який десь у космосі в якості сміття літає.
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13.05.2024 17:07 Відповісти
А тому що ніззя
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13.05.2024 17:08 Відповісти
Ситуація під контролем.
Під контролем кремлівських щурів, як і сам Зеленський.
Зеленський не так часто "бреше", як здається - він просто працює на ворога.
Зеленський навіть тост "за нашу перемогу" може підняти не покрививши душею.
Він же промовчить - хто йому "наші".
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13.05.2024 17:10 Відповісти
сміття втекли першими. як завжди
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13.05.2024 17:11 Відповісти
зато ТЦК будут стоят до последнего
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13.05.2024 17:43 Відповісти
Вони крім того, що мають величезні запаси бомб на складах, ще й нарощують виробництво, відтак, будуть просто поступово змішувати з землею міста та села. Якщо у нас не буде потужної, далекобійної зброї для ударів у відповідь та збиття рашистських ракет та літаків, це не припиниться і ніяка додаткова мобілізація нічого не змінить - лише зросте кількість втрат серед військових та цивільних.
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13.05.2024 17:42 Відповісти
 
 