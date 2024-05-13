Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку. Рашисты применяют тактику выжженной земли, - полиция Харьковщины

Из-за усиления российских обстрелов пограничный город Волчанск на Харьковщине подвергся значительным разрушениям. Российские оккупанты применяют тактику выжженной земли, так же как и в Донецкой области. Продолжается постоянный обстрел артиллерией и КАБами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом "Украинскому Радио Харькова" рассказал руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Эвакуация из приграничных громад Харьковщины

По его словам, количество обстрелов остается значительным. Обстреливаются территории Волчанской и Липецкой громад. В окрестностях Волчанска продолжаются стрелковые бои, что влияет на ситуацию с безопасностью.

Полицейские на служебных автомобилях, на автобусах объезжают все адреса местных жителей и предлагают выехать. Маломобильных и старшего возраста полиция эвакуирует самостоятельно на своих транспортных средствах.

"Орки используют тактику выжженной земли: сначала идет обстрел определенной территории артиллерией, КАБами, выжигается все живое, потом они заходят на эту территорию. Пострадает любой местный житель, который остается неэвакуированным", - отметил Тимошко.

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Последствия усиления российских обстрелов Волчанска

Руководитель полиции Харьковщины отмечает, что за эти три дня Волчанск пострадал так, как не страдал с 2022 года. Количество КАБов зашкаливает. Это бомба весом 250, а то и 500 кг, которая может снести многоэтажный дом.

"В каком-то смысле Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку", - отмечает он.

Тимошко рассказал, что российские войска наносят удары не только по ВСУ. Полиция, ГСЧС, "экстренка" - это цели также, как и автобусы, на которых пытаются вывозить гражданских.

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Ранее в ОСУВ Хортицы заявляли, что российские войска уничтожают Волчанск и окрестные села КАБами и РСЗО: за два дня сбросили 22 авиабомбы.

Атаки войск РФ на Харьковщине

10 мая в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

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Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

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