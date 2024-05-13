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Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку. Рашисты применяют тактику выжженной земли, - полиция Харьковщины

Вовчанськ на Харківщині 11 травня 2024 року

Из-за усиления российских обстрелов пограничный город Волчанск на Харьковщине подвергся значительным разрушениям. Российские оккупанты применяют тактику выжженной земли, так же как и в Донецкой области. Продолжается постоянный обстрел артиллерией и КАБами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом "Украинскому Радио Харькова" рассказал руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Эвакуация из приграничных громад Харьковщины

По его словам, количество обстрелов остается значительным. Обстреливаются территории Волчанской и Липецкой громад. В окрестностях Волчанска продолжаются стрелковые бои, что влияет на ситуацию с безопасностью.

Полицейские на служебных автомобилях, на автобусах объезжают все адреса местных жителей и предлагают выехать. Маломобильных и старшего возраста полиция эвакуирует самостоятельно на своих транспортных средствах.

"Орки используют тактику выжженной земли: сначала идет обстрел определенной территории артиллерией, КАБами, выжигается все живое, потом они заходят на эту территорию. Пострадает любой местный житель, который остается неэвакуированным", - отметил Тимошко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне взяли в плен гражданских в Волчанской громаде, их удерживают в подвале с 11 мая, - прокуратура. ВИДЕО

Последствия усиления российских обстрелов Волчанска

Руководитель полиции Харьковщины отмечает, что за эти три дня Волчанск пострадал так, как не страдал с 2022 года. Количество КАБов зашкаливает. Это бомба весом 250, а то и 500 кг, которая может снести многоэтажный дом.

"В каком-то смысле Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку", - отмечает он.

Тимошко рассказал, что российские войска наносят удары не только по ВСУ. Полиция, ГСЧС, "экстренка" - это цели также, как и автобусы, на которых пытаются вывозить гражданских.

Читайте также: Более 1700 гражданских уже эвакуировали из приграничья Харьковщины. ФОТОрепортаж

Ранее в ОСУВ Хортицы заявляли, что российские войска уничтожают Волчанск и окрестные села КАБами и РСЗО: за два дня сбросили 22 авиабомбы.

Атаки войск РФ на Харьковщине

10 мая в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

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Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине: Враг атакует в направлении Липцев и Волчанска, продолжаются бои за 5 населенных пунктов, которые находились в серой зоне

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (3976) Волчанск (386)


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Топ комментарии
+14
Президент Зеленський заявив, що українські військові до таких дій ворога.

зрозуміло?
зе!шмаркля планував не оборону, але знищення всіх наших міст.
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13.05.2024 16:51
+11
Та всі адекватні люди розуміли це ще з 19-го року.

Одне тільки інтервʼю "патрона" коломийського західним ЗМІ усе розставляє на місця.
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13.05.2024 17:06
+9
Тільки починають казати - шо місто зруиноване - будуть відходити
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13.05.2024 16:55
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Правила форума Совет форумчан
Президент Зеленський заявив, що українські військові до таких дій ворога.

зрозуміло?
зе!шмаркля планував не оборону, але знищення всіх наших міст.
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13.05.2024 16:51 Ответить
Та всі адекватні люди розуміли це ще з 19-го року.

Одне тільки інтервʼю "патрона" коломийського західним ЗМІ усе розставляє на місця.
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13.05.2024 17:06 Ответить
Маючи снаряди і бомби у фактично необмеженій кількості, можна собі дозволити.
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13.05.2024 16:53 Ответить
Тільки починають казати - шо місто зруиноване - будуть відходити
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13.05.2024 16:55 Ответить
Часів Яр давно вже самі руїни.
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13.05.2024 17:33 Ответить
Чи є ще щось огидніше і мерзеніше рашиських варварів ? ні ця орда переплюнула всіх ці чорти випустили по Україні ракет більше ,чим було в усіх війнах разом після другої світової війни ,ось це "братський народ" і як земля тримає тримає таку погань як путін і його фашиська кліка ?
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13.05.2024 16:58 Ответить
Є! Залена шваль та їх виборці виродки, що хочуть бути рабами засрашки
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13.05.2024 17:07 Ответить
щоб ви подохли суки!
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13.05.2024 16:59 Ответить
зелений мерзотник знову брехав
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13.05.2024 17:05 Ответить
А от чому рашистське місто Шебекіно не перетворюється на Бахмут чи Мар'їнку - велике питання до верхголовкома Зєлєньського та головкома Сірьського!
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13.05.2024 17:06 Ответить
потому что иначе путин нападет и вообще это эскалация, что недопустимо!
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13.05.2024 17:41 Ответить
70 років з дня заснування КБ "Південне" було у квітні. Тридцять років в незалежній Україні нуль вироблених ракет. всі сподіваються на допомогу заходу якої дуже мало, замість ракет великої дальності та артилерії пиляли бюджети роками на нікому непотрібну маячню чого вартує тільки спутник Січ-1 який десь у космосі в якості сміття літає.
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13.05.2024 17:07 Ответить
А тому що ніззя
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13.05.2024 17:08 Ответить
Ситуація під контролем.
Під контролем кремлівських щурів, як і сам Зеленський.
Зеленський не так часто "бреше", як здається - він просто працює на ворога.
Зеленський навіть тост "за нашу перемогу" може підняти не покрививши душею.
Він же промовчить - хто йому "наші".
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13.05.2024 17:10 Ответить
сміття втекли першими. як завжди
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13.05.2024 17:11 Ответить
зато ТЦК будут стоят до последнего
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13.05.2024 17:43 Ответить
Вони крім того, що мають величезні запаси бомб на складах, ще й нарощують виробництво, відтак, будуть просто поступово змішувати з землею міста та села. Якщо у нас не буде потужної, далекобійної зброї для ударів у відповідь та збиття рашистських ракет та літаків, це не припиниться і ніяка додаткова мобілізація нічого не змінить - лише зросте кількість втрат серед військових та цивільних.
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13.05.2024 17:42 Ответить
 
 