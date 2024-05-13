УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7989 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 214 7

Сили оборони знищили бліндаж, в якому окупанти облаштували склад БК на Харківщині. ВIДЕО

Бійці підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Сил оборони "Гострі картузи" знищили FPV-дроном бліндаж, в якому окупанти облаштували склад БК на Харківщині.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Російський загарбник горить живцем на полі бою. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) знищення (7235)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
**** це куди?
показати весь коментар
13.05.2024 17:57 Відповісти
у саму тютєльку. Тютєлька тепер горить.
показати весь коментар
13.05.2024 18:04 Відповісти
спалили наші оборонні рубежі, побудовані за народні податки. Тепер знову воїни лопатками робитимуть нову лінію оборони
показати весь коментар
13.05.2024 18:01 Відповісти
Все супер. Лише це наші кілометрові траншеї
Побудували для орків.
показати весь коментар
13.05.2024 18:13 Відповісти
Спец замовлення Кирилу Тімошенку від пуйла. Мабуть і чмирьок на цьому нагрівсь
показати весь коментар
13.05.2024 18:25 Відповісти
Виходить шо ЗСУ просто кинули все та збіжали.
показати весь коментар
13.05.2024 20:06 Відповісти
Дивлюся я на роботу ребів і думку гадаю. А чому б одному дрону здалека не підсвічувати ціль, а інший, як ракета, наводився б по променю?
показати весь коментар
13.05.2024 23:11 Відповісти
 
 