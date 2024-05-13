Сили оборони знищили бліндаж, в якому окупанти облаштували склад БК на Харківщині. ВIДЕО
Бійці підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Сил оборони "Гострі картузи" знищили FPV-дроном бліндаж, в якому окупанти облаштували склад БК на Харківщині.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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