Російський загарбник горить живцем на полі бою. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент, як російський загарбник горить живцем на полі бою.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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