Російський загарбник горить живцем на полі бою. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент, як російський загарбник горить живцем на полі бою.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+13 Валентин Коваль #587289
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+12 kustos
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а серйозно, то якби не боліло то не крутивсяб
А за приход в таком виде сначала вломят ********..затем штрафные работы с урезаной пайкой за порчу казенного имущества
Співпадіння…