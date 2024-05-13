Окупант догорає у полі після спроби збити дрон пляшкою із бензином. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона ліквідував окупанта, який намагався збити БПЛА пляшкою із бензином.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, росіянин поцілив бензином у дрон, адже вибух стався достатньо потужний, а тіло окупанта почало горіти.
Топ коментарі
+23 Bicko Nelich
показати весь коментар13.05.2024 14:49
+15 олег иванов #434516
показати весь коментар13.05.2024 15:30
+14 ДенКо
показати весь коментар13.05.2024 14:52
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Кацап спокойно шёл себе, с 2-я бутылками бензина, тушить мирно горящий танк, а его вот так, безоружного...
И танк не потушил, и сам сгорел на работе..
Доколе?
сынаЛаду домой
Ей без вести скажут пропал он...
Звірі та птахи не постраждали.