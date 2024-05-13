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Окупант догорає у полі після спроби збити дрон пляшкою із бензином. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона ліквідував окупанта, який намагався збити БПЛА пляшкою із бензином.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, росіянин поцілив бензином у дрон, адже вибух стався достатньо потужний, а тіло окупанта почало горіти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уцілілий окупант фільмує результативну атаку українських артилеристів поблизу Кремінної: "Хохлы не шутят. П#зда всему. Мы сгорели нах#й". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) дрони (4699)


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Топ коментарі
+23
какой молодец и кремировал себя сам
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13.05.2024 14:49
+15
Еще и сэкономил.Вы видели какие цены в маскве?
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13.05.2024 15:30
+14
Це навіть премію Дарвіна перевершило )))
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13.05.2024 14:52
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какой молодец и кремировал себя сам
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13.05.2024 14:49 Відповісти
Еще и сэкономил.Вы видели какие цены в маскве?
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13.05.2024 15:30 Відповісти
шкода що здох від вибуху а не горів живим
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13.05.2024 15:34 Відповісти
нарешті до кофе...
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13.05.2024 14:51 Відповісти
Порушення правил пожежної безпеки. карлік скасував всі норми і правила, тому орк сотворив вогнену гойду во славу хоругвеносного рускаго воинства.
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13.05.2024 14:52 Відповісти
Ну да, за поцанофф.
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13.05.2024 18:08 Відповісти
Це навіть премію Дарвіна перевершило )))
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13.05.2024 14:52 Відповісти
Здохнути з таким феєрверком...Його самка Матрона в обнімку з Ашотом пишатимуться👍
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13.05.2024 14:53 Відповісти
Згорів на роботі і став хорошим какЦапом.
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13.05.2024 14:55 Відповісти
Найкращий факір.
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13.05.2024 14:55 Відповісти
Зря его ликвидировали, ой зря!
Кацап спокойно шёл себе, с 2-я бутылками бензина, тушить мирно горящий танк, а его вот так, безоружного...
И танк не потушил, и сам сгорел на работе..
Доколе?
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13.05.2024 14:56 Відповісти
По настоящему единственный яркий момент в жизни орка )
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13.05.2024 15:00 Відповісти
що згорить те не згниє
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13.05.2024 15:05 Відповісти
Накабздон зажігаєт!
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13.05.2024 15:06 Відповісти
Хто бачив як в селі смалять кабанчика? Шось мені нагадало...
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13.05.2024 15:12 Відповісти
на гороховій соломі - сало смаків дитинства. а це парашний свин, самосмалення на бєнзінє )))
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13.05.2024 16:21 Відповісти
Напрасно старушка ждет сына Ладу домой
Ей без вести скажут пропал он...
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13.05.2024 15:21 Відповісти
Ще й примусять сплатити повну вартість пального, котре цей недоумок не доніс.
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13.05.2024 15:24 Відповісти
Теплий прийом й цікаві конкурси від ЗСУ
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13.05.2024 15:31 Відповісти
Дарвін апладіруєт стоя...
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13.05.2024 15:34 Відповісти
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13.05.2024 15:48 Відповісти
"Окупант РФ успішно збив собою мирний дрон"
Звірі та птахи не постраждали.
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13.05.2024 15:54 Відповісти
От дурне, пику закрило балаклавою. Тепер навіть його самка ладу не отримає)))
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13.05.2024 16:13 Відповісти
...не надо им мешать, часть работ по своей ликвидации кацапы выполняют сами... народ-попендитель, *****
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13.05.2024 16:21 Відповісти
паслєдняя зиґа рашиста ))
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13.05.2024 16:22 Відповісти
Гори тварюка кацапська.
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13.05.2024 16:37 Відповісти
удачно він зайшов
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13.05.2024 18:55 Відповісти
А дома не мог так?
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13.05.2024 19:35 Відповісти
Кацапы, обязательно берите с собой в Украину банку бензина - обугливание для вас гораздо полезнее разложения.
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14.05.2024 03:54 Відповісти
 
 