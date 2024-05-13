Окупант догорає у полі після спроби збити дрон пляшкою із бензином. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона ліквідував окупанта, який намагався збити БПЛА пляшкою із бензином.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, росіянин поцілив бензином у дрон, адже вибух стався достатньо потужний, а тіло окупанта почало горіти.

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