Уцілілий окупант фільмує результативну атаку українських артилеристів поблизу Кремінної: "Хохлы не шутят. П#зда всему. Мы сгорели нах#й". ВIДЕО
Українські артилеристи завдали влучного удару по позиціям окупантів поблизу Кремінної на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, результат відмінної роботи українських воїнів зафільмував уцілілий окупант.
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Топ коментарі
+40 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар13.05.2024 12:11
+22 Hulio
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+11 Hulio
показати весь коментар13.05.2024 12:11
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не сказало, ****...
Тут - сгорели, если кто и вернётся назад, а дома тоже всё или сгорело, или затопило...
Короче, у кацапов полный попадос !!!
Кацапы, трахайтесь теперь без презервативов!