Уцілілий окупант фільмує результативну атаку українських артилеристів поблизу Кремінної: "Хохлы не шутят. П#зда всему. Мы сгорели нах#й". ВIДЕО

Українські артилеристи завдали влучного удару по позиціям окупантів поблизу Кремінної на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результат відмінної роботи українських воїнів зафільмував уцілілий окупант.

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