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Уцілілий окупант фільмує результативну атаку українських артилеристів поблизу Кремінної: "Хохлы не шутят. П#зда всему. Мы сгорели нах#й". ВIДЕО

Українські артилеристи завдали влучного удару по позиціям окупантів поблизу Кремінної на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результат відмінної роботи українських воїнів зафільмував уцілілий окупант.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант летить високо у повітрі після влучання артснаряду у російську бронемашину. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) артилерія (788) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+40
Щоб Ви всі п@дли згоріли!!! Окупанти мерзотні!
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13.05.2024 12:11
+22
Короче нашим снарядів підвезли. Я так зрозумів.
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13.05.2024 12:14
+11
Треба б ще добавити, щоб не тинялись там.
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13.05.2024 12:11
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Щоб Ви всі п@дли згоріли!!! Окупанти мерзотні!
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13.05.2024 12:11 Відповісти
а чому воно воює??
не сказало, ****...
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13.05.2024 13:01 Відповісти
Юрій. То вже всі знають - воює бо кацапи дегенерати-нелюди.
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13.05.2024 13:56 Відповісти
Треба б ще добавити, щоб не тинялись там.
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13.05.2024 12:11 Відповісти
А шо там "сгорело"? Там i горiть нехрен чому.
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13.05.2024 15:16 Відповісти
Короче нашим снарядів підвезли. Я так зрозумів.
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13.05.2024 12:14 Відповісти
Підвезли.
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13.05.2024 12:14 Відповісти
И везут еще больше. Посмотрел на flightradar24, там прямо караван грузовых Atlas, Galaxy, Globemaster, Hercules один за другим..
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13.05.2024 19:27 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1789937289298096302 Губкінська нафтобаза сьогодні вночі
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13.05.2024 12:15 Відповісти
на початку березня https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B018 сюди вже прилітало. Від кордону 40 км.
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13.05.2024 12:18 Відповісти
вибачаюсь - 140 км.
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13.05.2024 12:50 Відповісти
рєзіну жалко
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13.05.2024 12:20 Відповісти
Тупий бурят
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13.05.2024 12:21 Відповісти
Фсьо сгарело *****...
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13.05.2024 12:31 Відповісти
... І **** хатка😋
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13.05.2024 13:26 Відповісти
А шош вы без огнетушителей приехали?
Тут - сгорели, если кто и вернётся назад, а дома тоже всё или сгорело, или затопило...
Короче, у кацапов полный попадос !!!
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13.05.2024 12:35 Відповісти
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13.05.2024 12:39 Відповісти
Потому что тяжелее воздуха. Классика же!
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23.05.2024 18:31 Відповісти
Казали ж їм, нє х..й шастать!
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13.05.2024 12:50 Відповісти
ще б вас всіх перебити, отоді б всьо.
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13.05.2024 12:51 Відповісти
"Резина новая... не успели поставить на ***..." (0:48)
Кацапы, трахайтесь теперь без презервативов!
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13.05.2024 13:24 Відповісти
Все верно - хохлы = русне *****. 😁
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13.05.2024 14:46 Відповісти
Столько леса засрали и вреда причинили. Гребанные российские нацисты. Сами сволочи не живут и другим мешают.
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13.05.2024 15:01 Відповісти
Нє свєзло " малёхам"...
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13.05.2024 15:15 Відповісти
Твари пришли в мой лес......какой был лес....сколько было пройдено тропинок.....что вы суки с ним сделали.....получите подарков от дяди Сэма....горите в аду
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13.05.2024 16:31 Відповісти
Вот вам и шашлык , с покрышек, нормалек жрите...
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13.05.2024 21:45 Відповісти
Нууу...іііііі....єжелі ж нє шутят? Мораль какова, дружочєк?
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13.05.2024 22:28 Відповісти
 
 