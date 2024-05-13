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Уцелевший оккупант снимает результативную атаку украинских артиллеристов вблизи Кременной: "Хохлы не шутят. П#зда всему. Мы сгорели нах#й". ВИДЕО

Украинские артиллеристы нанесли точный удар по позициям оккупантов вблизи Кременной на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, результат отличной работы украинских воинов снял уцелевший оккупант.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант летит высоко в воздухе после попадания артснаряда в российскую бронемашину. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) артиллерия (635) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+40
Щоб Ви всі п@дли згоріли!!! Окупанти мерзотні!
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13.05.2024 12:11
+22
Короче нашим снарядів підвезли. Я так зрозумів.
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13.05.2024 12:14
+11
Треба б ще добавити, щоб не тинялись там.
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13.05.2024 12:11
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Щоб Ви всі п@дли згоріли!!! Окупанти мерзотні!
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13.05.2024 12:11 Ответить
а чому воно воює??
не сказало, ****...
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13.05.2024 13:01 Ответить
Юрій. То вже всі знають - воює бо кацапи дегенерати-нелюди.
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13.05.2024 13:56 Ответить
Треба б ще добавити, щоб не тинялись там.
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13.05.2024 12:11 Ответить
А шо там "сгорело"? Там i горiть нехрен чому.
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13.05.2024 15:16 Ответить
Короче нашим снарядів підвезли. Я так зрозумів.
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13.05.2024 12:14 Ответить
Підвезли.
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13.05.2024 12:14 Ответить
И везут еще больше. Посмотрел на flightradar24, там прямо караван грузовых Atlas, Galaxy, Globemaster, Hercules один за другим..
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13.05.2024 19:27 Ответить
https://twitter.com/i/status/1789937289298096302 Губкінська нафтобаза сьогодні вночі
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13.05.2024 12:15 Ответить
на початку березня https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B018 сюди вже прилітало. Від кордону 40 км.
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13.05.2024 12:18 Ответить
вибачаюсь - 140 км.
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13.05.2024 12:50 Ответить
рєзіну жалко
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13.05.2024 12:20 Ответить
Тупий бурят
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13.05.2024 12:21 Ответить
Фсьо сгарело *****...
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13.05.2024 12:31 Ответить
... І **** хатка😋
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13.05.2024 13:26 Ответить
А шош вы без огнетушителей приехали?
Тут - сгорели, если кто и вернётся назад, а дома тоже всё или сгорело, или затопило...
Короче, у кацапов полный попадос !!!
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13.05.2024 12:35 Ответить
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13.05.2024 12:39 Ответить
Потому что тяжелее воздуха. Классика же!
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23.05.2024 18:31 Ответить
Казали ж їм, нє х..й шастать!
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13.05.2024 12:50 Ответить
ще б вас всіх перебити, отоді б всьо.
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13.05.2024 12:51 Ответить
"Резина новая... не успели поставить на ***..." (0:48)
Кацапы, трахайтесь теперь без презервативов!
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13.05.2024 13:24 Ответить
Все верно - хохлы = русне *****. 😁
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13.05.2024 14:46 Ответить
Столько леса засрали и вреда причинили. Гребанные российские нацисты. Сами сволочи не живут и другим мешают.
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13.05.2024 15:01 Ответить
Нє свєзло " малёхам"...
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13.05.2024 15:15 Ответить
Твари пришли в мой лес......какой был лес....сколько было пройдено тропинок.....что вы суки с ним сделали.....получите подарков от дяди Сэма....горите в аду
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13.05.2024 16:31 Ответить
Вот вам и шашлык , с покрышек, нормалек жрите...
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13.05.2024 21:45 Ответить
Нууу...іііііі....єжелі ж нє шутят? Мораль какова, дружочєк?
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13.05.2024 22:28 Ответить
 
 