Уцелевший оккупант снимает результативную атаку украинских артиллеристов вблизи Кременной: "Хохлы не шутят. П#зда всему. Мы сгорели нах#й". ВИДЕО

Украинские артиллеристы нанесли точный удар по позициям оккупантов вблизи Кременной на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, результат отличной работы украинских воинов снял уцелевший оккупант.

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