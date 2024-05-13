Уцелевший оккупант снимает результативную атаку украинских артиллеристов вблизи Кременной: "Хохлы не шутят. П#зда всему. Мы сгорели нах#й". ВИДЕО
Украинские артиллеристы нанесли точный удар по позициям оккупантов вблизи Кременной на Луганщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, результат отличной работы украинских воинов снял уцелевший оккупант.
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+40 Oleksii Pilevych #582021
показать весь комментарий13.05.2024 12:11
+22 Hulio
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не сказало, ****...
Тут - сгорели, если кто и вернётся назад, а дома тоже всё или сгорело, или затопило...
Короче, у кацапов полный попадос !!!
Кацапы, трахайтесь теперь без презервативов!