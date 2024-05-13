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Оккупант догорает в поле после попытки сбить дрон бутылкой с бензином

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, который пытался сбить БПЛА бутылкой с бензином.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, россиянин попал бензином в дрон, ведь взрыв произошел достаточно мощный, а тело оккупанта начало гореть.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уцелевший оккупант снимает результативную атаку украинских артиллеристов вблизи Кременной: "Хохлы не шутят. П#зда всему. Мы сгорели нах#й". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) дроны (3912)


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Топ комментарии
+23
какой молодец и кремировал себя сам
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13.05.2024 14:49
+15
Еще и сэкономил.Вы видели какие цены в маскве?
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13.05.2024 15:30
+14
Це навіть премію Дарвіна перевершило )))
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13.05.2024 14:52
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Правила форума Совет форумчан
какой молодец и кремировал себя сам
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13.05.2024 14:49 Ответить
Еще и сэкономил.Вы видели какие цены в маскве?
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13.05.2024 15:30 Ответить
шкода що здох від вибуху а не горів живим
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13.05.2024 15:34 Ответить
нарешті до кофе...
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13.05.2024 14:51 Ответить
Порушення правил пожежної безпеки. карлік скасував всі норми і правила, тому орк сотворив вогнену гойду во славу хоругвеносного рускаго воинства.
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13.05.2024 14:52 Ответить
Ну да, за поцанофф.
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13.05.2024 18:08 Ответить
Це навіть премію Дарвіна перевершило )))
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13.05.2024 14:52 Ответить
Здохнути з таким феєрверком...Його самка Матрона в обнімку з Ашотом пишатимуться👍
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13.05.2024 14:53 Ответить
Згорів на роботі і став хорошим какЦапом.
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13.05.2024 14:55 Ответить
Найкращий факір.
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13.05.2024 14:55 Ответить
Зря его ликвидировали, ой зря!
Кацап спокойно шёл себе, с 2-я бутылками бензина, тушить мирно горящий танк, а его вот так, безоружного...
И танк не потушил, и сам сгорел на работе..
Доколе?
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13.05.2024 14:56 Ответить
По настоящему единственный яркий момент в жизни орка )
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13.05.2024 15:00 Ответить
що згорить те не згниє
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13.05.2024 15:05 Ответить
Накабздон зажігаєт!
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13.05.2024 15:06 Ответить
Хто бачив як в селі смалять кабанчика? Шось мені нагадало...
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13.05.2024 15:12 Ответить
на гороховій соломі - сало смаків дитинства. а це парашний свин, самосмалення на бєнзінє )))
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13.05.2024 16:21 Ответить
Напрасно старушка ждет сына Ладу домой
Ей без вести скажут пропал он...
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13.05.2024 15:21 Ответить
Ще й примусять сплатити повну вартість пального, котре цей недоумок не доніс.
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13.05.2024 15:24 Ответить
Теплий прийом й цікаві конкурси від ЗСУ
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13.05.2024 15:31 Ответить
Дарвін апладіруєт стоя...
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13.05.2024 15:34 Ответить
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13.05.2024 15:48 Ответить
"Окупант РФ успішно збив собою мирний дрон"
Звірі та птахи не постраждали.
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13.05.2024 15:54 Ответить
От дурне, пику закрило балаклавою. Тепер навіть його самка ладу не отримає)))
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13.05.2024 16:13 Ответить
...не надо им мешать, часть работ по своей ликвидации кацапы выполняют сами... народ-попендитель, *****
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13.05.2024 16:21 Ответить
паслєдняя зиґа рашиста ))
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13.05.2024 16:22 Ответить
Гори тварюка кацапська.
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13.05.2024 16:37 Ответить
удачно він зайшов
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13.05.2024 18:55 Ответить
А дома не мог так?
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13.05.2024 19:35 Ответить
Кацапы, обязательно берите с собой в Украину банку бензина - обугливание для вас гораздо полезнее разложения.
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14.05.2024 03:54 Ответить
 
 