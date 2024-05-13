Оккупант догорает в поле после попытки сбить дрон бутылкой с бензином
Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, который пытался сбить БПЛА бутылкой с бензином.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, россиянин попал бензином в дрон, ведь взрыв произошел достаточно мощный, а тело оккупанта начало гореть.
Топ комментарии
+23 Bicko Nelich
показать весь комментарий13.05.2024 14:49
+15 олег иванов #434516
показать весь комментарий13.05.2024 15:30
+14 ДенКо
показать весь комментарий13.05.2024 14:52
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кацап спокойно шёл себе, с 2-я бутылками бензина, тушить мирно горящий танк, а его вот так, безоружного...
И танк не потушил, и сам сгорел на работе..
Доколе?
сынаЛаду домой
Ей без вести скажут пропал он...
Звірі та птахи не постраждали.