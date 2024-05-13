Оккупант догорает в поле после попытки сбить дрон бутылкой с бензином

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, который пытался сбить БПЛА бутылкой с бензином.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, россиянин попал бензином в дрон, ведь взрыв произошел достаточно мощный, а тело оккупанта начало гореть.

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