Российский захватчик горит заживо на поле боя. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент, как российский захватчик горит заживо на поле боя.
Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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+13 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий13.05.2024 16:18
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а серйозно, то якби не боліло то не крутивсяб
А за приход в таком виде сначала вломят ********..затем штрафные работы с урезаной пайкой за порчу казенного имущества
Співпадіння…