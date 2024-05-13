Российский захватчик горит заживо на поле боя. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент, как российский захватчик горит заживо на поле боя.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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