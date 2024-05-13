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Российский захватчик горит заживо на поле боя. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент, как российский захватчик горит заживо на поле боя.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Оккупант догорает в поле после попытки сбить дрон бутылкой с бензином. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19224) ликвидация (3538)


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Топ комментарии
+13
Шо згорить - те не зогниє
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13.05.2024 16:18
+12
Кремація від ЗСУ
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13.05.2024 16:20
+9
https://twitter.com/i/status/1790012924204904678 колективний культпохід на концерт кобзона.
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13.05.2024 16:48
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Шо згорить - те не зогниє
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13.05.2024 16:18 Ответить
Таке враження, що ніякого болю не відчуває.
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13.05.2024 16:18 Ответить
Больові рецептори згоріли разом зі шкірою.
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13.05.2024 16:22 Ответить
Він, здається, пляшку шукає. Біль зачекає.
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13.05.2024 16:47 Ответить
у вулькоокого підара больовий шок переріс в кайф
а серйозно, то якби не боліло то не крутивсяб
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13.05.2024 19:02 Ответить
Кремація від ЗСУ
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13.05.2024 16:20 Ответить
Попав в пекло ще живим.
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13.05.2024 16:29 Ответить
є у мене підозра, що шмот у них з волокна, яке роблять з відходів пет-тари.
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13.05.2024 16:29 Ответить
Это в таком виде прийдет на концерт Кобзона? Какое неуважение к маэстро
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13.05.2024 16:32 Ответить
Кто сказал что орки попадают на концерт в зал? Кобзона слушают по репродуктору который находится на плацу рядом со зданием администрации лагеря...
А за приход в таком виде сначала вломят ********..затем штрафные работы с урезаной пайкой за порчу казенного имущества
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13.05.2024 17:34 Ответить
А кого ж тогда на концерт пускают, у кого башку оторвало или поврежден цент принятия решений (опа)?
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13.05.2024 18:06 Ответить
очень больших и ответственных членов
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13.05.2024 18:20 Ответить
І не сиділося йому в своєму Задрищенську, пішов шукати пригод... Ну от, знайшов...
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13.05.2024 16:33 Ответить
Інквізиція-2, роль судей виконали дрони.
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13.05.2024 16:33 Ответить
Ґарі, ґарі ясна, чтабьі нє пагасла
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13.05.2024 16:35 Ответить
ГОРИ, ********!!!
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13.05.2024 16:36 Ответить
Бурят, хорошо горят
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13.05.2024 16:37 Ответить
То кобзон к бурятам,то буряти до йоськи пархатого..
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13.05.2024 17:11 Ответить
Що просив московіт, те і отримав від Українців! Прутіну з матвієнчихою кодлою, по барабану!
Співпадіння…
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13.05.2024 16:39 Ответить
https://twitter.com/i/status/1790012924204904678 колективний культпохід на концерт кобзона.
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13.05.2024 16:48 Ответить
Зато не замерзне .
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13.05.2024 17:00 Ответить
на це можна дивитися вічно!! Якого прийшов на нашу землю???
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13.05.2024 17:00 Ответить
таку ж смерть Путлеру!!!!!
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13.05.2024 17:01 Ответить
ДІЙШЛИ ПРОКЛЬОНИ ДО БОГА...
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13.05.2024 17:07 Ответить
Вєчний агонь!
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13.05.2024 18:02 Ответить
.......пачєму та нє відно нікакіх мальчуковіх труSікоff....... 🤪
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13.05.2024 18:52 Ответить
попав кур во щіп
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13.05.2024 19:09 Ответить
от якби ше й вижило
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13.05.2024 19:12 Ответить
з такими опіками - неможливо, сепсіс
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13.05.2024 21:03 Ответить
Лёгкий 300, успел жгутануться . Ветер огонь потушит и живой . А то его ноги рядом лежат или товарища?
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13.05.2024 22:45 Ответить
по європейських законах риболовлі "живець повинен бути мертвим!" ))
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27.05.2024 20:51 Ответить
 
 