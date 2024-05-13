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Новости Видео Война
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Силы обороны уничтожили блиндаж, в котором оккупанты обустроили склад БК на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы подразделения беспилотных авиационных комплексов Сил обороны "Гострі картузи" уничтожили FPV-дроном блиндаж, в котором оккупанты обустроили склад БК на Харьковщине.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Харьковщина (5577) уничтожение (6923)


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**** це куди?
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13.05.2024 17:57 Ответить
у саму тютєльку. Тютєлька тепер горить.
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13.05.2024 18:04 Ответить
спалили наші оборонні рубежі, побудовані за народні податки. Тепер знову воїни лопатками робитимуть нову лінію оборони
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13.05.2024 18:01 Ответить
Все супер. Лише це наші кілометрові траншеї
Побудували для орків.
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13.05.2024 18:13 Ответить
Спец замовлення Кирилу Тімошенку від пуйла. Мабуть і чмирьок на цьому нагрівсь
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13.05.2024 18:25 Ответить
Виходить шо ЗСУ просто кинули все та збіжали.
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13.05.2024 20:06 Ответить
Дивлюся я на роботу ребів і думку гадаю. А чому б одному дрону здалека не підсвічувати ціль, а інший, як ракета, наводився б по променю?
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13.05.2024 23:11 Ответить
 
 