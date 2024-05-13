Силы обороны уничтожили блиндаж, в котором оккупанты обустроили склад БК на Харьковщине. ВИДЕО
Бойцы подразделения беспилотных авиационных комплексов Сил обороны "Гострі картузи" уничтожили FPV-дроном блиндаж, в котором оккупанты обустроили склад БК на Харьковщине.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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Побудували для орків.