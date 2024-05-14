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Новости Война
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ВСУ проводят прочесывание городской застройки Волчанска. Потери врага составляют 164 человека и 25 единиц техники, - Генштаб

Нічне зведення Генштабу 13 травня

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по состоянию на 23.00 13.05.2024 относительно российского вторжения.

Об этом сообщают в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с минувших начала суток произошло 148 боевых столкновений, противник нанес 6 ракетных, 30 авиационных ударов с применением 40 КАБов, почти 300 ударов дронами-камикадзе и совершил более 2,5 тысячи обстрелов позиций наших войск.

Обстановка на Севере

На севере Украины, в Черниговской и Сумской областях, обстановка существенных изменений не претерпела, изменений в состоянии и положении войск не произошло.

Наступление войск РФ на Харьковщине

На Харьковском направлении наши подразделения отбили 13 атак противника на направлениях Новая Товолжанка (рф) - Волчанск, Шебекино (рф) - Волчанск, Гатище - Волчанск, Муром - Старица, Стрилечая - Глубокое, Пыльная - Глубокое, Глубокое - Липцы.

Украинские защитники проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая.

Потери врага составляют 164 человека и 25 единиц техники.

На Купянском направлении наши войска отбили 22 атаки противника на направлениях Лиман Первый - Синьковка, Ольшанка - Синьковка, Крохмальное - Берестово, Коломыйчиха - Стельмаховка, Ковалевка - Новоегоровка, Площанка - Макеевка. В ходе боев потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая. На некоторых участках улучшили тактическое положение наших войск. На направлениях Ковалевка - Новоегоровка и Кисловка - Ивановка продолжаются бои за отдельные позиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковском направлении продолжаются бои. ВСУ оттеснили россиян от Волчанска, - Генштаб

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении наши воины отбили 1 атаку противника на направлении Червонопоповка - Ивановка, на отдельных участках улучшили тактическое положение.

На Сиверском направлении подразделения Сил обороны отбили 15 атак противника на направлениях Лисичанск - Белогоровка, Новодружеск - Белогоровка, Веселое - Верхнекаменское, Золотаревка - Верхнекаменское, Веселое - Раздоловка, Николаевка - Спирное. Противник успеха не имел, потерь позиций не допущено.

На Краматорском направлении наши войска отбили 35 атак противника на направлениях Бахмут - Ивановское, Бахмут - Клещиевка, Одрадовка - Клещиевка. Потерь позиций не допущено, на некоторых участках улучшили тактическое положение, а на отдельных, в результате интенсивного огневого воздействия врага, было проведено изменение позиций для сохранения жизни наших защитников и спланированы мероприятия по перегруппировке подразделений.

Также читайте: Россия будет пытаться продвигаться вперед на Харьковском направлении, серьезных прорывов мы не ожидаем, - Госдепартамент США

На Покровском направлении наши войска отбили 33 атаки противника на направлениях Очеретино - Новоалександровка, Очеретино - Евгеновка, Очеретино - Калиново, Архангельское - Новоалександровка. Для сохранения жизни наших защитников на некоторых участках было проведено изменение позиций Сил обороны в связи с интенсивным огневым воздействием противника. На направлениях Соловьево - Сокол, Очеретино - Соловьево, Очеретино - Евгеновка, Семеновка - Новоселовка Первая, Семеновка - Уманское, Пески - Нетайлово потерь позиций недопущено, ситуация контролируемая. На некоторых участках в пределах направления нашими подразделениями улучшено тактическое положение.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника на направлениях Старомихайловка - Красногоровка, Славное - Новомихайловка. Наши подразделения держат оборону, потерь позиций не допущено.

На Времивском направлении войска группировки отбили 11 атак противника на направлениях Солодкое - Водяное, Завитне Бажання - Старомайорское, Володино - Старомайорское. Несмотря на давление врага, потерь позиций не допущено.

Боевые действия на Юге

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили 4 атаки противника на направлении Олешковские Пески - Крынки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

В течение текущих суток противник потерял более 800 человек личного состава. Наши воины уничтожили и подбили 9 танков и 28 боевых бронированных машин оккупантов, а также сбили 212 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Задачи группировкам войск определены и доведены.

Продолжаем уничтожать врага.

Читайте также: В течение суток на фронте 140 боевых столкновений. На Харьковском направлении россияне совершили 13 атак, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6229) ВСУ (6564)


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Топ комментарии
+20
Так..Згоден..Низкий уклін..В мене там побратим загинув на днях..Міцний казарлюга був..молодий здоровий..доброволець..А як би були ми реально готові зустрічати рашню..а не по видосикам гундосого малороса...вониб й до кордону не підійшли...Честь хлопці!...
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14.05.2024 00:26
+14
Хлопці титани !
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14.05.2024 00:19
+13
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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14.05.2024 00:29
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Хлопці титани !
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14.05.2024 00:19 Ответить
Так..Згоден..Низкий уклін..В мене там побратим загинув на днях..Міцний казарлюга був..молодий здоровий..доброволець..А як би були ми реально готові зустрічати рашню..а не по видосикам гундосого малороса...вониб й до кордону не підійшли...Честь хлопці!...
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14.05.2024 00:26 Ответить
Не.ер было военным за чмошника голосовать.
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14.05.2024 00:32 Ответить
То вже були в більшості заробітчани
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14.05.2024 00:42 Ответить
А ща кто, если находятся солдаты, которые продают задоначенные автомобили. Противно единые новины смотреть с ихними побирушками и штрихкодами.
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14.05.2024 00:47 Ответить
де були заробітчани?..шото в кацапів вже дах підривае)))
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14.05.2024 01:36 Ответить
Нет. По статистике, в каждом стрелковом отделении, в каждой бригаде, на заводе. Из 10-ти человек 7 голосовали за чмошника.
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14.05.2024 09:04 Ответить
в сенсі?..типу військові голосували закогось організовано?))..отето да..яй незнав..))чого тількі від диванних недізнаешся...
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14.05.2024 01:34 Ответить
Так, на жаль, у 2019 році армія підтримала Зеленського. Не такий розгромний рахунок, як у цивільних (десь 51%:49%), але...

https://www.unian.ua/elections/10527072-stalo-vidomo-yak-progolosuvali-viyskovi-v-zoni-oos.html
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14.05.2024 08:52 Ответить
Сколько страдальцев - не за того проголосовали Ну так надо было за Тимошенкои голосовать. Умники .За***ли уже. поРОШЕНко даже не рассматривается - я надеюсь.
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14.05.2024 10:29 Ответить
Навіть не надійся!

А ви можете продовжувати голосувати за свого х**ла. Своєю рідною мовою.
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14.05.2024 13:41 Ответить
ну я в 19 в війську небув..стара травма..бігати невмію..зато о 2022 поскакав))не..за блазня неголосив..я з 25відсотків...за іншіх я невідповідаю..
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14.05.2024 23:34 Ответить
Так, титани вимушені виправляти "про@би" пігмеїв...
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14.05.2024 00:32 Ответить
Так, нашi Героi-ТИТИНИ! Низько вклоняюсь за iх самопожертву!
Господи, спаси та збережи наших Героев! 🙏🙏🙏
https://www.youtube.com/shorts/Lw3wlSZ5L5Q
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14.05.2024 09:39 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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14.05.2024 00:29 Ответить
А, путин, ЗДОХНЫ ! Никаких поездок в Китай, бо в нарабсее - "Лебединое озеро 2024" по всем каналам. АМИНЬ !!! ЗЫ... «Лебединое озеро» показывали по телевизору в дни траура и похорон генеральных секретарей ЦК КПСС Брежнева, Андропова, Черненко, а также во время августовского путча 1991 года.
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14.05.2024 00:43 Ответить
Що, правда? Чи знов Соловей наспівав?
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14.05.2024 08:53 Ответить
Просто дивно що з тим бардаком, який є в ЗСУ вони вже третій рік тримаються проти росіян, проти яких навіть США тихо наповнюють рідиною підгузки, скидаючи весь непотріб аби українці могли воювати. Це справжнє чудо.
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14.05.2024 01:07 Ответить
ситуація контрольована.....
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14.05.2024 02:30 Ответить
Он, скільки набігло всепропальщиків московських у мережу, як вони заскіглили по писаному ФСБ!!! Виходить, що Україна, робить ПРАВИЛЬНО!!
Смерть оркам прутіна!
Слава Україні!
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14.05.2024 07:04 Ответить
 
 