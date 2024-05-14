ВСУ проводят прочесывание городской застройки Волчанска. Потери врага составляют 164 человека и 25 единиц техники, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по состоянию на 23.00 13.05.2024 относительно российского вторжения.
Об этом сообщают в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что с минувших начала суток произошло 148 боевых столкновений, противник нанес 6 ракетных, 30 авиационных ударов с применением 40 КАБов, почти 300 ударов дронами-камикадзе и совершил более 2,5 тысячи обстрелов позиций наших войск.
Обстановка на Севере
На севере Украины, в Черниговской и Сумской областях, обстановка существенных изменений не претерпела, изменений в состоянии и положении войск не произошло.
Наступление войск РФ на Харьковщине
На Харьковском направлении наши подразделения отбили 13 атак противника на направлениях Новая Товолжанка (рф) - Волчанск, Шебекино (рф) - Волчанск, Гатище - Волчанск, Муром - Старица, Стрилечая - Глубокое, Пыльная - Глубокое, Глубокое - Липцы.
Украинские защитники проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая.
Потери врага составляют 164 человека и 25 единиц техники.
На Купянском направлении наши войска отбили 22 атаки противника на направлениях Лиман Первый - Синьковка, Ольшанка - Синьковка, Крохмальное - Берестово, Коломыйчиха - Стельмаховка, Ковалевка - Новоегоровка, Площанка - Макеевка. В ходе боев потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая. На некоторых участках улучшили тактическое положение наших войск. На направлениях Ковалевка - Новоегоровка и Кисловка - Ивановка продолжаются бои за отдельные позиции.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении наши воины отбили 1 атаку противника на направлении Червонопоповка - Ивановка, на отдельных участках улучшили тактическое положение.
На Сиверском направлении подразделения Сил обороны отбили 15 атак противника на направлениях Лисичанск - Белогоровка, Новодружеск - Белогоровка, Веселое - Верхнекаменское, Золотаревка - Верхнекаменское, Веселое - Раздоловка, Николаевка - Спирное. Противник успеха не имел, потерь позиций не допущено.
На Краматорском направлении наши войска отбили 35 атак противника на направлениях Бахмут - Ивановское, Бахмут - Клещиевка, Одрадовка - Клещиевка. Потерь позиций не допущено, на некоторых участках улучшили тактическое положение, а на отдельных, в результате интенсивного огневого воздействия врага, было проведено изменение позиций для сохранения жизни наших защитников и спланированы мероприятия по перегруппировке подразделений.
На Покровском направлении наши войска отбили 33 атаки противника на направлениях Очеретино - Новоалександровка, Очеретино - Евгеновка, Очеретино - Калиново, Архангельское - Новоалександровка. Для сохранения жизни наших защитников на некоторых участках было проведено изменение позиций Сил обороны в связи с интенсивным огневым воздействием противника. На направлениях Соловьево - Сокол, Очеретино - Соловьево, Очеретино - Евгеновка, Семеновка - Новоселовка Первая, Семеновка - Уманское, Пески - Нетайлово потерь позиций недопущено, ситуация контролируемая. На некоторых участках в пределах направления нашими подразделениями улучшено тактическое положение.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника на направлениях Старомихайловка - Красногоровка, Славное - Новомихайловка. Наши подразделения держат оборону, потерь позиций не допущено.
На Времивском направлении войска группировки отбили 11 атак противника на направлениях Солодкое - Водяное, Завитне Бажання - Старомайорское, Володино - Старомайорское. Несмотря на давление врага, потерь позиций не допущено.
Боевые действия на Юге
На Приднепровском направлении украинские защитники отбили 4 атаки противника на направлении Олешковские Пески - Крынки.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
В течение текущих суток противник потерял более 800 человек личного состава. Наши воины уничтожили и подбили 9 танков и 28 боевых бронированных машин оккупантов, а также сбили 212 вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Задачи группировкам войск определены и доведены.
Продолжаем уничтожать врага.
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