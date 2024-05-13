В течение суток на фронте 140 боевых столкновений. На Харьковском направлении россияне совершили 13 атак, - Генштаб

Продолжаются восемьсот десятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. В течение суток зафиксировано около 140 боевых столкновений.

Об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

В общем враг нанес 6 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Наступление войск РФ на Харьковщине

На Харьковском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 13. Под плотным вражеским огнем наши подразделения действуют решительно, наносят огневое поражение по противнику, наращивают усилия. На занятых позициях закрпиливаются, оборудуются запасные позиции.

Силы обороны способствуют эвакуации людей из пострадавших населенных пунктов.

На Купянском направлении нашими воинами в течение текущих суток отражены 15 атак.

Обстановка на востоке

На Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 9.

На Северском направлении противник совершил 15 атак, успеха не имел.

На Покровском направлении количество вражеских атак возросло до 33.

На Кураховском направлении враг при поддержке авиации 13 раз пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел.

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На Времовском направлении нашими защитниками в целом отражены 11 атак в районах населенных пунктов Водяное и Старомайорское.

На остальных направлениях обстановка без изменений.

Силы обороны отслеживают действия врага, реагируют на изменения обстановки. Командованием принимаются оперативные решения для обеспечения контроля на поле боя.

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Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 1 станции радиоэлектронной борьбы, 1 пункту управления, 1 складу боеприпасов и 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также наши воины сбили вражеский Су-25.

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